Мощный российский конкурент YouTube закрывается. Он не проработал и двух лет

Российский видеохостинг Nuum прекращает свою работу. Он был запущен в декабре 2023 г. Закрытию сервиса предшествовали различные ограничения, в том числе отключение донатов и монетизации.

Минус один российский аналог YouTube

Отечественный видеохостинг Nuum закрывается спустя менее двух лет работы, пишет РБК. Запуск проекта состоялся в первых числах декабря 2023 г., когда YouTube в России еще можно было смотреть без применения известных россиянам технических средств – американский видеохостинг замедляется в России с июля 2024 г.

За проектом Nuum стоит российский оператор связи МТС. Сервис будет закрыт 1 июня 2025 г. Этому предшествовало отключение донатов (возможности перечисления денег авторам контента) и платной подписки.

Пользователям сервиса предоставят возможность выгрузить весь нужный контент, но тоже до 1 июня 2025 г. Что станет с видеороликами после этой даты, к моменту выхода материала известно не было.

Зато известна судьба технической составляющей проекта – она никуда не денется, но будет использоваться совсем по-другому. РБК пишет, что ее передадут рекламному подразделению МТС AdTech, чтобы на ее основе построить рекламную сеть видеобаннеров. По информации издания, сеть будет нацелена на сегмент электронной коммерции – в частности, ролики внутри нее можно будет использовать для продвижения товаров на сайтах с объявлениями и на маркетплейсах. Сообщается, что это будут короткие видеозаписи, аналогичные «историям («сторисам») в социальных сетях. Технологии стриминга видео, реализованные в Nuum, МТС внедрит в свой онлайн-кинотеатр Kion.

FreePik Россиянам не привыкать переходить на новые сервисы в связи с закрытием или блокировкой старых

К моменту выхода материала не было известно, сколько человек из штата Nuum лишатся работы. РБК пишет лишь, что «несколько десятков» разработчиков оператор переведет в «вертикаль медиабизнеса МТС».

Официальные и неофициальные причины

В МТС сообщили РБК, что Nuum закрывается «в связи с новой стратегией трансформации компании». «В условиях высокой ставки МТС концентрируется на эффективности бизнеса и проектах с быстрой окупаемостью, – отметил представитель оператора. — Развитие В2С (business to client, направление бизнеса, нацеленное на обычного, не корпоративного потребителя, – прим. CNews) видеохостинга признано недостаточно эффективным».

В то же время в МТС AdTech фиксируют спрос на видеорекламу. Однако собственного видеоинвентаря у этого подразделения пока нет, отмечает издание.

По мнению опрошенных изданием экспертов, инвестиции в Nuum сильно превосходили окупаемость сервиса. Они отметили, что это общая проблема для видеосервисов в России.

«Надеяться на успех, создавая «еще один видеохостинг» без астрономических затрат на маркетинг, – плохая идея, – сказал РБК руководитель спецпроектов «Руцентр» Алексей Замесов. – Шансы других компаний зависят точно от таких же факторов. Нужны или гигантские инвестиции в маркетинг, или «фишка», которая будет отличать сервис от уже существующих. Рабочий вариант – придумать новый формат или идею, которая будет воспринята рынком как что-то значимо отличающееся. У МТС такой формат придумать не получилось».

Руководитель Института современных медиа Кирилл Танаев считает, что общие для всех «заменителей» YouTube и TikTok проблемы – это количество контента, которого в разы меньше, чем на оригинальных сервисах, и плохая система монетизации. «В итоге мы видим замкнутый круг: плохая монетизация – нет очереди производителей контента, нет изобилия контента – нет аудитории», – сказал он РБК.

Продолжая развивать тему нехватки контента на российских видеохостингах, Танаев отметил, что пользователи не нуждаются в «новых сущностях», но хотят получать качественный и разнообразный контент. «Причем пользователи тут весьма эгоистичны: если отечественные площадки не создают необходимого разнообразия, то они тут же, несмотря ни на что, уходят на зарубежные или мигрируют на иные платформенные решения», – отметил он.

Альтернатив много

Закрытие Nuum не означает, что россияне остались без альтернативы YouTube, TikTok и прочим зарубежным видеосервисам. В стране остались «VK Видео», «VK Клипы», Yappy, RuTube и многие другие.

Nuum работает с декабря 2023 г. В мае 2024 г. РБК со ссылкой на руководителя сервиса Наталью Братчикову писал, что на развитие проекта было выделено 6 млрд руб.

К концу апреля 2024 г. ежемесячная аудитория Nuum превысила 5,2 млн уникальных пользователей, а число авторов видеороликов приблизилось к 40 тыс. количество авторов контента на платформе достигало 40 тыс.

Однако Nuum не смог тягаться даже в полностью или частично неработающими в России иностранными сервисами. Для примера, в феврале 2025 г. в России месячная аудитория старше 12 лет в китайском TikTok, который запретил россиянам загружать новые ролики, составила 68,7 млн человек, а суточная – 35,1 млн. У Nuum за тот же период – 901,5 тыс. человек и 71 тыс. соответственно (статистика Mediascope).