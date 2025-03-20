Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171319
ИКТ 13346
Организации 10468
Ведомства 1452
Ассоциации 979
Технологии 3405
Системы 25262
Персоны 73432
География 2776
Статьи 1512
Пресса 1202
ИАА 686
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2593
Мероприятия 846

Танаев Кирилл


20.03.2025 Мощный российский конкурент YouTube закрывается. Он не проработал и двух лет 1
02.06.2017 «КРОК» и MOMRI выяснили востребованность VR-технологий в российской экономике 1
06.04.2017 Институт современных медиа представил отчет «Рынок виртуальной реальности в России 2016» 1
14.12.2016 «Крок» создал виртуальную модель «умной фермы» 1
01.12.2016 «КРОК» и VR-Консорциум вместе будут развивать рынок виртуальной реальности в России 1
26.08.2016 Медиакомпании России создали консорциум для разаботок в области VR 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Танаев Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1779 4
Oculus VR 73 2
HTC Corporation 1500 2
Sony 6556 2
Ростелеком 9807 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 1
Цифра ГК 2449 1
Google LLC 11867 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 45 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2540 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2980 5
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1397 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51506 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4634 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67361 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24397 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4000 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9363 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3774 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14495 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5413 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17187 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7196 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7692 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6084 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28063 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4549 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10387 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13403 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7130 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9419 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5931 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12286 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка 280 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11297 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4090 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1022 1
Google Android 14121 1
Apple iOS 7879 1
Крок VR - Croc VR - Центр Виртуальной Реальности 12 1
Sony Playstation VR - PS VR 27 1
Медников Дмитрий 24 3
Леус Александр 7 3
Бобровников Борис 103 2
Южанин Денис 1 1
Тимошенко Николай 1 1
Ильин Алексей 23 1
Осокина Полина 25 1
Сметанкин Антон 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146358 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17567 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43592 2
Беларусь - Белоруссия 5749 1
Украина 7643 1
Закавказье - Transcaucasia 123 1
Франция - Канны 112 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 279 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29525 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1917 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16488 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 514 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7916 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 641 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 643 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4896 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6368 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 624 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 402 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48560 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3995 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18835 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5143 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4938 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 313 2
Вести 24 - Российский информационный канал 46 1
MIPTV 5 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347990, в очереди разбора - 762996.
Создано именных указателей - 171319.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще