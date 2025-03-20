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Танаев Кирилл
Танаев Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|Крок - Croc 1779 4
|Oculus VR 73 2
|HTC Corporation 1500 2
|Sony 6556 2
|Ростелеком 9807 1
|PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 1
|Цифра ГК 2449 1
|Google LLC 11867 1
|Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 45 1
|Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2540 1
|Google Android 14121 1
|Apple iOS 7879 1
|Крок VR - Croc VR - Центр Виртуальной Реальности 12 1
|Sony Playstation VR - PS VR 27 1
|Медников Дмитрий 24 3
|Леус Александр 7 3
|Бобровников Борис 103 2
|Южанин Денис 1 1
|Тимошенко Николай 1 1
|Ильин Алексей 23 1
|Осокина Полина 25 1
|Сметанкин Антон 1 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 313 2
|Вести 24 - Российский информационный канал 46 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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