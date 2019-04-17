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Закавказье Transcaucasia
СОБЫТИЯ
|17.04.2019
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Navitel выпустила обновление карт стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии
Navitel выпустила обновление карт релиза Q1 2019. Обновление карт Ближнего Востока, Закавказья и Азии Q1 2019 включает в себя 11 стран: Азербайджан, Армения, Вьетнам, Грузия, Индия, Иран, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Турция, Узбекистан. Карта Азербайджана содержит 4 313 го
|15.06.2018
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Navitel выпустила обновление карт Европы, Ближнего Востока, Закавказья и Азии
Navitel выпустила обновление карт Европы, Ближнего Востока, Закавказья и Азии. Обновление карт Европы включает себя 44 страны: Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Гре
|08.09.2017
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Navitel обновила карты стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии
Navitel объявила о выпуске карт стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии версии Q2 2017. Обновление включает в себя 11 стран: Азербайджан, Армения, Вьетнам, Грузия, Индия, Иран, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Турция, Узбекистан. Карты нового рели
|11.04.2017
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Navitel представила обновление карт стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии Q1 2017
Navitel представила обновление карт стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии за первый квартал 2017 года. Обновление карт Ближнего Востока, Закавказья и Азии Q1 2017 включает в себя 11 стран — Азербайджан, Армения, Вьетнам, Грузия, Индия, Иран,
|03.06.2016
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Navitel обновил карты стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии
Пользователям «Навител Навигатор» стало доступно обновление карт 11 стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии релиза Q1 2016. Обновление включает карты Азербайджана, Армении, Вьетнама, Грузии, Индии, Ирана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Турции и Узбекистана. Карты нового релиза с
|07.07.2015
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Navitel выпустил обновление карт стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии
Пользователям «Навител Навигатор» стало доступно обновление карт 11 стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии релиза Q2 2015. Обновление включает следующие страны: Азербайджан, Армения, Вьетнам, Грузия, Индия, Иран, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Турция, Узбекистан. Карты нового рел
|20.08.2014
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Navitel выпустил обновление карт Турции, Закавказья и Средней Азии
Пользователям «Навител Навигатор» 9.1 стало доступно обновление карт Турции, Закавказья и Средней Азии релиза Q2 2014. Обновление карт включает в себя 7 стран: Армения, Азербайджан, Грузия, Киргизия, Таджикистан, Турция, Узбекистан. Карты нового релиза содержат 875 945
|18.01.2007
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«Евросеть» выходит в Закавказье
Компания «Евросеть» продолжает освоение рынков стран ближнего зарубежья, объявив о выходе на розничный рынок Закавказья. На сегодняшний день компания представлена уже в 11 странах. Первой страной Закавказья, где открылись магазины «Евросеть», стала Армения. Открылись первые два магазина компани
|05.04.2002
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Intel назначила Михаила Елашкина на должность менеджера по развитию бизнеса в России, Казахстане, странах Средней Азии и Закавказья
Представительство корпорации Intel в странах СНГ и Балтии объявило о назначении Михаила Елашкина на должность менеджера по развитию бизнеса компании в России, Казахстане, странах Средней Азии и Закавказья. Он сменил на этом посту Алексея Стромова, занявшего в феврале 2002 года пост регионального брэнд-менеджера Intel в России. До перехода в Intel Михаила Елашкина в течение полутора ле
|24.05.2001
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Compaq Computer подвела итоги работы на рынке России, Средней Азии и Закавказья в первом квартале 2001 года
Московское Представительство корпорации Compaq Computer сегодня отчиталось о своей деятельности в России, странах Средней Азии и Закавказья в первом квартале 2001 года, завершившемся 31 марта 2001 года. Согласно данным IDC, в первом квартале 2001 года Compaq в очередной раз вышла на первое место среди международных компь
|28.02.2001
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Compaq подвела итоги деятельности на рынке России, Средней Азии и Закавказья в 2000 году
Московское Представительство корпорации Compaq Computer распространило информацию о результатах деятельности Compaq в России, Средней Азии и Закавказье в 2000 году. Согласно данным International Data Corporation, в 2000 году доля Compaq в денежном выражении на рынке ПК России составила 7,7%, что обеспечило Compaq вторую позицию сред
|20.02.2001
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Корпорация Compaq Computer подвела итоги своей деятельности на рынке России, Средней Азии и Закавказья в 2000 году
Московское Представительство корпорации Compaq Computer распространило информацию о результатах деятельности Compaq в России, Средней Азии и Закавказье в 2000 году. Благодаря усилиям сотрудников и партнеров, Compaq во второй половине 2000 года удалось удвоить оборот первого полугодия, тем самым добившись общего показателя роста бизн
|28.02.2000
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Intel назначила нового менеджера по России, Казахстану, странам Средней Азии и Закавказья
Алексей Наволокин назначен менеджером Intel по России, Казахстану, странам Средней Аазии и Закавказья Его предшественник - Клеменс Хаас занял должность в группе Intel по работе с мультинациональными компаниями - сборщиками ПК в странах Европы, Ближнего Востока и Африки. С 1 марта с.
Закавказье и организации, системы, технологии, персоны:
|Земков Сергей 159 23
|Наволокин Алексей 18 12
|Гудилин Олег 30 7
|Низовский Григорий 36 4
|Быков Сергей 34 3
|Мишин Глеб 70 2
|Кузовкин Алексей 155 2
|Микоян Александр 44 2
|Липкин Валерий 8 2
|Золотницкий Филипп 11 2
|Стромов Алексей 10 2
|Кондаков Гарри 35 2
|Баташвили Марина 2 2
|Мухин Евгений 2 2
|Splinter Michael - Сплинтер Майкл 19 2
|Chase Steve - Чейз Стив 28 2
|Касперский Евгений 337 2
|Солодухин Константин 119 2
|Агаев Сергей 25 1
|Кузнецов Андрей 115 1
|Сергеев Григорий 21 1
|Чеглаков Андрей 63 1
|Полтавченко Георгий 23 1
|Бортников Александр 30 1
|Никитин Александр 23 1
|Чапчаев Андрей 56 1
|Прозоров Андрей 17 1
|Косилов Михаил 17 1
|Гребенников Николай 33 1
|Сушкевич Антон 67 1
|Огородников Дмитрий 27 1
|Елин Дмитрий 11 1
|Христенко Олег 6 1
|Лобов Сергей 27 1
|Груздев Сергей 48 1
|Пожидаева Наталья 2 1
|Зайцев Павел 48 1
|Калашникова Ирина 3 1
|Захарова Мария 11 1
|Венедиктова Мария 8 1
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