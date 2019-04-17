Индексная книга CNews*
Закавказье Transcaucasia
Публикаций - 117, упоминаний - 135
Закавказье упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Земков Сергей 156 23
|Наволокин Алексей 16 11
|Гудилин Олег 30 7
|Низовский Григорий 37 4
|Золотницкий Филипп 10 2
|Кондаков Гарри 30 2
|Касперский Евгений 290 2
|Кузовкин Алексей 154 2
|Солодухин Константин 114 2
|Микоян Александр 43 2
|Мишин Глеб 68 2
|Стромов Алексей 10 2
|Колпаков Антон 55 1
|Ткачук Лариса 51 1
|Борох Павел 6 1
|Любин Андрей 6 1
|Окороков Дмитрий 7 1
|Бирюков Дмитрий 9 1
|Танаев Кирилл 5 1
|Ступин Антон 10 1
|Назарбаев Нурсултан 81 1
|Мазанов Андрей 6 1
|Турсков Виктор 2 1
|Корман Игорь 21 1
|Минаев Артем 26 1
|Богданов Валентин 8 1
|Kemp Owen - Кемп Оуэн 55 1
|Носова Виктория 2 1
|Прозоров Андрей 16 1
|Никитин Александр 15 1
|Смирнова Людмила 10 1
|Венедиктова Мария 4 1
|Erdoğan Recep Tayyip - Эрдоган Реджеп Тайип 6 1
|Матаев Вячеслав 3 1
|Груздев Сергей 35 1
|Калашникова Ирина 3 1
|Христенко Олег 6 1
|Кутников Денис 21 1
|Гришин Алексей 20 1
|Касрадзе-Панасьян Михаил 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.