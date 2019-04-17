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Закавказье Transcaucasia

СОБЫТИЯ


17.04.2019 Navitel выпустила обновление карт стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии

Navitel выпустила обновление карт релиза Q1 2019. Обновление карт Ближнего Востока, Закавказья и Азии Q1 2019 включает в себя 11 стран: Азербайджан, Армения, Вьетнам, Грузия, Индия, Иран, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Турция, Узбекистан. Карта Азербайджана содержит 4 313 го
15.06.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы, Ближнего Востока, Закавказья и Азии

Navitel выпустила обновление карт Европы, Ближнего Востока, Закавказья и Азии. Обновление карт Европы включает себя 44 страны: Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Гре
08.09.2017 Navitel обновила карты стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии

Navitel объявила о выпуске карт стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии версии Q2 2017. Обновление включает в себя 11 стран: Азербайджан, Армения, Вьетнам, Грузия, Индия, Иран, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Турция, Узбекистан. Карты нового рели
11.04.2017 Navitel представила обновление карт стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии Q1 2017

Navitel представила обновление карт стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии за первый квартал 2017 года. Обновление карт Ближнего Востока, Закавказья и Азии Q1 2017 включает в себя 11 стран — Азербайджан, Армения, Вьетнам, Грузия, Индия, Иран,

03.06.2016 Navitel обновил карты стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии

Пользователям «Навител Навигатор» стало доступно обновление карт 11 стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии релиза Q1 2016. Обновление включает карты Азербайджана, Армении, Вьетнама, Грузии, Индии, Ирана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Турции и Узбекистана. Карты нового релиза с
07.07.2015 Navitel выпустил обновление карт стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии

Пользователям «Навител Навигатор» стало доступно обновление карт 11 стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии релиза Q2 2015. Обновление включает следующие страны: Азербайджан, Армения, Вьетнам, Грузия, Индия, Иран, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Турция, Узбекистан. Карты нового рел
20.08.2014 Navitel выпустил обновление карт Турции, Закавказья и Средней Азии

Пользователям «Навител Навигатор» 9.1 стало доступно обновление карт Турции, Закавказья и Средней Азии релиза Q2 2014. Обновление карт включает в себя 7 стран: Армения, Азербайджан, Грузия, Киргизия, Таджикистан, Турция, Узбекистан. Карты нового релиза содержат 875 945

18.01.2007 «Евросеть» выходит в Закавказье

Компания «Евросеть» продолжает освоение рынков стран ближнего зарубежья, объявив о выходе на розничный рынок Закавказья. На сегодняшний день компания представлена уже в 11 странах. Первой страной Закавказья, где открылись магазины «Евросеть», стала Армения. Открылись первые два магазина компани
05.04.2002 Intel назначила Михаила Елашкина на должность менеджера по развитию бизнеса в России, Казахстане, странах Средней Азии и Закавказья

Представительство корпорации Intel в странах СНГ и Балтии объявило о назначении Михаила Елашкина на должность менеджера по развитию бизнеса компании в России, Казахстане, странах Средней Азии и Закавказья. Он сменил на этом посту Алексея Стромова, занявшего в феврале 2002 года пост регионального брэнд-менеджера Intel в России. До перехода в Intel Михаила Елашкина в течение полутора ле
24.05.2001 Compaq Computer подвела итоги работы на рынке России, Средней Азии и Закавказья в первом квартале 2001 года

Московское Представительство корпорации Compaq Computer сегодня отчиталось о своей деятельности в России, странах Средней Азии и Закавказья в первом квартале 2001 года, завершившемся 31 марта 2001 года. Согласно данным IDC, в первом квартале 2001 года Compaq в очередной раз вышла на первое место среди международных компь
28.02.2001 Compaq подвела итоги деятельности на рынке России, Средней Азии и Закавказья в 2000 году

Московское Представительство корпорации Compaq Computer распространило информацию о результатах деятельности Compaq в России, Средней Азии и Закавказье в 2000 году. Согласно данным International Data Corporation, в 2000 году доля Compaq в денежном выражении на рынке ПК России составила 7,7%, что обеспечило Compaq вторую позицию сред
20.02.2001 Корпорация Compaq Computer подвела итоги своей деятельности на рынке России, Средней Азии и Закавказья в 2000 году

Московское Представительство корпорации Compaq Computer распространило информацию о результатах деятельности Compaq в России, Средней Азии и Закавказье в 2000 году. Благодаря усилиям сотрудников и партнеров, Compaq во второй половине 2000 года удалось удвоить оборот первого полугодия, тем самым добившись общего показателя роста бизн
28.02.2000 Intel назначила нового менеджера по России, Казахстану, странам Средней Азии и Закавказья

Алексей Наволокин назначен менеджером Intel по России, Казахстану, странам Средней Аазии и Закавказья Его предшественник - Клеменс Хаас занял должность в группе Intel по работе с мультинациональными компаниями - сборщиками ПК в странах Европы, Ближнего Востока и Африки. С 1 марта с.


Публикаций - 127, упоминаний - 129

Закавказье и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 36
Intel Corporation 12811 20
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 11
Ростелеком 10948 10
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 7
Oracle Corporation 7074 6
Microsoft Corporation 25775 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
HP Inc. 5883 5
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 278 4
Acer Group - Acer Inc 2776 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 3
Информзащита 941 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 3
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 2
Globalstar - Глобалстар 192 2
Google LLC 12690 2
Свемел МВП - Swemel 33 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
ГлобалТел - GlobalTel - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 60 2
Kaspersky Lab EEMEA 5 2
Acer CIS - Acer Russia - Acer Россия - Асер Маркетинг Сервисиз 73 2
Loral Space & Communications 32 2
Samsung Electronics 11065 2
МегаФон 10742 2
Dr.Web - Доктор Веб 1294 2
Cisco Systems 5372 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Apple Inc 13156 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
Softline - Софтлайн 3743 2
Check Point Software Technologies 829 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Новые облачные технологии (НОТ) 485 2
Крок - Croc 1964 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Евросеть 1421 2
Альфа-Групп 745 2
Совкомбанк Совесть 279 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 1
Intel Capital 148 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Ritz-Carlton - Ритц-Карлтон 27 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 65 1
РЕСО Гарантия СК 53 1
Ferrari NV 159 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
Кредит Европа банк 67 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Wallet One - Единая Касса 37 1
ОНЭКСИМ ГК 50 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 1
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 68 1
Scuderia Ferrari Formula 1 21 1
Faber-Castell 1 1
Орехово-Зуевская Электросеть 1 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
Прикарпатьеоблэнерго 3 1
АТФБанк 22 1
Ворсино Индустриальный парк 10 1
ЕВРАЗ - КГОК - Качканарский горно-обогатительный комбинат 14 1
Тбилбизнесбанк 1 1
Руслитье 1 1
РЖД - Росжелдорснаб 2 1
Menacrest 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Почта России ПАО 2370 1
Газпром ПАО 1493 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
Связной ГК 1401 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 2
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
СБУ - Служба безопасности Украины 98 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
SOCAR - State Oil Company of the Azerbaijan Republic - ГНКАР - Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики - SOCAR Gas Operating Company 7 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУЗ ФЦГиЭ - Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 21 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК - Управление делами Президента Республики Казахстан 70 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
U.S. Department of Defense - NAS Pax River - Патуксент-Ривер Военно-морская авиабаза 16 1
Президент Азербайджана - Правительство Азербайджана - Кабинет министров Азербайджанской республики - органы государственной власти 29 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Правительство Польши - органы государственной власти 32 1
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 36 1
Правительство Казахстана - Министерство культуры и информации Казахстана - Агентство по информатизации и связи Казахстана - Министерство связи и информации Казахстана 51 1
Правительство Казахстана - МВД Казахстана - Министерство внутренних дел Казахстана 12 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
ACM - Association for Computing Machinery 10 1
VR-Консорциум 2 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 27
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Google Android 15244 6
Microsoft Windows 2000 8678 5
Kaspersky Total Space Security - KTSS 43 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 4
Microsoft Windows 16882 4
Intel Itanium 649 4
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Work Space Security - KWSS 44 3
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 3
HP Tru64 UNIX - Digital UNIX - DEC OSF/1 AXP - 64-разрядная операционная система для процессоров Alpha 95 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
HPE AlphaServer 70 3
HPE Compaq - Digital Equipment Corporation - DEC Alpha AXP - OpenVMS - Open Virtual Memory System 44 3
Apple iOS 8583 3
Linux OS 11533 3
Nokia Symbian OS 1411 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 2
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Corporate Endpoint Security Suite - Kaspersky Hybrid Cloud Security 146 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
Kaspersky Enterprise Space Security 45 2
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 2
Kaspersky Administration Kit - AdminKit 67 2
Kaspersky Open Space Security 37 2
Intel NetStructure 23 2
Apple macOS 2419 2
Новые облачные технологии - МойОфис 958 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 2
Webmoney Transfer 165 2
Kaspersky Small Office Security - KSOS - Антивирусная служба 911 - Second Opinion Solution, SOS 28 2
HPE ProLiant 409 2
Lenovo LSC - Lenovo Solution Centre 11 2
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 55 1
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 1
SoftwareONE - Comparex Portfolio Management Platform - Comparex online - Comparex Softcare 14 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 393 1
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 74 1
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 161 1
Земков Сергей 159 23
Наволокин Алексей 18 12
Гудилин Олег 30 7
Низовский Григорий 36 4
Быков Сергей 34 3
Мишин Глеб 70 2
Кузовкин Алексей 155 2
Микоян Александр 44 2
Липкин Валерий 8 2
Золотницкий Филипп 11 2
Стромов Алексей 10 2
Кондаков Гарри 35 2
Баташвили Марина 2 2
Мухин Евгений 2 2
Splinter Michael - Сплинтер Майкл 19 2
Chase Steve - Чейз Стив 28 2
Касперский Евгений 337 2
Солодухин Константин 119 2
Агаев Сергей 25 1
Кузнецов Андрей 115 1
Сергеев Григорий 21 1
Чеглаков Андрей 63 1
Полтавченко Георгий 23 1
Бортников Александр 30 1
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Чапчаев Андрей 56 1
Прозоров Андрей 17 1
Косилов Михаил 17 1
Гребенников Николай 33 1
Сушкевич Антон 67 1
Огородников Дмитрий 27 1
Елин Дмитрий 11 1
Христенко Олег 6 1
Лобов Сергей 27 1
Груздев Сергей 48 1
Пожидаева Наталья 2 1
Зайцев Павел 48 1
Калашникова Ирина 3 1
Захарова Мария 11 1
Венедиктова Мария 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 103
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 292 64
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 41
Казахстан - Республика 6048 40
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 30
Азия - Азиатский регион 5920 28
Ближний Восток 3154 27
Европа 24964 25
Беларусь - Белоруссия 6289 24
Турция - Турецкая республика 2620 23
Грузия 1332 21
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 19
Армения - Республика 2449 18
Украина 7928 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 17
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 15
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 15
Европа Восточная 3138 13
Германия - Федеративная Республика 13221 13
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 12
Узбекистан - Республика 2005 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 11
Африка - Африканский регион 3641 11
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 10
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 9
Таджикистан - Республика 953 9
Иран - Исламская Республика Иран 1155 8
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 8
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 5
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 4
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 4
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4
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MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 3
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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