Navitel представила обновление карт стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии за первый квартал 2017 года. Обновление карт Ближнего Востока, Закавказья и Азии Q1 2017 включает в себя 11 стран — Азербайджан, Армения, Вьетнам, Грузия, Индия, Иран,

Компания «Евросеть» продолжает освоение рынков стран ближнего зарубежья, объявив о выходе на розничный рынок Закавказья . На сегодняшний день компания представлена уже в 11 странах. Первой страной Закавказья , где открылись магазины «Евросеть», стала Армения. Открылись первые два магазина компани