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Закавказье Transcaucasia



17.04.2019 Navitel выпустила обновление карт стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии
15.06.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы, Ближнего Востока, Закавказья и Азии
08.09.2017 Navitel обновила карты стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии
11.04.2017 Navitel представила обновление карт стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии Q1 2017
03.06.2016 Navitel обновил карты стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии
07.07.2015 Navitel выпустил обновление карт стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии
20.08.2014 Navitel выпустил обновление карт Турции, Закавказья и Средней Азии
18.01.2007 «Евросеть» выходит в Закавказье
05.04.2002 Intel назначила Михаила Елашкина на должность менеджера по развитию бизнеса в России, Казахстане, странах Средней Азии и Закавказья
24.05.2001 Compaq Computer подвела итоги работы на рынке России, Средней Азии и Закавказья в первом квартале 2001 года
28.02.2001 Compaq подвела итоги деятельности на рынке России, Средней Азии и Закавказья в 2000 году
20.02.2001 Корпорация Compaq Computer подвела итоги своей деятельности на рынке России, Средней Азии и Закавказья в 2000 году
28.02.2000 Intel назначила нового менеджера по России, Казахстану, странам Средней Азии и Закавказья

Публикаций - 117, упоминаний - 135

Закавказье упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 36
Intel Corporation 11262 20
HP Compaq Computer Corp 1905 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 10
Navitel - Навител Навигатор 288 8
IBM - International Business Machines Corp 8941 6
Oracle Corporation 6035 6
HP Inc. 5313 6
Microsoft Corporation 22497 5
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 4
HP - Hewlett-Packard 3567 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 4
Элвис-Плюс - Элвис+ 129 3
Информзащита 641 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 915 2
Dr.Web - Доктор Веб 1186 2
Softline - Софтлайн 1870 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 652 2
Globalstar - Глобалстар 164 2
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 2
BCC - Бизнес Компьютер Центр 155 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 2
Новые облачные технологии (НОТ) 277 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 323 2
Свемел МВП - Swemel 30 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 624 2
Telia Company - TeliaSonera 802 2
Xerox 1091 2
Крок - Croc 1616 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 2
Acer CIS - Acer Россия 68 2
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 117 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 714 2
Kaspersky Lab EEMEA 5 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 572 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 2
Webmoney 513 2
КАМИ 17 1
Dell EMC 4736 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 2
Евросеть 1393 2
Альфа-Групп 613 2
Открытие ФК 2713 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 340 1
Intel Capital 149 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 250 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго 104 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 1
Виктория - Сеть супермаркетов 145 1
Sony Pictures Entertainment 135 1
РОСНО СК - Страховая компания 171 1
Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 34 1
ОНЭКСИМ ГК 43 1
Northrop Grumman 200 1
UniCredit - ЮниКредит Банк 177 1
Wallet One - Единая Касса 34 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 31 1
Ferrari NV 144 1
Лиза Алерт 18 1
Аэрофлот - Aeroflot 648 1
Почта России ПАО 1853 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 1
РЖД - Российские железные дороги 1458 1
Газпром ПАО 1008 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 1
Открытие ФК - Росгосстрах 266 1
Связной ГК 1190 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 80 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 128 1
Роснефть НК 434 1
Татнефть 182 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 185 1
Airbus Group - Airbus Industries 204 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 3
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции 170 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 341 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 105 1
U.S. Department of Defense - NAS Pax River - Патуксент-Ривер Военно-морская авиабаза 16 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 151 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 180 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 67 1
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 379 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУЗ ФЦГиЭ - Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 14 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 311 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 73 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 198 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 1
Федеральное казначейство России 1345 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 27 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 8
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 1272 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 7
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 6
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2366 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 5
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 3
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 758 3
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 1329 3
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 571 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 1145 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1105 2
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 1043 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 2
Родительский контроль - Parental control - Детский режим - Children's mode - Детский контент - Children's content - Защита от детей - Семейные настройки 525 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 1890 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 2
Carrier grade - Carrier class - системы операторского класса высокого уровня надёжности 0 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 1390 2
Google Android смартфоны 793 1
Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 229 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 1
Kaspersky Internet Security 366 7
Google Android 11959 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 4
Intel Itanium 612 4
Kaspersky Total Space Security 43 4
Kaspersky Work Space Security - KWSS 43 3
HP Compaq iPaq Pocket PC 290 3
Linux OS 7669 3
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского 409 2
Kaspersky Open Space Security 36 2
Kaspersky Administration Kit - AdminKit 67 2
Intel PRO - серия адаптеров 79 2
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 125 2
Kaspersky Enterprise Space Security 45 2
Webmoney Transfer 147 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1506 2
Microsoft Windows 2000 2856 2
Kaspersky Small Office Security - KSOS - Антивирусная служба 911 - Second Opinion Solution, SOS 18 2
Новые облачные технологии - МойОфис 381 2
Apple iOS 6422 2
Microsoft Windows 10 11713 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 2
Apple macOS 1457 2
Nokia Symbian OS 1388 2
IBM MaaS 360 1 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 609 1
Red Hat OpenShift 95 1
Инталев Корпоративные финансы 46 1
IBM Cloud - IBM Bluemix 96 1
МТС Cloud - CloudMTS 158 1
Kaspersky Anti-Spam - SpamTest 54 1
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако 44 1
HP Tru64 UNIX - 64-разрядная операционная система для процессоров Alpha 59 1
Kaspersky Mobile Security - Kaspersky Security for Mobile - Kaspersky Mobile Antivirus AppLock & Web Security 35 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 50 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 57 1
Sony Playstation VR - PS VR 20 1
HPE Compaq ProLiant 44 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 51 1
Samsung SmartThings 30 1
Земков Сергей 156 23
Наволокин Алексей 16 11
Гудилин Олег 30 7
Низовский Григорий 37 4
Золотницкий Филипп 10 2
Кондаков Гарри 30 2
Касперский Евгений 290 2
Кузовкин Алексей 154 2
Солодухин Константин 114 2
Микоян Александр 43 2
Мишин Глеб 68 2
Стромов Алексей 10 2
Колпаков Антон 55 1
Ткачук Лариса 51 1
Борох Павел 6 1
Любин Андрей 6 1
Окороков Дмитрий 7 1
Бирюков Дмитрий 9 1
Танаев Кирилл 5 1
Ступин Антон 10 1
Назарбаев Нурсултан 81 1
Мазанов Андрей 6 1
Турсков Виктор 2 1
Корман Игорь 21 1
Минаев Артем 26 1
Богданов Валентин 8 1
Kemp Owen - Кемп Оуэн 55 1
Носова Виктория 2 1
Прозоров Андрей 16 1
Никитин Александр 15 1
Смирнова Людмила 10 1
Венедиктова Мария 4 1
Erdoğan Recep Tayyip - Эрдоган Реджеп Тайип 6 1
Матаев Вячеслав 3 1
Груздев Сергей 35 1
Калашникова Ирина 3 1
Христенко Олег 6 1
Кутников Денис 21 1
Гришин Алексей 20 1
Касрадзе-Панасьян Михаил 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 89
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 234 60
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 36
Казахстан - Республика 4467 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 28
Ближний Восток 2549 22
Беларусь - Белоруссия 3525 19
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1276 18
Азия - Азиатский регион 3803 16
Турция - Турецкая республика 1708 16
Европа 12319 15
Украина 6212 15
Грузия 1064 15
Азербайджан - Азербайджанская Республика 827 14
Европа Восточная 2927 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 13
Армения - Республика 1112 13
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 12
Узбекистан - Республика 1285 11
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 416 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 11
Африка - Африканский регион 2928 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 10
Таджикистан - Республика 726 9
Германия - Федеративная Республика 8903 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 9
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 581 8
Франция - Французская Республика 5665 7
Иран - Исламская Республика Иран 954 7
Индия - Республика 4263 6
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 820 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 5
Азербайджан - Баку 106 5
Кипр - Республика 373 4
Россия - СФО - Новосибирск 3269 4
Финляндия - Финляндская Республика 1816 4
Испания - Королевство 2917 3
Греция - Греческая Республика 744 3
Швеция - Королевство 2072 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 19
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 11
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 1
POI - points of interest 125 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 1920 1
Информационное общество - Государственная программа 1238 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 1
H1N1 - серотип вируса гриппа А 105 1
Первая Мировая война - WWI - World War I 52 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 1
Образование в России 460 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 775 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 277 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 1
Прайм - Агентство экономической информации 694 1
РИА Новости 766 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 1
The Washington Post 298 1
Чудо техники 54 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 170 1
Российская газета 228 1
Independent Media - Индепендент Медиа 16 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 69 1
IDC - International Data Corporation 4671 9
Gartner - Гартнер 3301 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 3
B2B International 50 3
Gartner - Dataquest 340 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 31 1
Dimensional Research 12 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 4
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 90 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 21 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 173 1
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Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
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