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СОБЫТИЯ
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|27.09.2004
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Acer: компактный ноутбук на Intel Celeron M за $995
ю и международным уровнем качества по цене, вполне сравнимой со стоимостью традиционного комплекта „системный блок + 15-дюймовый ЖК-монитор“ — отметила Юлия Рыбак, менеджер по мобильным системам Acer CIS, — С появлением на рынке TravelMate 292ELC наши покупатели также получают возможность выбора между уникальным сочетанием цены и производительности модели TravelMate 2001LC и прево
|08.04.2004
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Acer CIS начинает поставки мультимедиа-аксессуаров
Компания Acer CIS объявила о начале поставок на российский рынок нового вида продукции – мультимедийных аксессуаров. Первой новинкой из этой области стал MP3-плеер Acer MP3+Radio Flash Stick. Acer MP3+R
|25.03.2004
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Acer CIS назначил менеджера по развитию партнерской сети
Компания Acer CIS объявила о назначении нового менеджера по развитию партнерской сети. Им стал Иван Пудонин, ранее работавший в крупной дистрибьюторской компании. Главным направлением деятельности новог
|14.10.2003
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Acer увеличил квартальный оборот в СНГ на 85%
ой отметки $360 млн. и превысил показатель 2002 года на 86%. В России и странах СНГ оборот компании Acer CIS Inc. в третьем квартале 2003 вырос на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошло
|10.10.2003
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В Россию начались поставки первого 20-дюймового ЖК-монитора Acer
Представительство компании Acer CIS объявило о начале поставок новой модели 20-дюймового ЖК-монитора AL2021m. Это первый монитор марки Acer с диагональю 20 дюймов, который поставляется в Россию и страны СНГ. Примечательн
|03.09.2003
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Acer CIS обновил линейку TravelMate и представил 2 Centrino-ноутбука
Московское представительство компании Acer CIS объявило о начале поставок четырех новых серий мобильных ПК – TravelMate серий 240, 250, 290 и 660. TM240 С появлением этих моделей компания начинает реструктуризацию всей линейки Trav
|19.08.2003
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Acer представил на российском рынке новый вид продукции
Компания Acer CIS объявила о начале поставок в Россию моделей мультимедийных проекторов PD520, PD320 и PD310. Эти проекторы разработаны на основе DLP-технологии компании Texas Instruments и обладают опт
|11.08.2003
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Acer CIS и "Компьюлинк" выиграли два тендера
Компания Acer CIS и УСП "Компьюлинк", прямой партнер Acer по системным проектам, выиграли два конкурса на поставку мобильных и настольных компьютеров. В соответствии с первым контрактом Государственный
|21.07.2003
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Acer CIS подвел итоги деятельности компании во 2 квартале
Московское представительство компании Acer CIS объявило результаты работы во 2 квартале 2003 года. Оборот компании Acer CIS
|16.04.2003
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Acer CIS подвел итоги 2002 года и 1 квартала 2003 года
В регионе СНГ оборот Acer CIS за 2002 год составил €10,6 млн., а за 1 квартал 2003 года уже €3.2 млн., при этом оборот 1 квартала 2002 года включал в себя продажи Acer Multimedia (выделившейся на сегодняшний день в
|08.10.2002
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Acer CIS объявил результаты работы в 3-м квартале и создал ACE-Club
рвом полугодии 2002 года достигла $130 млн., а оборот по сравнению с первым полугодием 2001 года вырос на 15% (в регионе ЕМЕА - на 16%). По словам менеджера по продукции московского представительства Acer CIS Григория Низовского, наибольшую долю в объеме продаж компании на российском рынке в третьем квартале составляли мобильные ПК (53%). За ними следовали серверы (19%), мониторы (15%) и ПК
|14.07.1999
|Acer CIS Inc. представляет на российском рынке серию портативных компьютеров TravelMate 330
|14.07.1999
|Acer CIS Inc. представила на российский рынок серию ультрапортативных компьютеров TravelMate 330 на базе процессоров Intel Pentium II.
|15.06.1999
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Компания Acer CIS Inc. начала поставки в Россию и страны СНГ AcerPower 6200 - нового ПК начального уровня
Компания Acer CIS Inc. начала поставки в Россию и страны СНГ AcerPower 6200 - нового ПК начального уро
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