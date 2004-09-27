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Acer CIS Acer Russia Acer Россия Асер Маркетинг Сервисиз

СОБЫТИЯ

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27.09.2004 Acer: компактный ноутбук на Intel Celeron M за $995

ю и международным уровнем качества по цене, вполне сравнимой со стоимостью традиционного комплекта „системный блок + 15-дюймовый ЖК-монитор“ — отметила Юлия Рыбак, менеджер по мобильным системам Acer CIS, — С появлением на рынке TravelMate 292ELC наши покупатели также получают возможность выбора между уникальным сочетанием цены и производительности модели TravelMate 2001LC и прево
08.04.2004 Acer CIS начинает поставки мультимедиа-аксессуаров

  Компания Acer CIS объявила о начале поставок на российский рынок нового вида продукции – мультимедийных аксессуаров. Первой новинкой из этой области стал MP3-плеер Acer MP3+Radio Flash Stick. Acer MP3+R
25.03.2004 Acer CIS назначил менеджера по развитию партнерской сети

Компания Acer CIS объявила о назначении нового менеджера по развитию партнерской сети. Им стал Иван Пудонин, ранее работавший в крупной дистрибьюторской компании. Главным направлением деятельности новог
14.10.2003 Acer увеличил квартальный оборот в СНГ на 85%

ой отметки $360 млн. и превысил показатель 2002 года на 86%. В России и странах СНГ оборот компании Acer CIS Inc. в третьем квартале 2003 вырос на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошло
10.10.2003 В Россию начались поставки первого 20-дюймового ЖК-монитора Acer

Представительство компании Acer CIS объявило о начале поставок новой модели 20-дюймового ЖК-монитора AL2021m. Это первый монитор марки Acer с диагональю 20 дюймов, который поставляется в Россию и страны СНГ. Примечательн
03.09.2003 Acer CIS обновил линейку TravelMate и представил 2 Centrino-ноутбука

Московское представительство компании Acer CIS объявило о начале поставок четырех новых серий мобильных ПК – TravelMate серий 240, 250, 290 и 660. TM240 С появлением этих моделей компания начинает реструктуризацию всей линейки Trav
19.08.2003 Acer представил на российском рынке новый вид продукции

Компания Acer CIS объявила о начале поставок в Россию моделей мультимедийных проекторов PD520, PD320 и PD310. Эти проекторы разработаны на основе DLP-технологии компании Texas Instruments и обладают опт
11.08.2003 Acer CIS и "Компьюлинк" выиграли два тендера

Компания Acer CIS и УСП "Компьюлинк", прямой партнер Acer по системным проектам, выиграли два конкурса на поставку мобильных и настольных компьютеров. В соответствии с первым контрактом Государственный

21.07.2003 Acer CIS подвел итоги деятельности компании во 2 квартале

Московское представительство компании Acer CIS объявило результаты работы во 2 квартале 2003 года. Оборот компании Acer CIS

16.04.2003 Acer CIS подвел итоги 2002 года и 1 квартала 2003 года

В регионе СНГ оборот Acer CIS за 2002 год составил €10,6 млн., а за 1 квартал 2003 года уже €3.2 млн., при этом оборот 1 квартала 2002 года включал в себя продажи Acer Multimedia (выделившейся на сегодняшний день в
08.10.2002 Acer CIS объявил результаты работы в 3-м квартале и создал ACE-Club

рвом полугодии 2002 года достигла $130 млн., а оборот по сравнению с первым полугодием 2001 года вырос на 15% (в регионе ЕМЕА - на 16%). По словам менеджера по продукции московского представительства Acer CIS Григория Низовского, наибольшую долю в объеме продаж компании на российском рынке в третьем квартале составляли мобильные ПК (53%). За ними следовали серверы (19%), мониторы (15%) и ПК
14.07.1999 Acer CIS Inc. представляет на российском рынке серию портативных компьютеров TravelMate 330
14.07.1999 Acer CIS Inc. представила на российский рынок серию ультрапортативных компьютеров TravelMate 330 на базе процессоров Intel Pentium II.
15.06.1999 Компания Acer CIS Inc. начала поставки в Россию и страны СНГ AcerPower 6200 - нового ПК начального уровня

Компания Acer CIS Inc. начала поставки в Россию и страны СНГ AcerPower 6200 - нового ПК начального уро

Публикаций - 74, упоминаний - 91

Acer CIS и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Acer Inc 2806 70
Intel Corporation 12846 26
Microsoft Corporation 25807 12
Toshiba Corporation 2983 8
Apacer Technology Inc 90 8
Samsung Electronics 11091 6
HP - Hewlett-Packard 3667 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2199 5
HP Inc. 5901 5
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 423 5
Dell EMC 5197 4
ELKO Group - Элко Групп - АБ-Трейд - Абсолют-Трейд - Торговый дом Абсолют 44 4
ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир 55 3
ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир - Lanck Systems - Ланк Системс 39 3
Apple Inc 13203 3
Sony 6745 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 3
Sharp Corporation 1062 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 3
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 3
Rover - RoverComputers 423 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1841 2
LG Electronics 3741 2
Fujitsu 2107 2
Крок - Croc 1965 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 1003 2
Компьюлинк ГК - Compulink 456 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 718 2
ICL ГК - ICL Group 503 2
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 220 2
TI - Texas Instruments Incorporated 851 2
Nvidia Corp 4040 2
JVC Kenwood 422 2
ASPLinux - Application Service Provider Linux 93 2
Rambus 246 2
MiTAC 84 2
Nokia Research 6 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 110 1
R-Style Services 12 1
Тенгиз Копир 1 1
Белый Ветер 365 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2967 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2436 2
Carl Zeiss AG 307 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Scuderia Ferrari Formula 1 21 1
Hansol Group - Hansol Electronics 8 1
Вольное дело - Благотворительный фонд 9 1
Главофисторг - Элмар Трейд 1 1
ФКС Москвы - Федерация компьютерного спорта города Москвы 4 1
eBay Inc 1641 1
НСПК - Национальная система платежных карт 954 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1160 1
Virtus.pro 30 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 597 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 344 1
Евросеть 1421 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1940 1
РЕСО Гарантия СК 53 1
Ferrari NV 159 1
Porsche Design GmbH 23 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 75 1
Правительство Казахстана - Министерство финансов Казахстана - Министерство государственных доходов Казахстана 21 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2078 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5445 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3206 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2341 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 985 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2135 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 56 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Правительство Казахстана - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 12 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 432 2
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
Bryan Norris Associates 14 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1524 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 361 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 155 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15491 34
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14807 24
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22673 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28376 18
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6624 18
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5713 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33620 15
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10404 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17025 14
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5925 13
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13292 13
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10771 11
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5520 10
Контрастность 3048 9
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10620 9
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4459 9
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2085 9
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1230 8
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1109 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11567 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54174 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5886 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12900 7
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1086 7
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4665 6
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18403 5
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1013 5
ANSI Lumen - Люмен - единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной. 662 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13527 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7511 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10241 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13099 5
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 579 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8697 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13754 5
NIC - network interface controller - контроллер сетевого интерфейса - сетевая плата - сетевой адаптер 339 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6069 4
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2825 4
DDR - Double data rate 3093 4
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 181 23
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1911 14
Intel Celeron - Серия процессоров 979 12
Microsoft Windows XP Home 196 7
Intel Centrino - Intel Sonoma 585 7
Acer Altos 33 6
Microsoft Windows XP 2432 6
Acer Aspire - серия ноутбуков 350 6
Acer Veriton - серия неттопов 28 6
Linux OS 11576 5
Microsoft Windows 16936 5
Intel Pentium III 782 4
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 4
Intel Pentium II 174 4
Rover - RoverBook 156 4
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 3
Acer AL - серия ЖК-мониторов 37 3
Microsoft Windows XP Professional 235 3
IBM PC DOS 42 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
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Intel Celeron M 118 2
LEGO Mindstorms Education - LEGO Mindstorms Robotics Invention System - Лего Майндстормс - Robolab 25 2
OpenText - Micro Focus - Novell IntranetWare 5 2
Intel GM чипсет 88 2
Toshiba Portege 98 2
Acer Easybuild 7 2
Acer Power 4 2
Panasonic Toughbook - серия планшетов и ноутбуков 89 2
Apple iPhone 6 4861 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1318 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 2
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 2
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 2
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5259 2
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 2
Panasonic DVD-проигрыватель 8 2
Innolux Corporation - Pioneer DVD-проигрыватель 33 2
Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов 66 2
Низовский Григорий 37 14
Мишин Глеб 70 9
Кравченко Дмитрий 42 7
Рыбак Юлия 5 5
Кутников Денис 22 4
Царева Екатерина 8 2
Пудонин Иван 7 2
Мосин Роман 4 1
Леонтьев Андрей 3 1
Назаров Вячеслав 4 1
Шевцов Виталий 1 1
Волков Федор 4 1
Ильин Анатолий 1 1
Монамс-Дикко Анастасия 1 1
Шаталова Евгения 1 1
Lanci Gianfranco - Лянчи Джанфранко 47 1
Киреева Елена 3 1
Давтян Давид 5 1
Карелин Вадим 1 1
Solomon Rob - Соломон Роб 5 1
Лата Вадим 2 1
Аблекеев Айнур 1 1
Green Richard - Грин Ричард 4 1
Мицюк Антон 2 1
Georgiadis Margo - Георгиадис Марго 3 1
Schiavo Vincent - Скиаво Винсент 3 1
Lane Ray - Лейн Рэй 13 1
Tirri Henry - Тирри Генри 3 1
Баринов Александр 44 1
Ершов Андрей 52 1
Романенко Андрей 95 1
Hurd Mark - Херд Марк 97 1
Андреев Андрей 33 1
Смирнов Дмитрий 113 1
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 1
Харитонов Александр 69 1
Скокова Татьяна 17 1
Лукацкий Алексей 140 1
Виноградов Дмитрий 74 1
Воловик Александр 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 166934 65
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14826 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47727 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19591 11
Европа 24992 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 9
Европа Восточная 3140 7
Казахстан - Республика 6074 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54850 4
Африка - Африканский регион 3645 4
Китай - Тайвань 4274 4
Европа Западная 1496 4
Ближний Восток 3158 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19227 2
Азия - Азиатский регион 5934 2
Америка - Американский регион 2206 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4497 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 2
Германия - Федеративная Республика 13243 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2376 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1731 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2290 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3416 2
Закавказье - Transcaucasia 128 2
Египет - Каир 76 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Ухтинский район - Ухта 89 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Воркута 50 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Инта 15 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2541 1
Финляндия - Финляндская Республика 3702 1
Россия - УФО - Свердловская область 1966 1
Польша - Республика 2034 1
Америка Южная 884 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1713 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1929 1
Россия - СФО - Новосибирск 4892 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3591 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1809 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1203 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 839 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27420 21
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33918 8
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3318 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12352 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53677 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5129 5
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2394 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11712 5
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8099 4
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 592 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7593 3
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7860 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5614 3
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9068 2
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Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 524 1
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Углерод - Сarboneum - химический элемент 348 1
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Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
Мобильные системы 118 1
Открытые системы ИД 176 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8636 10
IDC - International Data Corporation 4994 8
Gartner - Гартнер 3661 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4006 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Gartner - Dataquest 353 1
ITResearch 125 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 323 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 303 2
University of Bristol - Бристольский университет 87 2
Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина ФГБОУ ВО - Международный институт Питирима Сорокина 12 1
Helsingin yliopisto - University of Helsinki - Университет Хельсинки 21 1
МГУ ВШБ - Высшая школа бизнеса 12 1
ККЭП ГБПОУ КК - Краснодарский колледж электронного приборостроения 3 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 314 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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