Acer: компактный ноутбук на Intel Celeron M за $995 ю и международным уровнем качества по цене, вполне сравнимой со стоимостью традиционного комплекта „системный блок + 15-дюймовый ЖК-монитор“ — отметила Юлия Рыбак, менеджер по мобильным системам Acer CIS, — С появлением на рынке TravelMate 292ELC наши покупатели также получают возможность выбора между уникальным сочетанием цены и производительности модели TravelMate 2001LC и прево