Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190230
ИКТ 14675
Организации 11369
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3550
Системы 26590
Персоны 82676
География 3025
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2756
Мероприятия 879

LEGO Mindstorms Education LEGO Mindstorms Robotics Invention System Лего Майндстормс Robolab

LEGO Mindstorms Education - LEGO Mindstorms Robotics Invention System - Лего Майндстормс - Robolab

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


05.02.2026 «Яндекс» запустил обучение школьников ИИ-робототехнике — в кружках и онлайн 1
19.02.2020 Умные игрушки: лучшие электронные роботы-конструкторы 4
02.04.2019 Лучшие электронные конструкторы-роботы. Выбор ZOOM 1
02.06.2017 Swift Playgrounds откроет возможности программирования роботов, дронов и музыкальных инструментов 4
25.12.2015 Подарки для всех и каждого, или Итоги ZOOM 3
11.11.2015 20 ноября в Москве откроется III Ежегодная выставка робототехники Robotics Expo 2015 1
06.07.2015 Шедевры из Lego напишет Bricasso 1
13.03.2015 Самые интересные роботы-игрушки современности 7
01.12.2014 Робот с мозгом червя идет на свист 1
04.04.2014 Россия завоевала 5 медалей на мировом чемпионате роботов 2
14.08.2013 1 сентября - день нашествия новых роботов 1
14.03.2013 Бумажный самолёт, собранный из Lego 1
20.02.2013 Autodesk создает 3D-инструкцию для программируемых роботов Lego Mindstorms 3
15.01.2013 LEGO Education представила новое поколение обучающих роботов Mindstorms Education EV3 4
14.01.2013 Из нового Lego можно собрать "умного" робота 5
22.05.2012 Обзор робота Lego Mindstorms NXT 2.0: Терминатор из конструктора 4
21.02.2011 4 марта в Челябинске стартует Олимпиада роботов 2
06.02.2008 Как конструктор Lego разбирается с Рубиком 1
14.01.2008 Интеллектуальный робот своими руками 1
09.10.2007 Вручены научные "оскары" 2007 1
07.06.2007 Самый крутой робот Lego 1
01.02.2002 Digital Life: Проблемы с памятью, телефон-акробат и железная собака-почтальон 1
01.02.2002 Digital Life: Проблемы с памятью, телефон-акробат и железная собака-почтальон 1
22.01.2002 Робот "Лего" побывал в космосе 2
22.01.2002 Робот "Лего" побывал в космосе 2

Публикаций - 25, упоминаний - 55

LEGO Mindstorms Education и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10697 3
Sony 6641 3
National Instruments - NI 27 3
JVC Kenwood 418 3
Microsoft Corporation 25325 2
Apple Inc 12728 2
Intel Corporation 12577 2
Toshiba Corporation 2957 2
Acer Group - Acer Inc 2672 2
Hitachi - Хитачи 1481 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2659 2
HP - Hewlett-Packard 3645 2
Sharp Corporation 1050 2
Arduino Software 70 2
ASPLinux - Application Service Provider Linux 91 2
Rambus 246 2
UBtech Robotics 13 2
MiTAC 81 2
Acer CIS - Acer Russia - Acer Россия - Асер Маркетинг Сервисиз 73 2
Hitachi Europe 4 2
Siemens AG - Siemens Group 2633 2
Atmel 49 1
Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 33 1
Сколково - Skolkovo Robotics Center - Робототехнический центр 28 1
NaviRobot - НавиРобот 5 1
ГЕРЦ 1 1
Yandex - Яндекс 8581 1
Huawei 4279 1
Lenovo Group 2373 1
Xiaomi 2023 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 1
Autodesk 625 1
MIT Media Lab 24 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 484 1
Promobot - Промобот 155 1
KUKA Robotics 36 1
Integra 28 1
Wonder 22 1
Питерская группа связистов 437 1
Rover - RoverComputers 418 1
LEGO 255 20
Lego Education 12 4
Белый Ветер 362 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 997 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 174 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 107 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 42 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 125 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1483 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3278 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6928 19
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7710 8
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10361 8
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1969 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13053 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 7
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 7
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 519 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12908 6
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2274 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6182 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25690 6
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 720 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 5
Гироскопия - Гироскоп - Gyroscope 314 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10242 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6258 5
Монохромное изображение - Monochrome image 635 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18682 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9872 4
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6560 4
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1050 4
ARMv9 - Архитектура процессора 60 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 4
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2222 3
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2733 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14999 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3362 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1916 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2015 3
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2644 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4514 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10529 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5405 2
Apple iOS 8314 6
Google Android 14809 5
Linux OS 11004 4
Oracle Java - язык программирования 3350 4
TI Sitara ARM Processor 4 3
National Instruments - LabVIEW - Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench 10 3
Apple iPad 3944 3
Microsoft Windows 16422 3
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 3
Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов 66 3
Кубик Рубика - Магический кубик - bűvös kocka 29 2
Toshiba Portege 98 2
Apple - App Store 3018 2
Microsoft Windows XP 2423 2
JavaScript - JS - язык программирования 1341 2
Intel Celeron - Серия процессоров 975 2
Panasonic Toughbook - серия планшетов и ноутбуков 87 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1905 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1538 2
Космодром Байконур 1071 2
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 161 2
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 454 2
Intel Pentium III 781 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5139 2
Panasonic DVD-проигрыватель 8 2
Innolux Corporation - Pioneer DVD-проигрыватель 33 2
Rover - RoverBook 156 2
Rover - RoverBook Partner 19 2
Microsoft Works Suite 38 2
JVC Kenwood KCC - Kenwood KMM - JVC Kenwood KMC - JVC Kenwood KM - Kenwood Cooking Chef - Kenwood FP - кухонный комбайн - кухонная машина 11 1
Arduino Specials 1 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1164 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 438 1
Apple macOS 2281 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 1
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 315 1
Intel Core - Семейство процессоров 1239 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 322 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 213 1
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 421 1
Schwarzbach Bastian - Шварцбах Бастиан 2 2
Низовский Григорий 36 2
Xiaomi Mitu Mi Robot Builder Rover 2 1
Калиновский Никита 3 1
Манукян Карен 1 1
Клепа Евгения 1 1
Aleman Jason - Аллеман Джейсон 2 1
Bottke Camilla - Боттке Камилла 1 1
Ломбас Ольга 2 1
Кузнецов Александр 151 1
Federighi Craig - Федериги Крейг 25 1
Кузнецова Ирина 30 1
Грудин Алексей 1 1
Филиппов Сергей 35 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 128 1
Россия - РФ - Российская федерация 158235 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53567 4
Дания - Королевство 1318 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3385 3
Дания - Биллунн 2 2
Казахстан - Республика 5837 2
Европа 24678 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46069 2
Азия - Азиатский регион 5764 2
Япония 13565 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18784 2
Америка - Американский регион 2191 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 2
Китай - Тайвань 4144 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14540 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18352 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1163 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3057 1
Польша - Республика 2004 1
Канада 4995 1
Германия - Федеративная Республика 12959 1
Италия - Итальянская Республика 4435 1
Австрия - Вена 259 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1708 1
Россия - УФО - Челябинская область 1414 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1402 1
Латвия - Латвийская Республика 828 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 90 1
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 90 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 8
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 4
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 690 3
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1295 3
Физика - Physics - область естествознания 2836 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6989 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 2
Зоология - наука о животных 2792 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 2
Йена - денежная единица Японии 499 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5911 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 574 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15240 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7596 2
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 1
Сон - Somnus 457 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 153 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 877 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 440 1
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 291 1
Металлы - Золото - Gold 1204 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 1
Мастер-класс - workshop - воркшоп 107 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Мотоцикл - Мопед - Мотороллер 115 1
Зоология - Энтомология - Насекомые - Жуки - Жесткокрылые - Coleoptera 60 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1887 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6377 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5415 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8910 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 270 1
Физика - Бозон - Конденсат Бозе—Эйнштейна - Бозон Хиггса - хиггсовский бозон - хиггсон - Higgs boson - элементарная частица 116 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1300 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 2
Чудо техники 60 2
University of Bristol - Бристольский университет 85 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1114 1
Международный женский день - 8 марта 373 2
WRO - World Robotics Olympiad - World Robot Olympiad - Всемирная олимпиада роботов - Всемирная олимпиада по робототехнике 8 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 21 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
Robotics Expo 5 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417754, в очереди разбора - 726944.
Создано именных указателей - 190230.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще