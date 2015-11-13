Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 174168
ИКТ 13545
Организации 10598
Ведомства 1456
Ассоциации 995
Технологии 3440
Системы 25468
Персоны 74732
География 2824
Статьи 1514
Пресса 1212
ИАА 693
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2621
Мероприятия 850

Sony AIBO Sony Artificial Intelligence RoBOt серия собак-роботов

Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов


13.11.2015 Chip - потомок Aibo

Давно снятая с производства робо-собака Aibo, похоже, обзавелась преемником в виде зеленоглазого щенка Chip. Chip – сокращение от Canine Home Intelligent Pet, так свою разработку назвали в компании WowWee. У робо-щенка большая голова
10.12.2007 Aibo живет!

По некоторым слухам, компания Sony планирует "воскресить" цифровую собаку Aibo. Новая модель будет работать в связке с PSP и Playstation 3, используя WiFi-соединение.
30.09.2005 Sony представила новую собаку Aibo

Компания Sony объявила о выпуске новой модели робота-собаки под названием Aibo. Новинка не только способна говорить, но и также нуждается в заботе и поглаживании. Игрушка не может гулять и разговаривать, когда она включается первый раз. В роботе заложен словарный зап
24.06.2005 Щенки-роботы Aibo способны к самообучению

Специалисты компании Sony, создавшие щенков-роботов Aibo, провели исследование своих подопечных, целью которого было установить степень взаимодействия роботов между собой и окружающим миром, сообщает New Scientist. В рамках предварительных работ
24.06.2005 Щенки-роботы Aibo способны к самообучению

Специалисты компании Sony, создавшие щенков-роботов Aibo, провели исследование своих подопечных, целью которого было установить степень взаимодействия роботов между собой и окружающим миром, сообщает New Scientist. В рамках предварительных работ
07.10.2004 Собаку Aibo превратили в МР3-плеер

Знаменитая собачка Aibo теперь не является обыкновенным роботом. Сейчас она кроме всего прочего может проигрывать и МР3 файлы. Дело в том, что компания Sony выпустила новое программное обеспечение для своей модел
08.09.2003 Sony представила собаку-робота третьего поколения

  Entertainment Robot America (ERA), подразделение Sony Electronics Inc., объявило, что представляет робота-собаку AIBO третьего поколения. Новая модель ERS-7 AIBO обеспечивает наибольшую степень автономного поведения и функциональных возможностей на данный момент. Она отличается от предыдущих моделе
08.09.2003 Sony представила собаку-робота третьего поколения

  Entertainment Robot America (ERA), подразделение Sony Electronics Inc., объявило, что представляет робота-собаку AIBO третьего поколения. Новая модель ERS-7 AIBO обеспечивает наибольшую степень автономного поведения и функциональных возможностей на данный момент. Она отличается от предыдущих моделе
20.05.2002 Роботы-щенки Aibo: разговоры по Bluetooth

ли ERS-311B, ERS-312B и ERS-311B/X оснащены встроенным Bluetooth-интерфейсом, а связаться со своим железным питомцем хозяин сможет при помощи идущего в комплекте беспроводного терминала под названием Aibo Handyviewer. С помощью терминала хозяин может узнать, как чувствует себя щенок, а также поговорить с ним, вводя текстовое сообщение. Кроме того, хозяин может теперь приказать Aibo и
20.05.2002 Компания Sony оснастила своего робота-Щенка Aibo интерфейсом Bluetooth

Компания Sony на прошлой неделе представила в Японии новые модели робота-щенка Aibo, который теперь может передавать хозяину свои "чувства" и получать команды благодаря встроенному Bluetooth-интерфейсу. Общаться с хозяином при помощи Bluetooth-соединения смогут новые моде
20.05.2002 Компания Sony оснастила своего робота-Щенка Aibo интерфейсом Bluetooth

Компания Sony на прошлой неделе представила в Японии новые модели робота-щенка Aibo, который теперь может передавать хозяину свои "чувства" и получать команды благодаря встроенному Bluetooth-интерфейсу. Общаться с хозяином при помощи Bluetooth-соединения смогут новые моде
01.02.2002 Digital Life: Проблемы с памятью, телефон-акробат и железная собака-почтальон

тот, позволяя вам визуально настраиваться на трудноуловимую станцию (в обычных приемниках для этой цели служит маленькая мигающая лампочка). Теперь все будет красиво и модно. Знаменитая собачка-робот AIBO от фирмы Sony, безусловно, чудо современной техники. Однако, и чудо может быть навязчивым. Если вам надоело постоянно кричать: "Айбо, сидеть!", то вы можете коренным образом изменить ваше

01.02.2002 Digital Life: Проблемы с памятью, телефон-акробат и железная собака-почтальон

тот, позволяя вам визуально настраиваться на трудноуловимую станцию (в обычных приемниках для этой цели служит маленькая мигающая лампочка). Теперь все будет красиво и модно. Знаменитая собачка-робот AIBO от фирмы Sony, безусловно, чудо современной техники. Однако, и чудо может быть навязчивым. Если вам надоело постоянно кричать: "Айбо, сидеть!", то вы можете коренным образом изменить ваше

29.12.2001 2001: Год Робота

танская компания RoboScience разработала робота-гончую под кодовым названием RS-01 Robodog - ростом 68 см и весом 12 кг, самую большую и мощную на то время, призванную составить конкуренцию японскому AIBO. На разработку Robodog, работающей на базе операционной системы Windows, группе ученых во главе с бывшим инженером "Формулы-1" понадобилось 7 месяцев. Гончая может переносить грузы до 25 к
27.12.2001 2001: Год Робота

танская компания RoboScience разработала робота-гончую под кодовым названием RS-01 Robodog - ростом 68 см и весом 12 кг, самую большую и мощную на то время, призванную составить конкуренцию японскому AIBO. На разработку Robodog, работающей на базе операционной системы Windows, группе ученых во главе с бывшим инженером "Формулы-1" понадобилось 7 месяцев. Гончая может переносить грузы до 25 к
27.12.2001 2001: Год Робота

танская компания RoboScience разработала робота-гончую под кодовым названием RS-01 Robodog - ростом 68 см и весом 12 кг, самую большую и мощную на то время, призванную составить конкуренцию японскому AIBO. На разработку Robodog, работающей на базе операционной системы Windows, группе ученых во главе с бывшим инженером "Формулы-1" понадобилось 7 месяцев. Гончая может переносить грузы до 25 к
08.11.2001 Sony выпустила нового робота-пса Aibo ERS-220

В среду компания Sony представила в Японии потомка робота-пса Aibo - Aibo ERS-220. Собачка Aibo превратилась в мужественного пса, который получил новый агрессивный, футуристический внешний вид и к тому же увеличился в размере. Как отмечает д
05.11.2001 Робот Aibo был взломан

Программист-энтузиаст взломал робота Aibo и "привил" ему новые типы поведения. Узнав об этом, компания Sony заставила программиста убрать программный код робота Aibo со своего сайта. Из источника New Scientist стало известн
06.09.2001 Sony представила двух роботов-щенков

Latte и Macaron, два робота-щенка, пополнили 5 сентября линейку роботов AIBO от американского отделения корпорации Sony Electronics - Entertainment Robot America. В Японии, где Sony также намерена объявить о рождении Latte (бежевого цвета) и Macaron (серого цвета),
21.12.2000 Sony продала 40 тыс. усовершенствованных роботов-собак Aibo в первый месяц

Sony< заявила о получении 40000 заказов на улучшенную версию своего популярного домашнего робота Aibo менее чем через четыре недели после начала продаж 16 ноября, сообщает CNET. Aibo ERS-210 способен выражать раздражение или радость и иным образом участвовать в "общении с людьми". Н
12.10.2000 Второе поколение собак-роботов

Новая игрушка оборудована видеокамерой, установленной внутри "носа", более активно реагирует на источник раздражения или "удовольствия" и обладает меньшей ценой. Игрушки второго поколения Aibo, названные ERS-210, поступят в продажу 16 ноября по цене 150 тыс. иен ($1.400) в Японии (цена на первые Aibo составляла 250 тыс. иен). Затем игрушки должны появиться в США по цене $
23.02.2000 Робот-кот составит компанию роботу-собаке

Вслед за роботом-собакой Aibo фирмы Sony на рынке электронных игрушек появился робот-кот. Его зовут "Тама" (Tama), а создала его фирма Omron. Создатели "Тама" вообще не считают его игрушкой в отличие от Aibo, по
16.11.1999 Sony выпустила дополнительную партию своего робота-собаки AIBO

Второе поколение AIBO, ERS-111, немногим отличается от своего предшественника - у него поменьше уши и короче хвост, и его также можно купить черного цвета, а не только серым. В прошлом году AIBO был пред
27.10.1999 11-дюймовая собака-робот Aibo теперь будет продаваться в США и Европе

валась в Японии, но спрос превысил предложение, и Sony намеревается выпустить дополнительную партию этих игрушек для покупателей в Японии, а в США и Европе она будет выпущена в лимитированном объеме. Aibo использует собственную операционную систему Sony и миниатюрные модули памяти Memory Stick, она способна воспринимать голосовые команды и обучаться элементарным функциям. Aibo доступ
12.05.1999 Sony создает игрушечную собаку-робот Aibo.

Японские разработчики, создав тамагочи, решили не останавливаться на достигнутом. Компания Sony представила вчера, 11 мая, собаку-робот Aibo. С этой собакой можно ходить на прогулку, она может бегать за мячом и умеет вилять хвостом. Правда, в отличие от тамагочи Aibo стоит гораздо дороже. Ее цена 250,000 иен (2,066 долл.

Публикаций - 63, упоминаний - 63

Sony AIBO и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6568 49
Intel Corporation 12290 8
IBM - International Business Machines Corp 9467 7
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 7
Sony Electronics - Сони Электроникс 81 7
Samsung Electronics 10359 6
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 72 6
Microsoft Corporation 24807 5
Toshiba Corporation 2935 5
Fujitsu 2047 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 5
HP - Hewlett-Packard 3628 5
Sharp Corporation 1043 5
Apple Inc 12244 4
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 4
LG Electronics 3635 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5698 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2573 3
NTT Group - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 129 3
Quanta Computer 210 3
Boston Dynamics 40 3
Konami 107 3
Fujitsu Automation 7 3
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 466 3
ДОК 836 3
Hitachi - Хитачи 1468 2
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 366 2
Philips 2063 2
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 214 2
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 334 2
Pioneer Corporation 424 2
Google LLC 11925 2
JVC Kenwood 416 2
Rambus 246 2
Формоза - Formoza 177 2
Эримекс - Erimex 98 2
Hanson Robotics 5 2
Brunen IT Group - Belinea 85 2
Amazon - iRobot 58 2
ASPLinux - Application Service Provider Linux 91 2
Honda Motor Company 235 8
Yamaha - Ямаха 107 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Белый Ветер 356 2
Hyundai Motor Company 399 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 581 1
SoftBank Group 263 1
LEGO 247 1
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 132 1
Четыре Лапы 14 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 935 1
LVMH Louis Vuitton 25 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 138 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1809 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1166 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 520 1
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 1
Правительство Москвы - Госинспекция по недвижимости - Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы 29 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 16 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6297 2
RoboCup Small Size League - Лига малых роботов 3 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5456 39
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5626 34
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52358 15
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16323 14
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7406 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12951 13
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13995 13
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10109 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25902 11
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10245 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14617 10
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9814 10
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3941 9
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21119 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13647 9
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1715 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12564 8
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6087 8
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6477 8
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5591 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14593 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24673 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7773 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17330 8
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3492 8
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1917 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12622 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9508 6
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7165 6
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1036 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14072 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24851 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8040 6
Микрофон - Microphone 2556 6
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3676 5
DDR - Double data rate 2788 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24620 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28199 5
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1045 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9357 5
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 11
Linux OS 10190 8
Ericsson Radio System - ERS 74 8
Intel Pentium III 781 7
Intel Celeron - Серия процессоров 966 6
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1896 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5018 6
Honda Asimo 39 6
Sony Qrio - Quest for cuRIOsity - Sony Dream Robot, SDR 17 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 6
Microsoft Windows 2000 8661 5
Microsoft Windows 15861 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2097 4
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 4
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 4
Google Android 14212 3
Microsoft Windows XP 2407 3
ACCESS PalmSource - Garnet OS - Palm OS 468 3
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 313 3
NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция 79 3
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 3
Microsoft Dynamics 1179 3
LEGO Mindstorms Education - LEGO Mindstorms Robotics Invention System - Лего Майндстормс - Robolab 24 3
Boston Dynamics - BigDog - AlphaDog 27 3
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 2
Apple iOS 7938 2
Apple - App Store 2926 2
Oracle Java - язык программирования 3127 2
Microsoft Edge - браузер 1999 2
Apple iMac - Серия моноблоков 458 2
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 592 2
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 2
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 160 2
Sony Playstation Portable - Sony PSP 660 2
Panasonic DVD-проигрыватель 8 2
Rover - RoverBook 155 2
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 451 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4050 2
Rover - RoverBook Partner 19 2
Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep - Intel Geyserville 122 2
Чубайс Анатолий 215 2
Низовский Григорий 36 2
van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 22 2
Мацуда Виктор 2 2
Jackson Michael - Джексон Майкл 47 2
Fujita Masahiro - Фуджита Масахиро 4 2
Richardson Robert - Ричардсон Роберт 5 2
Imbruglia Natalie - Имбрулья Натали 3 2
Гришин Дмитрий 209 1
Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
Сорокин Андрей 23 1
Euisun Chung - Исон Чонг 1 1
Edsinger Aaron - Эдсингер Аарон 2 1
Клинаичев Андрей 33 1
Kawamori Masaharu - Кавамори Масахару 1 1
Покушалова Ольга 15 1
Ахапкин Сергей 2 1
Станкевич Лев 2 1
Karlsson Jan - Карлссон Ян 1 1
McCarron Dean - МакКэррон Дин - МакКаррон Дин 23 1
Warwick Kevin - Уорвик Кевин 4 1
Friedman Batya - Фрейдман Батья 1 1
Lipson Hod - Липсон Ход 7 1
Hosek Simona - Хосек Симона 3 1
Angle Kolin - Энгл Колин 2 1
Япония 13354 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52503 25
Европа 21896 13
Россия - РФ - Российская федерация 148114 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14274 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13395 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44007 6
Земля - планета Солнечной системы 10454 5
Южная Корея - Республика 6719 5
Азия - Азиатский регион 5604 5
Америка - Американский регион 2172 4
Израиль 2747 4
Китай - Тайвань 4034 4
США - Калифорния 4637 4
Япония - Токио 995 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17389 3
Франция - Французская Республика 7894 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3349 3
США - Массачусетс 507 3
США - Калифорния - Беркли 282 3
США - Джорджия - Атланта 258 3
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов - Веста 26 3
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов - Карликовая планета - Церера 41 3
Великобритания - Западная Англия 10 3
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 124 3
Италия - Итальянская Республика 4375 2
США - Иллинойс - Чикаго 433 2
Франция - Канны 112 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 798 1
Швеция - Королевство 3641 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17760 1
Сингапур - Республика 1867 1
Европа Восточная 3109 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3546 1
Канада 4916 1
США - Нью-Йорк 3103 1
Германия - Федеративная Республика 12771 1
Бразилия - Федеративная Республика 2388 1
Великобритания - Лондон 2390 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1419 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 619 24
Зоология - наука о животных 2686 10
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5646 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29945 6
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1254 6
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4119 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14011 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19093 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5068 5
Йена - денежная единица Японии 497 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3087 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2799 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7221 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6011 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11098 3
Английский язык 6728 3
Аренда 2475 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8996 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4752 3
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 810 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1706 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4109 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2064 3
Газы - Метан - methanum - болотный газ 359 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6488 3
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 305 3
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 633 3
Спорт - Гольф 86 3
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 866 3
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 810 3
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1289 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1509 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8713 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1373 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4996 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49000 2
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 719 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1778 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4528 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1612 2
New Scientist 1448 3
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 218 3
Inquirer 463 2
Silicon.com 364 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
ZDnet 660 2
Чудо техники 60 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2709 1
The Register - The Register Hardware 1597 1
Bloomberg 1314 1
NYT - The New York Times 1063 1
DigiTimes - Издание 1315 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
AP - Associated Press 2006 1
InfoSync 35 1
Nature 814 1
The Observer 40 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 278 1
Nikkei Electronics 82 1
Scientific Reports 22 1
NPD DisplaySearch 284 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8196 2
ABI Research 234 1
Mercury Research 68 1
World Robotics Survey 3 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 124 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 245 3
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 3
Keio University - Университет Кэйо 30 3
UWE Bristol - University of the West of England Bristol - Университет западной Англии 8 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 960 2
University of Bristol - Бристольский университет 84 2
University of Manchester - Манчестерский университет 76 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 104 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 619 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 286 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
Kanazawa University - Канадзавский университет - Университет Каназавы 1 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 16 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 260 1
Osaka University - Осакский университет - Университет Осаки 19 1
University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 51 1
University of Reading - Редингский университет - University of Reading's School of Systems Engineering 14 1
University of Hull - Hull University - Университет Халла - Халльский университет 2 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2475 5
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 222 3
CeBIT 612 3
Международный женский день - 8 марта 360 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 603 1
День молодёжи - 27 июня 932 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 714 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357759, в очереди разбора - 757713.
Создано именных указателей - 174168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

5 причин, почему роботы-собаки так и не стали популярными

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Лучшие TWS-наушники с ANC стоимостью до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153