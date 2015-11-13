Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов

Chip - потомок Aibo Давно снятая с производства робо-собака Aibo, похоже, обзавелась преемником в виде зеленоглазого щенка Chip. Chip – сокращение от Canine Home Intelligent Pet, так свою разработку назвали в компании WowWee. У робо-щенка большая голова

Aibo живет! По некоторым слухам, компания Sony планирует "воскресить" цифровую собаку Aibo. Новая модель будет работать в связке с PSP и Playstation 3, используя WiFi-соединение.

Sony представила новую собаку Aibo Компания Sony объявила о выпуске новой модели робота-собаки под названием Aibo. Новинка не только способна говорить, но и также нуждается в заботе и поглаживании. Игрушка не может гулять и разговаривать, когда она включается первый раз. В роботе заложен словарный зап

Щенки-роботы Aibo способны к самообучению Специалисты компании Sony, создавшие щенков-роботов Aibo, провели исследование своих подопечных, целью которого было установить степень взаимодействия роботов между собой и окружающим миром, сообщает New Scientist. В рамках предварительных работ

Щенки-роботы Aibo способны к самообучению Специалисты компании Sony, создавшие щенков-роботов Aibo, провели исследование своих подопечных, целью которого было установить степень взаимодействия роботов между собой и окружающим миром, сообщает New Scientist. В рамках предварительных работ

Собаку Aibo превратили в МР3-плеер Знаменитая собачка Aibo теперь не является обыкновенным роботом. Сейчас она кроме всего прочего может проигрывать и МР3 файлы. Дело в том, что компания Sony выпустила новое программное обеспечение для своей модел

Sony представила собаку-робота третьего поколения Entertainment Robot America (ERA), подразделение Sony Electronics Inc., объявило, что представляет робота-собаку AIBO третьего поколения. Новая модель ERS-7 AIBO обеспечивает наибольшую степень автономного поведения и функциональных возможностей на данный момент. Она отличается от предыдущих моделе

Sony представила собаку-робота третьего поколения Entertainment Robot America (ERA), подразделение Sony Electronics Inc., объявило, что представляет робота-собаку AIBO третьего поколения. Новая модель ERS-7 AIBO обеспечивает наибольшую степень автономного поведения и функциональных возможностей на данный момент. Она отличается от предыдущих моделе

Роботы-щенки Aibo: разговоры по Bluetooth ли ERS-311B, ERS-312B и ERS-311B/X оснащены встроенным Bluetooth-интерфейсом, а связаться со своим железным питомцем хозяин сможет при помощи идущего в комплекте беспроводного терминала под названием Aibo Handyviewer. С помощью терминала хозяин может узнать, как чувствует себя щенок, а также поговорить с ним, вводя текстовое сообщение. Кроме того, хозяин может теперь приказать Aibo и

Компания Sony оснастила своего робота-Щенка Aibo интерфейсом Bluetooth Компания Sony на прошлой неделе представила в Японии новые модели робота-щенка Aibo, который теперь может передавать хозяину свои "чувства" и получать команды благодаря встроенному Bluetooth-интерфейсу. Общаться с хозяином при помощи Bluetooth-соединения смогут новые моде

Компания Sony оснастила своего робота-Щенка Aibo интерфейсом Bluetooth Компания Sony на прошлой неделе представила в Японии новые модели робота-щенка Aibo, который теперь может передавать хозяину свои "чувства" и получать команды благодаря встроенному Bluetooth-интерфейсу. Общаться с хозяином при помощи Bluetooth-соединения смогут новые моде

Digital Life: Проблемы с памятью, телефон-акробат и железная собака-почтальон тот, позволяя вам визуально настраиваться на трудноуловимую станцию (в обычных приемниках для этой цели служит маленькая мигающая лампочка). Теперь все будет красиво и модно. Знаменитая собачка-робот AIBO от фирмы Sony, безусловно, чудо современной техники. Однако, и чудо может быть навязчивым. Если вам надоело постоянно кричать: "Айбо, сидеть!", то вы можете коренным образом изменить ваше

Digital Life: Проблемы с памятью, телефон-акробат и железная собака-почтальон тот, позволяя вам визуально настраиваться на трудноуловимую станцию (в обычных приемниках для этой цели служит маленькая мигающая лампочка). Теперь все будет красиво и модно. Знаменитая собачка-робот AIBO от фирмы Sony, безусловно, чудо современной техники. Однако, и чудо может быть навязчивым. Если вам надоело постоянно кричать: "Айбо, сидеть!", то вы можете коренным образом изменить ваше

2001: Год Робота танская компания RoboScience разработала робота-гончую под кодовым названием RS-01 Robodog - ростом 68 см и весом 12 кг, самую большую и мощную на то время, призванную составить конкуренцию японскому AIBO. На разработку Robodog, работающей на базе операционной системы Windows, группе ученых во главе с бывшим инженером "Формулы-1" понадобилось 7 месяцев. Гончая может переносить грузы до 25 к

2001: Год Робота танская компания RoboScience разработала робота-гончую под кодовым названием RS-01 Robodog - ростом 68 см и весом 12 кг, самую большую и мощную на то время, призванную составить конкуренцию японскому AIBO. На разработку Robodog, работающей на базе операционной системы Windows, группе ученых во главе с бывшим инженером "Формулы-1" понадобилось 7 месяцев. Гончая может переносить грузы до 25 к

2001: Год Робота танская компания RoboScience разработала робота-гончую под кодовым названием RS-01 Robodog - ростом 68 см и весом 12 кг, самую большую и мощную на то время, призванную составить конкуренцию японскому AIBO. На разработку Robodog, работающей на базе операционной системы Windows, группе ученых во главе с бывшим инженером "Формулы-1" понадобилось 7 месяцев. Гончая может переносить грузы до 25 к

Sony выпустила нового робота-пса Aibo ERS-220 В среду компания Sony представила в Японии потомка робота-пса Aibo - Aibo ERS-220. Собачка Aibo превратилась в мужественного пса, который получил новый агрессивный, футуристический внешний вид и к тому же увеличился в размере. Как отмечает д

Робот Aibo был взломан Программист-энтузиаст взломал робота Aibo и "привил" ему новые типы поведения. Узнав об этом, компания Sony заставила программиста убрать программный код робота Aibo со своего сайта. Из источника New Scientist стало известн

Sony представила двух роботов-щенков Latte и Macaron, два робота-щенка, пополнили 5 сентября линейку роботов AIBO от американского отделения корпорации Sony Electronics - Entertainment Robot America. В Японии, где Sony также намерена объявить о рождении Latte (бежевого цвета) и Macaron (серого цвета),

Sony продала 40 тыс. усовершенствованных роботов-собак Aibo в первый месяц Sony< заявила о получении 40000 заказов на улучшенную версию своего популярного домашнего робота Aibo менее чем через четыре недели после начала продаж 16 ноября, сообщает CNET. Aibo ERS-210 способен выражать раздражение или радость и иным образом участвовать в "общении с людьми". Н

Второе поколение собак-роботов Новая игрушка оборудована видеокамерой, установленной внутри "носа", более активно реагирует на источник раздражения или "удовольствия" и обладает меньшей ценой. Игрушки второго поколения Aibo, названные ERS-210, поступят в продажу 16 ноября по цене 150 тыс. иен ($1.400) в Японии (цена на первые Aibo составляла 250 тыс. иен). Затем игрушки должны появиться в США по цене $

Робот-кот составит компанию роботу-собаке Вслед за роботом-собакой Aibo фирмы Sony на рынке электронных игрушек появился робот-кот. Его зовут "Тама" (Tama), а создала его фирма Omron. Создатели "Тама" вообще не считают его игрушкой в отличие от Aibo, по

Sony выпустила дополнительную партию своего робота-собаки AIBO Второе поколение AIBO, ERS-111, немногим отличается от своего предшественника - у него поменьше уши и короче хвост, и его также можно купить черного цвета, а не только серым. В прошлом году AIBO был пред

11-дюймовая собака-робот Aibo теперь будет продаваться в США и Европе валась в Японии, но спрос превысил предложение, и Sony намеревается выпустить дополнительную партию этих игрушек для покупателей в Японии, а в США и Европе она будет выпущена в лимитированном объеме. Aibo использует собственную операционную систему Sony и миниатюрные модули памяти Memory Stick, она способна воспринимать голосовые команды и обучаться элементарным функциям. Aibo доступ