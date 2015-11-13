Получите все материалы CNews по ключевому слову
Sony AIBO Sony Artificial Intelligence RoBOt серия собак-роботов
|13.11.2015
|
Chip - потомок Aibo
Давно снятая с производства робо-собака Aibo, похоже, обзавелась преемником в виде зеленоглазого щенка Chip. Chip – сокращение от Canine Home Intelligent Pet, так свою разработку назвали в компании WowWee. У робо-щенка большая голова
|10.12.2007
|
Aibo живет!
По некоторым слухам, компания Sony планирует "воскресить" цифровую собаку Aibo. Новая модель будет работать в связке с PSP и Playstation 3, используя WiFi-соединение.
|30.09.2005
|
Sony представила новую собаку Aibo
Компания Sony объявила о выпуске новой модели робота-собаки под названием Aibo. Новинка не только способна говорить, но и также нуждается в заботе и поглаживании. Игрушка не может гулять и разговаривать, когда она включается первый раз. В роботе заложен словарный зап
|24.06.2005
|
Щенки-роботы Aibo способны к самообучению
Специалисты компании Sony, создавшие щенков-роботов Aibo, провели исследование своих подопечных, целью которого было установить степень взаимодействия роботов между собой и окружающим миром, сообщает New Scientist. В рамках предварительных работ
|24.06.2005
|
Щенки-роботы Aibo способны к самообучению
Специалисты компании Sony, создавшие щенков-роботов Aibo, провели исследование своих подопечных, целью которого было установить степень взаимодействия роботов между собой и окружающим миром, сообщает New Scientist. В рамках предварительных работ
|07.10.2004
|
Собаку Aibo превратили в МР3-плеер
Знаменитая собачка Aibo теперь не является обыкновенным роботом. Сейчас она кроме всего прочего может проигрывать и МР3 файлы. Дело в том, что компания Sony выпустила новое программное обеспечение для своей модел
|08.09.2003
|
Sony представила собаку-робота третьего поколения
Entertainment Robot America (ERA), подразделение Sony Electronics Inc., объявило, что представляет робота-собаку AIBO третьего поколения. Новая модель ERS-7 AIBO обеспечивает наибольшую степень автономного поведения и функциональных возможностей на данный момент. Она отличается от предыдущих моделе
|08.09.2003
|
Sony представила собаку-робота третьего поколения
Entertainment Robot America (ERA), подразделение Sony Electronics Inc., объявило, что представляет робота-собаку AIBO третьего поколения. Новая модель ERS-7 AIBO обеспечивает наибольшую степень автономного поведения и функциональных возможностей на данный момент. Она отличается от предыдущих моделе
|20.05.2002
|
Роботы-щенки Aibo: разговоры по Bluetooth
ли ERS-311B, ERS-312B и ERS-311B/X оснащены встроенным Bluetooth-интерфейсом, а связаться со своим железным питомцем хозяин сможет при помощи идущего в комплекте беспроводного терминала под названием Aibo Handyviewer. С помощью терминала хозяин может узнать, как чувствует себя щенок, а также поговорить с ним, вводя текстовое сообщение. Кроме того, хозяин может теперь приказать Aibo и
|20.05.2002
|
Компания Sony оснастила своего робота-Щенка Aibo интерфейсом Bluetooth
Компания Sony на прошлой неделе представила в Японии новые модели робота-щенка Aibo, который теперь может передавать хозяину свои "чувства" и получать команды благодаря встроенному Bluetooth-интерфейсу. Общаться с хозяином при помощи Bluetooth-соединения смогут новые моде
|20.05.2002
|
Компания Sony оснастила своего робота-Щенка Aibo интерфейсом Bluetooth
Компания Sony на прошлой неделе представила в Японии новые модели робота-щенка Aibo, который теперь может передавать хозяину свои "чувства" и получать команды благодаря встроенному Bluetooth-интерфейсу. Общаться с хозяином при помощи Bluetooth-соединения смогут новые моде
|01.02.2002
|
Digital Life: Проблемы с памятью, телефон-акробат и железная собака-почтальон
тот, позволяя вам визуально настраиваться на трудноуловимую станцию (в обычных приемниках для этой цели служит маленькая мигающая лампочка). Теперь все будет красиво и модно. Знаменитая собачка-робот AIBO от фирмы Sony, безусловно, чудо современной техники. Однако, и чудо может быть навязчивым. Если вам надоело постоянно кричать: "Айбо, сидеть!", то вы можете коренным образом изменить ваше
|01.02.2002
|
Digital Life: Проблемы с памятью, телефон-акробат и железная собака-почтальон
тот, позволяя вам визуально настраиваться на трудноуловимую станцию (в обычных приемниках для этой цели служит маленькая мигающая лампочка). Теперь все будет красиво и модно. Знаменитая собачка-робот AIBO от фирмы Sony, безусловно, чудо современной техники. Однако, и чудо может быть навязчивым. Если вам надоело постоянно кричать: "Айбо, сидеть!", то вы можете коренным образом изменить ваше
|29.12.2001
|
2001: Год Робота
танская компания RoboScience разработала робота-гончую под кодовым названием RS-01 Robodog - ростом 68 см и весом 12 кг, самую большую и мощную на то время, призванную составить конкуренцию японскому AIBO. На разработку Robodog, работающей на базе операционной системы Windows, группе ученых во главе с бывшим инженером "Формулы-1" понадобилось 7 месяцев. Гончая может переносить грузы до 25 к
|27.12.2001
|
2001: Год Робота
танская компания RoboScience разработала робота-гончую под кодовым названием RS-01 Robodog - ростом 68 см и весом 12 кг, самую большую и мощную на то время, призванную составить конкуренцию японскому AIBO. На разработку Robodog, работающей на базе операционной системы Windows, группе ученых во главе с бывшим инженером "Формулы-1" понадобилось 7 месяцев. Гончая может переносить грузы до 25 к
|27.12.2001
|
2001: Год Робота
танская компания RoboScience разработала робота-гончую под кодовым названием RS-01 Robodog - ростом 68 см и весом 12 кг, самую большую и мощную на то время, призванную составить конкуренцию японскому AIBO. На разработку Robodog, работающей на базе операционной системы Windows, группе ученых во главе с бывшим инженером "Формулы-1" понадобилось 7 месяцев. Гончая может переносить грузы до 25 к
|08.11.2001
|
Sony выпустила нового робота-пса Aibo ERS-220
В среду компания Sony представила в Японии потомка робота-пса Aibo - Aibo ERS-220. Собачка Aibo превратилась в мужественного пса, который получил новый агрессивный, футуристический внешний вид и к тому же увеличился в размере. Как отмечает д
|05.11.2001
|
Робот Aibo был взломан
Программист-энтузиаст взломал робота Aibo и "привил" ему новые типы поведения. Узнав об этом, компания Sony заставила программиста убрать программный код робота Aibo со своего сайта. Из источника New Scientist стало известн
|06.09.2001
|
Sony представила двух роботов-щенков
Latte и Macaron, два робота-щенка, пополнили 5 сентября линейку роботов AIBO от американского отделения корпорации Sony Electronics - Entertainment Robot America. В Японии, где Sony также намерена объявить о рождении Latte (бежевого цвета) и Macaron (серого цвета),
|21.12.2000
|
Sony продала 40 тыс. усовершенствованных роботов-собак Aibo в первый месяц
Sony< заявила о получении 40000 заказов на улучшенную версию своего популярного домашнего робота Aibo менее чем через четыре недели после начала продаж 16 ноября, сообщает CNET. Aibo ERS-210 способен выражать раздражение или радость и иным образом участвовать в "общении с людьми". Н
|12.10.2000
|
Второе поколение собак-роботов
Новая игрушка оборудована видеокамерой, установленной внутри "носа", более активно реагирует на источник раздражения или "удовольствия" и обладает меньшей ценой. Игрушки второго поколения Aibo, названные ERS-210, поступят в продажу 16 ноября по цене 150 тыс. иен ($1.400) в Японии (цена на первые Aibo составляла 250 тыс. иен). Затем игрушки должны появиться в США по цене $
|23.02.2000
|
Робот-кот составит компанию роботу-собаке
Вслед за роботом-собакой Aibo фирмы Sony на рынке электронных игрушек появился робот-кот. Его зовут "Тама" (Tama), а создала его фирма Omron. Создатели "Тама" вообще не считают его игрушкой в отличие от Aibo, по
|16.11.1999
|
Sony выпустила дополнительную партию своего робота-собаки AIBO
Второе поколение AIBO, ERS-111, немногим отличается от своего предшественника - у него поменьше уши и короче хвост, и его также можно купить черного цвета, а не только серым. В прошлом году AIBO был пред
|27.10.1999
|
11-дюймовая собака-робот Aibo теперь будет продаваться в США и Европе
валась в Японии, но спрос превысил предложение, и Sony намеревается выпустить дополнительную партию этих игрушек для покупателей в Японии, а в США и Европе она будет выпущена в лимитированном объеме. Aibo использует собственную операционную систему Sony и миниатюрные модули памяти Memory Stick, она способна воспринимать голосовые команды и обучаться элементарным функциям. Aibo доступ
|12.05.1999
|
Sony создает игрушечную собаку-робот Aibo.
Японские разработчики, создав тамагочи, решили не останавливаться на достигнутом. Компания Sony представила вчера, 11 мая, собаку-робот Aibo. С этой собакой можно ходить на прогулку, она может бегать за мячом и умеет вилять хвостом. Правда, в отличие от тамагочи Aibo стоит гораздо дороже. Ее цена 250,000 иен (2,066 долл.
Sony AIBO и организации, системы, технологии, персоны:
|New Scientist 1448 3
|Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 218 3
|Inquirer 463 2
|Silicon.com 364 2
|CNET Networks - CNET News 1643 2
|ZDnet 660 2
|Чудо техники 60 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2709 1
|The Register - The Register Hardware 1597 1
|Bloomberg 1314 1
|NYT - The New York Times 1063 1
|DigiTimes - Издание 1315 1
|CNews - ZOOM.CNews 1850 1
|AP - Associated Press 2006 1
|InfoSync 35 1
|Nature 814 1
|The Observer 40 1
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 278 1
|Nikkei Electronics 82 1
|Scientific Reports 22 1
|NPD DisplaySearch 284 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8196 2
|ABI Research 234 1
|Mercury Research 68 1
|World Robotics Survey 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357759, в очереди разбора - 757713.
Создано именных указателей - 174168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.