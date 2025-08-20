Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 202958
ИКТ 15755
Организации 11928
Ведомства 1509
Ассоциации 1134
Технологии 3599
Системы 27065
Персоны 88542
География 3161
Статьи 1594
Пресса 1345
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2863
Мероприятия 895

Columbia University Колумбийский университет

СОБЫТИЯ


20.08.2025 Любимый россиянами бренд ТВ выпустил «убийцу» электронных книг, гигантских смартфонов и карманных планшетов. Опрос 1
06.05.2025 Из-за недостатка госфинансирования на грани коллапса хостинг Linux Debian, Fedora и Gentoo 1
02.04.2024 2,5 млн комбинаций логинов и паролей для входа на российские веб-ресурсы украдено программами-стилерами в 2023 году 1
04.03.2024 Древний и давно заброшенный редактор сайтов стал мощным оружием сетевых мошенников для атак на госсайты 1
29.05.2023 ChatGPT обманул опытнейшего адвоката, придумав прецеденты, которых в реальности не было. Теперь адвокату грозит наказание 1
14.02.2022 Началась мода на инвестиции в ИИ от мошенничества 1
01.09.2021 Хакеры выставили на продажу изощренные трояны, от которых не помогают антивирусы 2
09.04.2021 Безопасность людей под угрозой: эмпатия роботов невозможна 1
12.05.2020 «Магнит» переманил из Lamoda команду ИТ-топ-менеджеров во главе с основателем компании 2
04.12.2019 Брат знаменитого наркобарона выпустил сверхдешевый гибкий смартфон и объявил войну Samsung и Apple 1
24.10.2018 Загрязнение воздуха сокращает длину теломер у новорожденных 2
11.10.2018 Безопасное УФ-излучение поможет бороться с эпидемиями 3
23.07.2018 InfoWatch: пять крупнейших штрафов за утечки медицинской информации 1
04.06.2018 Топ-10 смартфонов с самыми четкими экранами 1
04.10.2017 Нобелевская премия за криоэлектронную микроскопию 2
20.09.2017 Впервые создана искусственная мышца, не требующая мощного питания 3
25.07.2017 Новые сервисы Oracle PaaS и SaaS доступны в ЦОД клиента в расширенном портфолио Cloud at Customer 1
15.05.2017 Дефицит воды, перенаселение, старение: как ИТ решают глобальные проблемы человечества 1
03.06.2016 Расследование: с кем «не поделил» активы новый партнер российского спутникового оператора 2
27.05.2016 Российские разработчики купили американскую медицинскую ИТ-компанию ради экспансии в США 2
12.04.2016 Шедевры на марше 2
21.03.2016 Как российские разработчики прослушки работают в ближнем и дальнем зарубежье 1
23.09.2015 HP представила новые принтеры LaserJet с функциями защиты от кибератак 1
09.06.2015 Интеграция мозга и компьютера — уже скоро 2
22.05.2015 Российский разработчик: Депутат «Единой России», вероятно, хочет убрать нас с рынка 2
15.05.2015 Рубику и не снилось 2
28.04.2015 Сам себе видеооператор 2
20.04.2015 "Вечная" камера может заснять историю жизни Солнца 2
12.10.2014 "Таблетка от старости" есть у каждого из нас 2
24.09.2014 Вице-президентом по стратегии и корпоративному развитию GetTaxi назначен Максим Красных 1
08.08.2014 IBM заявила о прорыве в создании «мыслящих чипов» с полностью новой архитектурой 1
24.06.2014 Государство оплатит россиянам обучение по ИТ-специальностям в Гарварде, MIT и других мировых вузах 1
18.10.2013 Инновационный набор для тестирования почвы 2
17.10.2013 Скидки не всегда нравятся покупателям 2
20.09.2013 Экс-президент «Астерос» переходит в Сбербанк 2
31.07.2013 BioShock Infinite. Битва в облаках 1
15.04.2013 Бретт Кинг в Киеве: выступление и мастер-класс 2
29.08.2012 "Плохой" ген оказался ключом к женскому счастью 2
01.08.2012 Обнаружен новый смертельный грипп – тюлений 1

Публикаций - 158, упоминаний - 264

Columbia University и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9721 12
Microsoft Corporation 25891 7
Галактика - Корпорация 1554 6
Google LLC 12828 6
HP Inc. 5911 5
Intel Corporation 12886 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9586 4
Samsung Electronics 11160 3
Fujitsu Professional Services 26 2
Siemens AG - Siemens Group 2675 2
Singtel Optus Cable & Wireless - Optus Expan - OptusNet - Optus Software 89 2
Ростелеком 11067 2
МегаФон 11004 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16211 2
Apple Inc 13315 2
Meta Platforms - Facebook 4638 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 2
Fujitsu 2111 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2694 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1785 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
OpenAI 631 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 367 2
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 377 2
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 131 2
Питерская группа связистов 441 2
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 1
Irrational Games 49 1
OSDL - Open Source Development Labs - Лаборатория разработок открытого кода 33 1
IBM Almaden Research Center 25 1
Ракурс НПФ 182 1
Meta Platforms 187 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1032 1
Deep Shadows 46 1
Allure Security 1 1
SFLC - Software Freedom Law Center - Юридический центр свободы 20 1
Glintt Healthcare Solutions 1 1
454 Life Sciences 3 1
Occel 3 1
Arthur Andersen 64 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9123 2
Совкомбанк Совесть 279 2
Intel Capital 151 2
ABN AMRO 100 1
Gett - GetTaxi - ГетТакси 25 1
Delta Air Lines - авиакомпания 90 1
GBC - Green Building Council - Совет по экологическому строительству 9 1
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 1
ATGroup - Аркан ГК - Arkan 36 1
SVB Financial Group - Silicon Valley Bank - SVB Capital - SVB Securities - SVB Leerink - SVB Financial 12 1
Cambridge University Press 7 1
Korean Air - Корейские авиалинии 10 1
Moven - MovenBank 6 1
Avianca - Aerovias del Continente Americano 6 1
Bristol-Myers Squibb Company - Bristol Myers Squibb (BMS) 21 1
Avalon Ventures 4 1
Nexus Venture Partners 3 1
Itochu - Itochu Techno-Solutions - Itochu Electronics - Itochu Fine Chemical - 24 1
Ecolab - Economics Laboratory 2 1
ГПБ - Газпромбанк 1297 1
Kickstarter 138 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1094 1
Альфа-Банк 1996 1
GFG - Lamoda - Купишуз 228 1
Русагро Группа Компаний 395 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1965 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2796 1
Газпром нефть 750 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Walt Disney Company 650 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 399 1
Runa Capital 158 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 739 1
Bank of America - Банк Америки 273 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Bentley Motors 76 1
Black Sea Telecom 4 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 1
Верный - торговая сеть 329 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 526 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1906 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3446 5
Судебная власть - Judicial power 2531 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6032 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6716 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13957 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1569 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3230 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1431 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 198 2
Колумбийская федерация муниципалитетов 1 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1707 1
Правительство Венесуэлы - Президент Венесуэлы - органы государственной власти 40 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 635 1
Правительство Индии - Резервный банк Индии - RBI - Reserve Bank of India - Центральный банк Индии - Государственный банк Индии - SBI - State Bank of India 12 1
Правительство Чешской Республики - органы государственной власти 10 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3704 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5794 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5875 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3099 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3736 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1197 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 346 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3474 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 784 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 369 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 286 1
СБУ - Служба безопасности Украины 98 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 30 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 1
Президент Украины 128 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК - Управление делами Президента Республики Казахстан 71 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 114 2
Единая Россия - Политическая партия 321 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 262 1
Linux Foundation - Free Standards Group 208 1
Apache Software Foundation - ASF 233 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10313 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36125 13
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14480 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29955 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55057 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17131 10
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1411 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24868 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24167 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22856 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28643 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8817 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10872 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7635 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13351 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7995 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5938 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11985 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14222 6
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2537 5
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1731 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15575 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34063 5
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4536 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8928 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7586 5
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 278 4
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3239 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16802 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23270 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13399 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11660 4
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2591 4
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1860 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8537 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27223 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27102 4
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2380 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5151 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9748 4
Linux OS 11688 8
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 465 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
NASA - Fermi Gamma-ray Space Telescope - GLAST - Gamma-ray Large Area Space Telescope - Космический гамма-телескоп Ферми 26 4
NASA CGRO - Compton Gamma Ray Observatory - Обсерватория Комптон 17 4
Microsoft Windows 17045 4
Microsoft Windows 2000 8675 4
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 103 2
AMD Phenom 128 2
Rambler Group - Рамблер Карты 31 2
CBOSS rtBilling 4 2
CBOSS rtb 9 2
Финам ИК - E-generator - МирТесен - социальная сеть 17 2
BusyBox 22 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1679 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 2
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 2
IBM System - IBM Blue Gene - IBM BGW - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 77 2
Diaspora - социальная сеть 5 1
ICE - Intercontinental Exchange - NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 57 1
Huawei P10 - Серия смартфонов 26 1
NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция 80 1
Oracle Data Integration - ODI - Oracle Data Integration Platform Cloud - ODIPC - Sunopsis 42 1
HP OfficeJet МФУ 65 1
Pixabay 273 1
IBM alphaWorks 12 1
IBM OmniFind 13 1
OnlyFans 13 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1851 1
NASA LRO - NASA Lunar Reconnaissance Orbiter - Автоматическая межпланетная станция - NASA Lunar Prospector Orbiter 66 1
NASA Apollo program - Аполлон космическая программа 71 1
Samsung Galaxy S9 - смартфон 81 1
BBK vivo Xplay 3 1
Microsoft OSP - Microsoft Open Specification Promise 4 1
Dlang - D - язык программирования 4 1
OpenAI - ChatGPT 784 1
U.S. Department of Defense - DARPA ADAMS - DARPA Anomaly Detection at Multiple Scales 1 1
Кубик Рубика - Магический кубик - bűvös kocka 33 1
Nim - Nimrod - язык программирования 22 1
Apple iPhone 16 225 1
Moglen Eben - Моглен Ибен 20 5
Waxman Eli - Ваксман Эли 4 4
Charf Caleb - Чарф Калеб 4 4
Frechette Luc - Фрешет Люк 4 4
Milgram Stanley - Мильгрэм Стэнли 7 4
Рейман Леонид 1066 3
Горбенко Роман 7 2
von Neumann John - фон Нейман Джон 22 2
Feynman Richard - Фейнман Ричард 13 2
Plotnik Joshua - Плотник Джошуа 3 2
Tsai Victor - Цай Виктор 2 2
Ekstrom Goran - Екстром Горан 2 2
Griffiths Roland - Гриффитс Роланд 3 2
Crotts Arlin - Кроттс Эрлин 2 2
Karsenty Gerard - Карсенти Джерард 2 2
de Waal Frans - де-Ваал Франс 4 2
Winckler Gisela - Винклер Гизела 2 2
Nuckolls Colin - Накколз Колин 2 2
Reiss Diana - Рейсс Диана 2 2
Leary Timothy - Лири Тимоти 2 2
Kivetz Ran - Кивец Рэн 2 2
Левкевич Михаил 59 1
Аммосов Юрий 46 1
Назарбаева Дарига 6 1
Пунтиков Николай 26 1
Хитров Михаил 26 1
Карась Сергей 12 1
Фетисов Глеб 21 1
Чебан Юрий 14 1
Никитин Виктор 19 1
Березовский Борис 24 1
Бурматов Владимир 6 1
Пономаренко Анатолий 5 1
Житомирский Илья 3 1
Гилаури Ираклий 2 1
Петрик Виктор 3 1
Mitrovica Jerry - Митровица Джерри 1 1
Gibson Ed - Гибсон Эд 3 1
Marianetti Chris - Марианетти Крис 1 1
Довгань Дмитрий 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55154 64
США - Нью-Йорк 3198 32
Россия - РФ - Российская федерация 169009 29
Земля - планета Солнечной системы 10922 24
США - Калифорния 4846 10
Колумбия - Республика 556 10
США - Массачусетс 520 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48206 8
Европа 25040 7
Япония 13866 7
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 686 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19429 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13879 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3677 6
Израиль 2875 6
США - Массачусетс - Бостон 385 6
Канада 5098 5
Нидерланды 3778 5
США - Аляска 246 5
США - Небраска 40 4
США - Небраска - Омаха 12 4
Израиль - Реховот 12 4
Азия - Азиатский регион 5962 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3169 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19825 4
Европа Восточная 3140 4
Германия - Федеративная Республика 13314 4
Африка - Африканский регион 3651 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14880 4
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1468 4
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1551 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5528 4
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 4
Колумбия - Богота 19 3
Южная Корея - Республика 7124 3
Норвегия - Королевство 1868 3
Швеция - Королевство 3801 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2625 3
Франция - Французская Республика 8214 3
Бразилия - Федеративная Республика 2536 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34414 50
Физика - Physics - область естествознания 2972 16
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11538 15
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3082 13
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3819 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58647 11
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1335 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10590 10
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2318 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54258 9
Зоология - наука о животных 2920 9
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4626 9
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1714 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7589 8
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1565 8
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1387 7
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4771 7
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2036 7
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1330 6
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9010 6
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1294 6
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 894 6
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 331 6
Молекула - Molecula 1108 6
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5899 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27751 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18465 5
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 406 5
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 491 5
Геология - Ледник - Glacier 218 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6893 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5068 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5873 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22117 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11011 5
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1165 4
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 507 4
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 390 4
Кремний - Silicium - химический элемент 1811 4
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 585 4
NYT - The New York Times 1104 6
Nature 835 6
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11614 5
AP - Associated Press 2009 5
New Scientist 1448 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2737 4
TerraDaily 141 4
Phys.org 973 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
LiveScience 154 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6135 2
BleepingComputer - Издание 466 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 2
PhysicsWeb 184 2
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Nando Times 20 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 1
Nielsen Holdings - VNU - Verenigde Nederlandse Uitgeverijen - VNUNet - United Dutch Publishers 432 1
WikiLeaks 120 1
FT - Financial Times 1307 1
The Register - The Register Hardware 1804 1
23ABC News 186 1
Wired - Издание 278 1
Washington Post 357 1
Медуза - Meduza 48 1
CNews - ZOOM.CNews 1913 1
Digital Trends - Издание 35 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 316 1
NBC News 189 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Алма ТВ - Alma TV 5 1
Scientific Reports - Nature Scientific Reports 34 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 162 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN - Cable News Network - CNN Business - CNN Money - CNNMoney - CNNfn - Turner Broadcasting System 1630 1
Playboy 51 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8687 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4284 3
IBM Research 111 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Moody's Investors Service 136 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 473 12
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1008 8
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 650 8
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 5
Weizmann Institute of Science - Институт Вейцмана 27 4
Barnard College - Барнард Колледж 4 4
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 51 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1746 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 528 3
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 112 3
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 3
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 139 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 2
University of Chicago - Чикагский университет 104 2
Emory University - Университет Эмори - Эморийский университет 34 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 285 2
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 73 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 298 2
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 29 2
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 2
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 2
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 32 1
University of California - Калифорнийский университет 101 1
CIMS - Courant Institute of Mathematical Sciences - Курантовский институт математических наук - Институт математических наук имени Куранта 5 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
Swedish Academy - Kungliga Vetenskapsakademien - Royal Swedish Academy of Sciences - Шведская королевская академия наук 19 1
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 1
University of Manchester - Манчестерский университет 78 1
Ohio State University - Университет штата Огайо 100 1
NYPL - New York Public Library - Нью-Йоркская публичная библиотека 13 1
МГУ ИСАА - Институт стран Азии и Африки 10 1
UC Merced - University of California, Merced - Калифорнийский университет в Мерседе 2 1
UMass Amherst, UMass - University of Massachusetts Amherst - Университет штата Массачусетс в Амхерсте 27 1
SBU - Stony Brook University - State University of New York at Stony Brook - Университет штата Нью-Йорк в Стони-Бруке 20 1
MTU - Michigan Technological University - Мичиганский технологический университет 8 1
Levin Institute - Институт Левина 1 1
SUNY - State University of New York - Университет штата Нью-Йорка 19 1
University of Minnesota - Миннесотский университет - Университет Миннесоты 44 1
Auburn University - Обернский университет 7 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 393 6
Украина - Евромайдан 15 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1295 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7634 1
Международный женский день - 8 марта 420 1
USENIX - техническая конференция 15 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 87 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480445, в очереди разбора - 724399.
Создано именных указателей - 202958.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Видеорегистратор или экшн-камера: что удобнее использовать в автомобиле

Как правильно почистить монитор компьютера и телевизор: советы ZOOM

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще