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Из-за недостатка госфинансирования на грани коллапса хостинг Linux Debian, Fedora и Gentoo

Лаборатория OSL при университете штата Орегон столкнулась с дефицитом финансирования, который спровоцирован сокращением поддержки со стороны федерального центра по инициативе администрации Дональда Трампа. OSL сегодня бесплатно предоставляет услуги хостинга огромному числу важных проектов по разработке ПО с открытым исходным кодом, в том числе дистрибутивов Linux Debian, Fedora и Gentoo. В свое время организация сильно помогла Mozilla Foundation, Drupal и разработчикам ядра Linux.

OSU OSL на грани закрытия

Лаборатория открытых технологий университета штата Орегон (OSU OSL) оказалась под угрозой закрытия в результате сокращения объема финансирования федеральным правительством США, пишет The Register.

Дефицит годового бюджета лаборатории, которая на протяжении последних 22 лет оказывает ощутимую поддержку проектам с открытым исходным кодом, составляет $250 тыс., сообщил директор организации Лэнс Альбертсон (Lance Albertson) в ее официальном блоге в конце апреля 2025 г.

По словам Альбертсона, трудности финансового характера лаборатория испытывает уже не первый год – в связи с уменьшением размера поддержки со стороны корпоративных доноров. Тем не менее до недавних пор латать дыры в бюджете позволяли щедрые взносы Инженерного колледжа университета штата Орегон (CoE). Последние изменения в схеме финансирования образовательной организации превратили текущую модель в более нежизнеспособную, поясняет руководитель.

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barek2marcin / Фотобанк Pixabay
OSU OSL помогает разработчикам ряда ОС семейства Linux

В OSU OSL отмечают, что в указанные $250 тыс. входят расходы на персонал в размере $150 тыс. (один человек), выплаты студентам на сумму в $65 тыс. (восемь человек) и прочие траты на $35 тыс. К числу последних в организации относят расходы на приобретение оборудование, передвижение, оплату подписочных сервисов и иные затраты, обеспечивающие деятельность лаборатории.

Как OSL помогала сообществу Open Source

На сайте OSU OSL говорится, что в настоящее время лаборатория предоставляет услуги хостинга более чем 500 проектам по разработке программного обеспечения с открытым исходным кодом. Среди них популярные дистрибутивы Linux Debian, Fedora и Gentoo, система управления содержимым Drupal, веб-форум phpBB, децентрализованная система аутентификации OpenID, компактный набора UNIX-утилит BusyBox, векторный графический редактор Inkscape.

В разное время в инфраструктуре OSU OSL обретали приют веб-ресурсы таких важных для сообщества Open Source организаций как Linux Foundation, Kernel.org, Apache Software Foundation.

Поддержка, оказанная лаборатории, которая была создана в 2003 г., оказалась неоценимой для проектов Gentoo, Drupal и Mozilla Foundation на ранних этапах их существования. Именно OSU OSL предоставила организации, курирующей разработку браузера Firefox и почтового клиента Thunderbird, ее первый хостинг.

Команда Drupal утверждает, что в течение всего 2012 г. OSU OSL предоставляла проекту бесплатные инфраструктурные услуги, обеспечивая раздачу 10 ТБ сетевого трафика ежемесячно.

В комментариях к треду на портале Hackernews, посвященном проблеме, пользователи, заявляющие о сотрудничестве с OSU OSL в прошлом, в основной массе тепло отзываются о лаборатории и ее руководителе. Так, пользователь с никнеймом ecnahc515, что, будучи студентом, с его слов, работал в организации и полученный им в результате опыт оказал колоссальное влияние на его дальнейшую карьеру.

По данным OSL, в общей сложности лаборатория помогла 130 студентам, «многие из которых впоследствии создали собственные компании или продолжили карьеру в крупных технологических экосистемах».

В 2011 г. американский интернет-гигант Meta* (ранее – Facebook**) признался в использовании инфраструктуры OSU OSL для целей тестирования ПО. Как отмечает The Register, онлайн-империи Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) $250 тыс., в которых нуждается орегонская лаборатория, – ничтожно малая сумма. По итогам 2024 г. выручка компании достигла рекордных $164,5 млрд, увеличившись на 22% по отношению к 2023 г.

Жертва культурных войн

Как отмечает PBS NewsHour, администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) использует сокращение объемом финансирования в качестве инструмента давления на образовательные и исследовательские организации, которые не разделяют ее ценностей и убеждений. В частности, представители администрации недовольны тем, что учебные заведения якобы незаконно навязывают студентам и сотрудникам принципы разнообразия, беспристрастности и инклюзивности, а также делают недостаточно для борьбы с антисемитизмом.

По данным Associated Press, около 100 американских колледжей, оказавшихся в прицеле властей, в 2022-2023 академическом году, получили от федерального правительства более $33 млрд, и это без учета адресной поддержки, оказываемой студентам. Большинство таких образовательных организаций финансируется из Вашингтона на 10-13%, однако доля бюджетных средств в доходах отдельных престижных учебных заведений может достигать 50%.

Законодательство США позволяет Министерству образования отлучать от бюджета колледжи, которые допускают нарушение законов в сфере гражданских прав. Формальная процедура лишения финансирования разделена на несколько этапов, реализация которых занимает не менее 30 дней, а также предусматривает консультации с представителями образовательной структуры и уведомление конгресса.

Как отмечает PBS NewsHour, опираясь на мнение экспертов в области права, действующая администрация избрала иную стратегию, которая предполагает едва ли не моментальный переход от выдвижения формальных требований к наказанию, в результате чего у образовательной организации остается минимум времени и возможностей, чтобы отстоять собственную позицию.

По состоянию на конец марта 2025 г., в частности, было урезано финансирование Колумбийского (Нью-Йорк) и Пенсильванского (Филадельфия) университетов. В Орегоне также опасаются последствий новой политики действующей администрации.

«Новые федеральные приоритеты и предлагаемое сокращение финансирования, особенно исследований, могут иметь прямые негативные последствия для OSU», – заявил президент университета Джайтхи Мурти (Jayathi Murthy) в ходе встречи членов попечительского совета организации, которая прошла в середине марта 2025 г.

*Компания Meta Platforms признана властями РФ экстремисткой организацией, ее деятельность на территории России запрещена

**Социальная сеть Facebook принадлежит Meta Platforms, которая признана властями РФ экстремистской организацией и запрещена

Дмитрий Степанов

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