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Индексная книга (каталог) CNews*
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Meta Platforms



10.01.2025 Правительство Евросоюза впервые в истории оштрафовано за несоблюдение собственных правил защиты данных 1
09.01.2025 Создателя ChatGPT обвинила в сексуальном насилии собственная сестра 1
04.01.2025 10 функций Telegram, о которых вы не знали: наводим порядок в чатах 1
27.12.2024 Марк Цукерберг: Да, я строю себе убежище на Гавайях 1
27.12.2024 «Билайн» назвал самые популярные мошеннические схемы в 2024 году 1
23.10.2024 Билайн бизнес и «Ведомости» 19 ноября организуют совместную межотраслевую конференцию по безопасности 1
15.10.2024 Началась охота за аккаунтами россиян в WhatsApp* 1
02.10.2024 Microsoft сняла с производства знаменитый шлем виртуальной реальности HoloLens 2 1
04.09.2024 Акции Nvidia подешевели на $279 млрд за день, это крупнейший обвал в истории. Власти США старательно «копают» под чипмейкера 1
03.09.2024 Instagram* прослушивает через микрофон всех пользователей 1
27.08.2024 DLBI: фишеры атакуют эмигрантов 1
21.08.2024 билайн занял первое место в рейтинге качества связи в Московской области 1
20.08.2024 Лишится полномочий еврокомиссар, 10 лет подряд ставившая на колени Google, Apple, Microsoft 1
20.08.2024 билайн запустил детские сим-карты с бесплатной защитой от спама и мошенников 1
06.08.2024 Google официально признана монополистом. Поисковому гиганту грозит расчленение 1
26.04.2024 WhatsApp* заявил о готовности уйти из страны, если власти взломают его сквозное шифрование 1
22.04.2024 Власти поставят на прослушку звонки в Telegram и WhatsApp* 1
22.04.2024 В Нидерландах хотят запретить Facebook* для госструктур 1
09.04.2024 «Фитбейс» запустила мультиканальный клиентский чат для фитнес-клубов и студий 1
27.02.2024 Telegram и пол-Рунета пережили удивительный сбой 1
12.02.2024 Kaspersky Who Calls и Kaspersky Password Manager теперь доступны в RuStore 1
22.01.2024 «Лаборатория Касперского»: в 2023 году число заблокированных фишинговых ссылок в России выросло в 5 раз 1
26.12.2023 Мелкий ИИ Microsoft побеждает более крупные модели. Развитию ИИ мешал человеческий фактор 1
02.11.2023 «Лаборатория Касперского»: через Telegram-каналы распространяется шпионский мод для WhatsApp на Android 1
26.10.2023 Хозяин копирайта требует десятки миллионов долларов от разработчика ИИ 1
20.10.2023 Рекламные сети пожизненно банят преподавателей языка программирования Python 1
14.09.2023 Власти заявили о скорой блокировке WhatsApp в России 1
07.08.2023 «Яндекс» начал предупреждать о звонках мошенников в WhatsApp и Viber 1
12.07.2023 «Яндекс» тестирует продажу рекламы в Telegram 1
22.06.2023 В контакте с клиентами: восемь из десяти ритейлеров консультируют покупателей в соцсети VK — исследование Naumen 1
11.04.2023 Российский «убийца» Instagram* привлек 300 миллионов 1
01.02.2023 Экс-сотрудники Facebook*: Компания специально разряжала смартфоны своих пользователей 1
02.11.2022 Facebook* на грани краха. Соцсеть уничтожают Apple и бесконечные ошибки Цукерберга 1
19.09.2022 Yota: россияне стали в 1,5 раза активнее пользоваться мобильным интернетом за границей 1
19.08.2022 Бежавший из России ИТ-гигант Accenture уволил десятки специалистов. На них указал искусственный интеллект 1
20.07.2022 Хозяев Facebook хотят лишить права на их мегабренд 2
08.04.2022 Что такое кликджекинг и как на него не попасться 1
01.04.2022 Как сохранить все фото из Instagram и перейти на другую площадку: подробная инструкция 1
30.03.2022 Что такое метавселенная и как она работает: объясняем простыми словами 1
21.03.2022 Facebook и Instagram - экстремисты. Чем это грозит россиянам? 2

Публикаций - 60, упоминаний - 62

Meta Platforms и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4438 26
Telegram Group 1983 19
Microsoft Corporation 24625 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 11
Google LLC 11775 10
Apple Inc 12100 10
Yandex - Яндекс 7339 8
IBM - International Business Machines Corp 9441 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 6
Amazon Inc - Amazon.com 2998 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 4
Nvidia Corp 3487 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 3
МегаФон 8805 3
Alphabet 130 3
X Corp - Twitter 2845 3
VK - Mail.ru Group 3455 2
OpenAI 217 2
Samsung Electronics 10254 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
Oracle Corporation 6688 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 2
ByteDance 30 2
Meta System 4 2
Meta - FRL - Facebook Reality Labs 9 2
Clearview AI 9 1
Anthropic 11 1
Stability AI 10 1
Qualcomm Technologies 1822 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
Red Hat 1305 1
Ростелеком 9700 1
SAP SE 5277 1
Cisco Systems 5114 1
Huawei 3933 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 1
Accenture plc 682 1
Intel Corporation 12197 1
Fortnite 76 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Meta Group 54 12
Unsplash 763 5
Лента - Сеть розничной торговли 2080 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 2
Резонанс НПП 370 2
Газпром нефть 618 1
Газпром ПАО 1342 1
Газпромнефть Центр 6 1
Getty Images 28 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
DeviantArt 9 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
LinkedIn 635 1
Tesla Motors 396 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 269 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 1
Volvo Cars 253 1
Татнефть 226 1
Альфа-Групп 696 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 96 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Лента - Утконос 177 1
Спортмастер - Sportmaster 176 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 70 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
Ford 411 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 77 1
Coca-Cola Company 254 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 1
Blackstone Group 45 1
Volkswagen Audi Group 207 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 6
Судебная власть - Judicial power 2309 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 36 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 550 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 176 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 245 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 614 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 44 1
Судебная система Индии - Верховный суд Индии 32 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 206 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 67 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 111 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 70 1
Правительство Индии - FIPB - Foreign Investment Promotion Board - Совет по содействию иностранным инвестициям 21 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
Единая Россия - Политическая партия 293 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 109 1
АБА - Ассоциация блогеров и агентств 5 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 23
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 16
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Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4975 10
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 9
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 7
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Google Android 13994 7
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Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 125 1
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