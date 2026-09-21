Крупнейший в мире рынок дата-центров дал по тормозам

Крупнейшая в мире площадка для строительства дата-центров замедляет развитие в 2026 г. Речь о штате Вирджиния, где общественность недовольна массовой застройкой дата-центров. Основные претензии связаны с высоким энергопотреблением, нагрузкой на инфраструктуру и недостаточной прозрачностью проектов. На фоне этого недовольства власти штата начали пересматривать подход к регулированию отрасли и строительству ЦОДов.

Пересмотр правил

Крупнейший в мир рынок центров обработки данных (ЦОД) притормаживает свое развитие, пишет The Register.

В сентябре 2026 г. штат Вирджиния (США) остается крупнейшим в мире хабом дата-центров, однако рост строительства ЦОДов там может замедлиться, губернатор Эбигейл Спанбергер (Abigail Spanberger) подписала указ, ужесточающий правила строительства и эксплуатации дата-центров.

По словам Спанбергер, до ее прихода к власти у штата не было четкого и скоординированного плана по снижению негативного воздействия дата-центров на местных жителей. Новый указ стал частью более широкой политики, направленной на повышение ответственности операторов. Он предусматривает: большую прозрачность; запрет на соглашения о неразглашении (NDA) с местными властями; ограничения на выдачу разрешений; ужесточение экологических требований.

В прежней политике не хватало конкретных механизмов, позволяющих привлекать строителей ЦОД к ответственности. Теперь проекты мощностью свыше 25 МВт не смогут получать разрешения в ускоренном порядке. Государственным органам поручено разработать критерии, которые позволят отличать «ответственные» дата-центры от тех, что могут нанести вред жителям и окружающей среде.

Magnific - pvproductions Крупнейший рынок дата-центров мира решил сбавить обороты из-за ужесточения правил по строительству

Указ также ограничивает использование водоемких градирен (специальные устройства для охлаждения большого количества воды посредством направленного потока воздуха) в районах с дефицитом водных ресурсов. Операторов будут поощрять модернизировать резервные генераторы для снижения вредных выбросов либо переходить на аккумуляторные системы, топливные ячейки и другие источники «зеленой» энергии.

Документ подписан всего через несколько дней после того, как власти округа Лаудон - места с самой высокой концентрацией ЦОД - поддержали план приостановить на 12 месяцев окончательные решения и выдачу разрешений по электроподстанциям для ряда проектов.

Общенациональный тренд

Сопротивление строительству дата-центров нарастает по всей территории США. Жители и власти все чаще выражают обеспокоенность влиянием ЦОД на качество воздуха, шумовое загрязнение, потребление воды и рост счетов за электричество.

В качестве примера приводится кампус Colossus 2 Илона Маска (Elon Musk) в Теннесси. Он питается от газовых турбин, расположенных по ту сторону границы штата - в Миссисипи. Из-за этого некоммерческих правозащитных организаций (НКО) National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) подала иск о нарушении Закона о чистом воздухе.

Аналогичные меры в ряде других штатов

В июле 2026 г. Нью-Йорк стал первым штатом, приостановившим строительство дата-центров мощностью свыше 50 МВт.

13 августа 2026 г. губернатор Пенсильвании Джош Шапиро (Josh Shapiro) издал указ, блокирующий заявки на строительство ЦОДов, если компании не берут на себя юридические обязательства по соблюдению требований программы Responsible Infrastructure Development (GRID). В конце августа 2026 г. ограничения появились и в Техасе.

Смена трендов

Рынок коммерческой недвижимости США в условиях бума технологий искусственного интеллекта (ИИ) переживает структурные изменения, писал СNews.

Бум развития ИИ-технологий стимулирует участников рынка к масштабным инвестициям в вычислительную ИТ-инфраструктуру. Ведущие американские облачные провайдеры в марте 2026 г. активно реализуют проекты по строительству крупных ЦОД на территории Соединенных Штатов.

Ярким примером роста значимости данного сегмента для девелоперских компаний служит деятельность Turner Construction. По итогам 2025 г. объем реализованных ею проектов в области строительства ЦОД достиг $9,4 млрд - более чем в пять раз превысив аналогичный показатель 2020 г. В марте 2026 г. компания Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России) выбрала Turner Construction в качестве генерального подрядчика для строительства ЦОДов стоимостью $10 млрд в штате Индиана. На текущий момент более трети портфеля проектов Turner Construction приходится именно на объекты дата-центров. Реализация таких проектов занимает несколько лет и обеспечивает компании стабильный и высокомаржинальный поток доходов, что делает данное направление одним из наиболее привлекательных в ее бизнесе.

Крупные инвестиционные фонды и компании также проявляют повышенный интерес к проектам строительства ЦОДов, рассматривая их как одну из наиболее перспективных возможностей получения высокой доходности на фоне продолжающегося бума ИИ-технологий.

В то же время строительство офисной недвижимости в США остается на низком уровне еще со времен пандемии Covid-19: переход на удаленный и гибридный формат работы существенно сократил потребность компаний в расширении офисных площадей. По данным Министерства жилищного строительства и городского развития США за декабрь 2025 г., объем капитальных затрат на строительство ЦОД в США составил $3,57 млрд, впервые превысив аналогичный показатель по офисной недвижимости, который достиг $3,49 млрд.

Эксперты Bloomberg прогнозируют, что при успешном масштабировании и внедрении решений на базе ИИ корпорациям потребуется существенно меньшее количество новых сотрудников. Данный фактор, по их оценке, окажет дополнительное сдерживающее влияние на спрос на новые офисные помещения и в среднесрочной перспективе продолжит способствовать стагнации сегмента коммерческой офисной недвижимости в США.