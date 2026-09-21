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Индексная книга (каталог) CNews*
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США Миссисипи

СОБЫТИЯ


21.09.2026 Крупнейший в мире рынок дата-центров дал по тормозам 1
15.08.2025 Инженер Intel, ради трудоустройства передавший Microsoft тысячи секретных файлов, избежал тюрьмы. Он займется виноделием во Франции 1
06.06.2025 Умные часы Apple Watch считают сожженные калории на глазок. Ошибка достигает 30% 1
21.11.2024 Создана самая мощная в мире центрифуга. На ней будут заметны эффекты замедления времени и искривления пространства 1
14.10.2024 Запад строит «великий англо-американский файервол» 1
13.09.2024 Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире 1
15.03.2024 NASA «тормозит» с исследованием космоса. Виноваты перегруженные старые суперкомпьютеры, к которым не пробиться из-за очередей 1
13.02.2023 Сайты НАТО взломаны. США подозревают российских хакеров 1
11.10.2022 Хакеры поломали 14 сайтов крупнейших аэропортов США. Ответственность на себя взяла пророссийская группировка Killnet 1
18.05.2018 Местонахождение 200 млн абонентов сотовой связи может узнать любой желающий 1
29.11.2013 Возможности ГИС станут доступны всем желающим 1
28.03.2012 Почти что кожа 1
06.04.2011 Американцы протестируют новый двигатель для полетов в космос 1
05.03.2011 Для Нового Орлеана разработали Ноев ковчег 1
04.03.2011 Американцы организуют слежку за метеоритами 1
16.02.2011 Беспилотник НАСА отправится изучать непогоду 1
23.11.2010 Новая технология анализа проверит мосты на прочность 1
27.09.2010 Биосенсоры будут использовать искусственные реснички 1
30.04.2010 В штате Луизиана объявлен режим ЧП из-за гигантского нефтяного пятна 1
26.04.2010 Торнадо обрушилось на юг США 1
09.11.2009 США ожидают ураган "Ида" в режиме ЧП 1
18.05.2009 Новому эсминцу Aegis ВМС США присвоено имя 1
09.09.2008 Инновационный ЖРД бывшего специалиста NASA взорвался при испытаниях 1
05.08.2008 Актуальные новинки на DVD: официальные релизы 1
15.07.2008 В штате Миссисипи произошла утечка с 30-летним стажем 1
28.04.2008 Michelle B: суборбитальный многоразовый тактический разведкомплекс 1
14.01.2008 Создан новый математический метод распределения мест в парламенте 1
15.08.2007 "Бюджетный" лунный зонд для НАСА разработает британская компания 1
02.08.2007 В США сам собой разрушился мост, построенный 40 лет назад 1
29.06.2007 Белый лопатонос начал нереститься в Миссури 1
23.05.2007 23 мая 2007: крутой поворот в судьбах человечества 1
16.10.2006 Raytheon строит завод по производству новых радаров 1
16.10.2006 Raytheon строит завод по производству новых радаров 1
22.05.2006 Составлен список территорий с наибольшей угрозой затопления 1
22.05.2006 Составлен список территорий с наибольшей угрозой затопления 1
18.05.2006 В США начинают менять русла рек 1
18.05.2006 В США начинают менять русла рек 1
07.04.2006 Древнее земноводное заполняет пробел в эволюции 1
07.04.2006 Древнее земноводное заполняет пробел в эволюции 1
01.02.2006 Western Union распрощалась с телеграфом 1

Публикаций - 66, упоминаний - 66

США и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25851 5
AT&T Inc 1726 4
Verizon - WorldCom 501 4
AT&T South - BellSouth 234 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1424 3
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 3
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 3
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1032 3
KillNet - Хакерская группировка 19 2
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 348 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 361 2
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 2
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services - Alaska Native Wireless 272 2
AT&T Mobility - Alltel Wireles - Alltel Communications 43 2
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - MetroPCS - Metro by T-Mobile 16 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Цифровые системы управления 9 1
Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 28 1
AT&T - TeleCorp PCS 8 1
Aimoto - Центр Тревожная Кнопка 14 1
Samsung Electronics 11125 1
Cisco Systems 5378 1
Yandex - Яндекс 9332 1
Huawei 4704 1
Xiaomi - Сяоми 2271 1
Apple Inc 13259 1
Intel Corporation 12862 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5821 1
Telegram Group 2983 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1118 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5034 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 152 1
Garmin - Гармин 234 1
Snapchat 151 1
ОТР ГК - ЭнергоТех - High Energy 26 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 256 1
Virgin Group 145 1
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 1
Anonymous - Хакерская группировка 79 1
Россети Ленэнерго 1699 2
Williams Companies - Williams Cos - Williams Communications 43 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2987 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 130 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 576 1
JCB International 146 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 1
Lockheed Martin 778 1
Starship Technologies 19 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 61 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 1
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 240 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1808 1
Ильинка АПК - агропромышленный комплекс 4 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 8
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 692 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1059 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6001 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 443 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 432 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 652 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 288 2
Судебная власть - Judicial power 2522 2
U.S. Department of Defense - National Guard of the United States - Национальная гвардия США 17 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6662 1
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 38 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5463 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1193 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1903 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1930 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1215 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2139 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 789 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 635 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 292 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 515 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 230 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1702 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6521 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35609 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16582 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26503 6
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10288 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29843 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11908 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23102 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13256 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8424 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33812 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13790 3
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23482 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27066 2
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22755 2
Оцифровка - Digitization 5235 2
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RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1206 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8745 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26221 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24649 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12981 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1398 2
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Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1713 2
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2056 2
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1314 1
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2849 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13574 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10816 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2122 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1851 1
Умные платформы 2005 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2456 1
NASA Stennis Space Center - Космический центр имени Джона Стенниса 7 5
Microsoft Windows 2000 8678 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5265 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1052 2
РКК Энергия - РОСС - Национальная российская орбитальная космическая станция - Российская орбитальная (служебная) станция 7 1
Роскосмос - ВНИИЭМ - Канопус-В - серия российских спутников дистанционного зондирования Земли 35 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Гарпия серия БПЛА 4 1
Google YouTube - Видеохостинг 3015 1
ByteDance - TikTok 361 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 164 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6362 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2984 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 579 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 865 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 592 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 709 1
Samsung Galaxy Watch - умные часы 89 1
Ковчег - система резервного копирования 51 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 145 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Застава АПК - аппаратно-программный комплекс 51 1
SNCF TGV - Train à Grande Vitesse - французская сеть скоростных электропоездов 11 1
Nvidia A - серия серверных ускорителей на базе GPU 13 1
Qualcomm BREW - Binary Runtime Environment for Wireless 97 1
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 124 1
Nokia UltraSite - Nokia UltraSite WCDMA Base Station - Nokia UltraSite EDGE Base Stations 30 1
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 1
Lockheed Martin - HIMARS - High Mobility Artillery Rocket System 13 1
Shubin Neil - Шубин Нейл 2 2
Бедеров Игорь 106 2
Буркина Юлия 1 1
Pocknee Stuart - Покни Стюарт 1 1
Raimondo Gina - Раймондо Джина 19 1
Myers David - Майерс Дэвид 4 1
Desler Jim - Деслер Джим 17 1
Merwade Venkatesh - Мервейд Венкатеш 1 1
Ebbers Bernard - Эбберс Бернард 11 1
Lewis Clive - Льюис Клайв 3 1
Gupta Varun - Гупта Варун 3 1
Кожевников Владимир 2 1
Sidgmore John - Сиджмор Джон 11 1
Колотева Милена 1 1
Kyle Peter - Кайл Питер 4 1
Hannah Stephen - Хана Стивен 1 1
Спайдервик Артур 1 1
Ульянов Владимир 162 1
Сергеев Михаил 115 1
Wyden Ron - Уайден Рон 21 1
Полоновская Ольга 14 1
Лукьяненко Сергей 49 1
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 57 1
Sullivan Scott - Салливан Скотт 8 1
Edelman Paul - Эдельман Пол 1 1
Rakoff Jed - Раков Джед 18 1
Akkerman Jim - Аккерман Джим 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55009 47
США - Луизиана 112 16
Земля - планета Солнечной системы 10897 14
Россия - РФ - Российская федерация 167809 11
США - Алабама 147 11
США - Калифорния 4840 6
США - Техас 1061 6
США - Флорида 789 6
США - Кентукки 83 6
США - Колорадо 385 5
США - Мичиган 276 5
США - Висконсин 119 5
США - Арканзас 63 5
США - Огайо 291 4
США - Иллинойс 340 4
США - Джорджия 336 4
США - Индиана 125 4
США - Луизиана - Новый Орлеан - Нью-Орлеан 112 4
Атлантический океан - Мексиканский залив 67 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19315 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13857 3
Канада 5093 3
США - Нью-Йорк 3189 3
Украина 7947 3
США - Северная Каролина 329 3
США - Мэриленд 299 3
США - Южная Дакота 36 3
США - Теннесси 126 3
США - Миссури - Сент-Луис 77 2
Канада - Нунавут - Элсмир (остров) 8 2
Германия - Федеративная Республика 13286 2
Африка - Африканский регион 3648 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1151 2
Нидерланды 3766 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1441 2
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 366 2
США - Колумбия - Вашингтон 1499 2
Северный полярный круг - Полярные регионы - Приполярье 144 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1551 2
США - Орегон 255 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34144 9
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58254 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8307 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10958 7
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 230 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4602 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53922 4
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1016 4
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 566 4
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11743 3
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3819 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8897 3
Зоология - наука о животных 2903 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1510 3
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 893 3
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Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5033 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5146 2
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