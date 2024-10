Запад строит «великий англо-американский файервол»

США и Великобритания объединяют усилия по защите детей от опасного контента в интернете. Фактически, это новое трансатлантическое сотрудничество, результатом которого вполне может стать общая система защиты детей в Глобальной сети. Нечто подобное уже существует, но на Востоке – в Китае годами действует «великий китайский файервол» – система цензуры в интернете, блокирующая гражданам и гостям КНР доступ к неугодным властям сайтам.

Во имя защиты нового поколения

Власти США и Великобритании приступили к совместной работе с целью «повышения уровня защиты детей во Всемирной паутине». Заявление об этом опубликовано на сайте правительства Великобритании.

В рамках сотрудничества страны, разделенные Атлантическим океаном, уже создали специальную рабочую группу, в которую вошли представители обоих государств. В их задачи войдет, помимо прочего, генерация новых идей по защите несовершеннолетних пользователей интернета.

Страны, судя по всему, нацелены на очень плодотворное сотрудничество. Они намерены не только обмениваться опытом по огораживанию лиц, не достигших совершеннолетия, от якобы опасного для них контента, но и создавать новые совместные решения этого вопроса.

Marco J Haenssgen / Unsplash Не весь контент, доступный в интернете, стоит показывать детям

Важно подчеркнуть, что и в Великобритании, и в подавляющем большинстве штатов США детьми считаются люди, не достигшие 18-летнего возраста. Исключением являются штаты Алабамы и Небраски, где совершеннолетие наступает в 19 лет, а также Пуэрто-Рико, Миссисипи и Колорадо (в 21 год).

От чего будут защищать

США и Великобритания выпустили совместное официальное заявление, в котором отметились министр технологий Великобритании Питер Кайл (Peter Kyle) и министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo). Этом документе приведет перечень того, от чего, по мнению западных политиков, стоит обезопасить детей, пользующихся интернетом.

В список вошли: сексуальная эксплуатация и насилие (sexual exploitation and abuse), домогательство (harassment), кибербуллинг (cyberbullying); оскорбительный контент, включая гендерное насилие, осуществляемое с помощью технологий (content that is abusive including technology-facilitated gender-based violence); контент, который поощряет или пропагандирует самоубийство, членовредительство и расстройства пищевого поведения (content that encourages or promotes suicide, self-harm, and eating disorders).

«Платформы также должны активно бороться с наиболее вредным незаконным контентом и деятельностью, – указано в совместном заявлении США и Великобритании. – Сюда входит сексуальная эксплуатация и насилие над детьми, а также контент, который непропорционально сильно затрагивает женщин и девочек, такой как домогательства, насилие над интимными изображениями и контролирующее или принудительное поведение. Компании могут добровольно распространить эти меры защиты на детей, живущих по всему миру, чтобы улучшить здоровье, безопасность и конфиденциальность детей».

Есть с кем работать

Британские и американские власти понимают, что доступ в Сеть приносит детям не только вред, но и пользу. Например, Питер Кайл заявил, что «онлайн-мир приносит невероятные преимущества молодым людям, обогащая их образование и социальную жизнь». «Но этот опыт должен происходить в среде, где безопасность заложена с самого начала, а не как нечто второстепенно», – добавил он.

«Поскольку все больше детей в США и по всему миру получают доступ к онлайн-платформам для онлайн-обучения и социальным сетям, также увеличивается риск такого воздействия, – сказала Джина Раймондо. – Вот почему мы предпринимаем необходимые шаги в Соединенных Штатах и ​​с нашими партнерами в Великобритании для защиты конфиденциальности, безопасности и психического здоровья детей».

В опубликованном на сайте правительства Великобритании заявлении также сказано, что в современном мире более 6 из 10 подростков в возрасте от 13 до 17 лет в США и Британии пользуются TikTok, Snapchat и I*******m (запрещенная в России американская соцсеть с картинками), а почти 9 из 10 активно пользуются YouTube (самый популярный в мире видеосервис, активно замедляемый в России).

Также власти стран обращают внимание на то, что дети начинают пользоваться соцсетями в очень раннем возрасте. Почти 40% детей в возрасте от 8 до 12 лет в США и 63% детей в возрасте от 8 до 11 лет в Британии утвердительно ответили на вопрос, пользуются ли они подобными сервисами.

Чтобы все по-честному

Вероятно, в будущем США и Великобритания будут сотрудничать и с другими государствами с целью повышения безопасности детей в интернете. «Мы должны продолжать выступать за повышение прозрачности онлайн-платформ, включая четкие и доступные условия обслуживания и методы безопасности в интернете, – утверждается в заявлении стран. – Это поможет правительствам, регулирующим органам, независимым исследователям и общественности лучше понять технологии, которые формируют жизнь детей».

В США и Британии уверены, что «необходимы дальнейшие независимые исследования, представляющие общественный интерес, для оценки воздействия чрезмерного использования социальных сетей и смартфонов на развитие детей и предоставления исследователям и политикам возможности работать над надежной основой для оценки рисков для детей на разных этапах их детства и подросткового возраста». «Для поддержки таких исследований мы должны рассмотреть работу по расширению доступа к данным онлайн-платформ с сохранением конфиденциальности для независимых исследователей. Эти риски и проблемы, связанные с цифровой средой, постоянно развиваются вместе с новыми и появляющимися технологиями, включая генеративный ИИ. Мы должны стремиться к тому, чтобы исследования воздействия этих новых технологий шли в ногу с их развитием», – сказано в заявлении.

В обеих странах уже есть документы, регулирующие пользование интернетом несовершеннолетними. Так, в США принят законопроект Kids Online Safety Act (KOSA), накладывающий на веб-сервисы обязанность по внедрению, который обязывает онлайн-сервисы внедрять механизмы снижения негативного воздействия на умы детей и развития у них зависимости от соцсетей.

В Великобритании тоже есть подобный закон, но пока что в силу вступили не все его положения. Окончательно заработать он должен в 2025 г.