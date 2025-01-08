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Raimondo Gina Раймондо Джина



08.01.2025 После прихода Трампа к власти электроника в США может подорожать на 25%, ноутбуки на 68% 2
14.10.2024 Запад строит «великий англо-американский файервол» 2
16.08.2024 США увидели угрозу нацбезопасности в самых массовых в мире Wi-Fi-роутерах TP-Link. Их продажу могут запретить 1
19.07.2024 Microsoft официально одобрила поддельный блокировщик рекламы, внедрявший в Windows вредоносное ПО 2
28.05.2024 США ввели санкции против китайских разработчиков квантовых компьютеров. Под ударом 37 компаний 2
17.04.2024 Microsoft удалила из Сети новую модель ИИ. Они забыли ее протестировать «на токсичность» 2
16.04.2024 США: Зависимость от Microsoft парализует национальную безопасность страны 1
09.04.2024 США остановили раздачу госфинансирования на полупроводниковые НИОКР. Слишком много желающих, денег хватит не всем 2
04.04.2024 Власти США: «Культура безопасности Microsoft неадекватна и требует капитального ремонта» 2
13.02.2024 Тайвань обвинил китайцев в обмане и краже технологий производства чипов 2
06.02.2024 Huawei пожертвовала производством своих прорывных смартфонов Mate 60 ради выпуска чипов с ИИ 3
05.01.2024 Китай всех обманул: Не было продвинутого 5-нм процессора лучше, чем у Intel 2
13.12.2023 США пригрозили Китаю «решительными мерами» из-за 7-нм чипов, которые они не признают прорывом 2
07.09.2023 Разгильдяйство инженера Microsoft помогло китайским хакерам взломать почту министра США 2
13.07.2023 Китайцы взломали электронную почту чиновников Госдепа и Минторга США 2
30.05.2023 Санкции Китая против Micron больно ударили по крупному китайскому производителю SSD 2
18.05.2022 Китай не спасает. Поставки смартфонов, ноутбуков и телеком-«железа» в Россию рухнули в разы 3
25.11.2021 Америка ввела санкции против МФТИ. Под вопросом поставки «железа» и ПО 2

Публикаций - 18, упоминаний - 36

Raimondo Gina и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24625 8
Huawei 3933 7
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 5
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 125 5
Samsung Electronics 10254 3
Apple Inc 12100 2
Nvidia Corp 3487 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
МегаФон 8805 1
Dell EMC 5027 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 1
Lenovo Group 2292 1
Xiaomi 1732 1
Dell Technologies - Dell Computer 2135 1
Intel Corporation 12197 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
HP Inc. 5685 1
BBK OPPO Electronics 384 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
GitHub 814 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
BBK Electronics Corp 313 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 76 1
DJI 73 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 429 1
OpenAI 217 1
Micron Technology - Crucial - Ballistix 338 1
CrowdStrike Holdings 39 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 120 1
Huawei Technologies 399 1
Shenzhen Longsys Electronics 2 1
QuantumCTek 5 1
CETC - China Electronics Technology Corporation - China Electronics Technology Group 13 1
Wiz 12 1
Unsplash 763 7
Связной ГК 1369 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 1
SSE - Shanghai Stock Exchange - Шанхайская фондовая биржа 13 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
China Development Bank - China Construction Bank - Чайна Констракшн Банк - Банк развития Китая - Китайский банк развития 21 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 5
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 265 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 5
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 500 4
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 36 4
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 199 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 614 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 2
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 108 2
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 63 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 550 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 199 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 8
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 6
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 5
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Microsoft Outlook 1390 2
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FreePik 980 2
Huawei Qingyun 12 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Microsoft Office 3734 1
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Microsoft Xbox - Игровая приставка 1824 1
Microsoft Exchange 1714 1
Huawei Ascend - серия микропроцессоров 102 1
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ByteDance - TikTok 256 1
Технологии Будущего - NeuroniQ - Система управления очередью 29 1
Biden Joe - Байден Джо 127 4
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Trump Donald J. - Трамп Дональд 436 2
Ливанов Дмитрий 52 1
Yui Alexander - Юи Александр 1 1
Jospeh Biden - Байден Джозеф 10 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 55 1
Tamari Shir - Тамари Шир 3 1
Meyers Adam - Мейерс Адам 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 17
Китай - Пекин - Beijing 1001 6
Россия - РФ - Российская федерация 144197 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 3
Южная Корея - Республика 6646 3
США - Колумбия - Вашингтон 1389 3
Япония 13282 2
Сингапур - Республика 1849 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 2
Китай - Тайвань 3984 2
Иран - Исламская Республика Иран 1083 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 551 2
Канада 4881 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 1
Финляндия - Финляндская Республика 3603 1
Великобритания - Лондон 2386 1
Украина 7608 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 1
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США - Техас 989 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 277 1
США - Аризона 514 1
Нидерланды 3517 1
Новая Зеландия 719 1
Европа 21767 1
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Образование в России 2190 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 829 1
СССР и США - Холодная война 208 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 1
Китайский язык - китайские, синитские, синитические языки 91 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 1
Импортозамещение - параллельный импорт 481 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 641 1
Дача - дачники 815 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Лоббизм - Lobbying 93 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 5
The Register - The Register Hardware 1551 3
Bloomberg 1286 3
Tom’s Hardware 393 2
The Washington Post 333 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 1
Engadget - Блог о технологиях 422 1
Wired - Издание 232 1
PC Magazine - PCMag 89 1
South China Morning Post 56 1
CRN 47 1
SCMP - South China Morning Post 18 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 648 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
TechInsights 14 3
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
TrendForce 113 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
HFIPS - Hefei Institutes of Physical Science - ХНИИФН - Хэфэйский научно-исследовательский институт физических наук Китайской академии наук - Хэфэйская национальная лаборатория физических наук 2 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
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