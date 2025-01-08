Raimondo Gina Раймондо Джина
Raimondo Gina и организации, системы, технологии, персоны:
|G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
|TechInsights 14 3
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
|TrendForce 113 1
|IDC - International Data Corporation 4910 1
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