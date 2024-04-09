США остановили раздачу госфинансирования на полупроводниковые НИОКР. Слишком много желающих, денег хватит не всем

На всех денег не хватит

Власти США на неопределенный срок заморозили программу господдержки создания, модернизации и расширения площадок для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР; R&D) в сфере полупроводников, пишет Tom’s Hardware со ссылкой на Американский институт физики (American Institute of Physics).

Министерство торговли США приостановило финансирование инициативы по поддержке НИОКР (R&D) из средств, выделенных в рамках закона CHIPS and Science Act (иногда в неофициальных источниках фигурирует как CHIPS Act; – прим. CNews). Такое решение принято в связи с «огромным спросом» на получение субсидий из бюджета проекта размером $39 млрд, который для американских чиновников оказался неожиданностью.

Тем не менее Минторг заявляет о сохранении намерений поддержать R&D посредством иных программ, предусмотренных CHIPS and Science Act. Общая сумма субсидий, которую планируется распределить в рамках этих инициатив, составит $11 млрд.

Глава Минторга Джина Раймондо (Gina Raimondo) в своем недавнем выступление, расшифровка которого доступна на официальном сайте ведомства, вкратце затронула тему нехватки средств в фонде CHIPS Act и подчеркнула, что субсидии достанутся далеко не всем желающим, число которых достигло нескольких сотен.

«… мы получили более 600 заявок, а реальность такова, что большинство из выразивших заинтересованность, не получат финансирования, в том числе множество отличных компаний с сильными заявками, — заявила Раймондо. – Я множество раз говорила, что в качестве цели этой программы никогда не ставилось удовлетворение всех финансовых запросов полупроводниковой промышленности. Программа предусматривает целевое финансирование в интересах нашей национальной безопасности. Изначально мы рассчитывали вложить около $28 млрд из $39 млрд, нацеленных на поддержку ведущих производителей передовых чипов. Однако одни лишь эти компании запросили более $70 млрд, из чего следует, что нам предстоят тяжелые разговоры».

Источник сообщает, что офис программы (CHIPS Program Office), курирующий ее реализацию, 9 апреля 2024 г. проведет онлайн-мероприятие, в ходе которого изложит стратегию поддержки R&D в области полупроводников.

Впрочем, по словам чиновницы, есть и хорошие новости, касающиеся перспектив американской полупроводниковой отрасли. Так, с момента подписания законопроекта CHIPS Act президентом США Джозефом Байденом (Joseph Biden) частные компании, представляющие индустрию, анонсировали планы, касающиеся инвестиций в расширение производства чипов, на общую сумму в $200 млрд, утверждает Раймондо, причем якобы еще до начала распределения субсидий.

Кроме того, по крайней мере девять штатов разработали новые программы экономического развития, нацеленные на отрасль полупроводников. Более 50 общественных колледжей, расположенных на территории 19 штатов, представили новые или анонсировали расширение существующую образовательных программ соответствующего профиля.

Кто получит деньги в рамках CHIPS Act

CHIPS and Science Act был одобрен президентом США в августе 2022 г. В части, касающейся национальной полупроводниковой отрасли, закон первоначально предусматривал выделение $39 млрд на развертывание производственных мощностей по выпуску интегральных микросхем на территории США, а также $13 млрд на проведение НИОКР и подготовку квалифицированных специалистов в сфере полупроводников.

Инициатива нацелена на усиление надежности цепочек поставок чипов и также рассматривается властями США как симметричный ответ Китаю, который в последние годы вкладывает значительные средства в развитие национальной полупроводниковой отрасли.

С высокой вероятностью финансирование в рамках CHIPS Act получат международные чипмейкеры-гиганты, такие как Intel, TSMС и Samsung.

По информации Reuters, на следующей неделе администрация Байдена объявит о предоставлении южнокорейской корпорации субсидий в размере $6,6 млрд. Компания планирует потратить средства на расширение объемов производства чипов в округе Тейлор (штат Техас, США).

Samsung намерена развернуть четыре производственных площадки – пара заводов по выпуску непосредственно интегральных микросхем, одно предприятие по их упаковке и исследовательский центр. Известно, что одна из этих площадок обойдется компании в $17 млрд.

На еще более внушительную поддержку может рассчитывать тайваньская TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель микросхем. Согласно сообщению The Register, чипмейкеру удалось достигнуть предварительных договоренностей с властями США, благодаря которым партнер Nvidia, AMD и прочих американских бесфабричных компаний сможет получить $11,6 млрд на строительство двух заводов неподалеку от Финикса (штат Аризона), $6,6 млрд из которых будет передано компании в качестве прямых субсидий, а оставшаяся сумма – в виде кредитов.

TSMC также анонсировала планы по запуску еще одного предприятия, которое будет выпускать микросхемы по нормам 2 нм и современнее и, как ожидается, начнет свою работу к 2030 г. Впрочем, пока и первые два аризонских производства все еще далеки от готовности к вводу в эксплуатацию, несмотря на то, что планы по их развертыванию были озвучены еще в 2021 и 2022 гг. соответственно. Трудности, с которым столкнулась TSMC в ходе работ, включают отсутствие достаточного количества квалифицированной рабочей силы

Также маловероятно, что без денег и внимания власти США оставят «родную» Intel, которая рассматривается в качестве получателя средств на развертывание «секретного» производства передовых чипов для нужд американского ВПК.

Первоначально предполагалось, что $2,5 млрд на эти цели Intel получит непосредственно от Пентагона, а еще $1 млрд – из фонда CHIPS Act. Однако в марте 2024 г., как ранее сообщил Bloomberg, Минобороны США по известным причинам отказалось финансировать Intel напрямую, в результате чего ответственность за поддержку проекта легла на плечи Минторга.