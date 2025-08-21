Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181424
ИКТ 14101
Организации 10959
Ведомства 1484
Ассоциации 1050
Технологии 3493
Системы 26061
Персоны 78038
География 2917
Статьи 1544
Пресса 1243
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2704
Мероприятия 867

Meyers Adam Мейерс Адам


УПОМИНАНИЯ


21.08.2025 Microsoft перекрыла китайским компаниям доступ к оповещениям о «дырах» в софте 1
13.07.2023 Китайцы взломали электронную почту чиновников Госдепа и Минторга США 2
22.01.2014 Россию обвинили в глобальном кибершпионаже 2
18.02.2010 Глобальная кибератака: хакеры взломали 2500 компаний 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Meyers Adam и организации, системы, технологии, персоны:

CrowdStrike Holdings 48 2
Microsoft Corporation 25015 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Cardinal Health 4 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1584 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3226 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 398 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 282 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30121 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16501 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31159 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13259 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11810 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6648 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13135 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1237 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14213 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5346 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 396 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network 744 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4579 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16540 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2302 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22269 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54708 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13140 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2194 1
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 414 1
FreePik 1251 1
Microsoft Windows XP 2412 1
Microsoft Outlook 1429 1
Альперович Дмитрий 10 1
Raimondo Gina - Раймондо Джина 19 1
Yoran Amit - Йоран Амит 11 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17746 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52907 3
Европа 24482 2
Россия - РФ - Российская федерация 152210 1
Великобритания - Лондон 2395 1
Япония 13418 1
Германия - Федеративная Республика 12844 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1022 1
Турция - Турецкая республика 2449 1
Иран - Исламская Республика Иран 1106 1
Китай - Пекин - Beijing 1026 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 272 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53615 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8813 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 864 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7192 1
Blacklist - Чёрный список 653 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5140 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4631 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3596 1
The Washington Post 341 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5981 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1314 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379197, в очереди разбора - 738516.
Создано именных указателей - 181424.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: