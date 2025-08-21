Получите все материалы CNews по ключевому слову
Meyers Adam Мейерс Адам
УПОМИНАНИЯ
Meyers Adam и организации, системы, технологии, персоны:
|CrowdStrike Holdings 48 2
|Microsoft Corporation 25015 2
|Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
|Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 414 1
|FreePik 1251 1
|Microsoft Windows XP 2412 1
|Microsoft Outlook 1429 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379197, в очереди разбора - 738516.
Создано именных указателей - 181424.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.