Разделы

ПО Свободное ПО Софт Бизнес Телеком Контент Интернет E-commerce Интернет-доступ Цифровизация Бизнес-приложения ИТ в банках ИТ в госсекторе Инфраструктура Системное ПО Ритейл Дистрибуция Розница ИТ в торговле
|

Microsoft перекрыла китайским компаниям доступ к оповещениям о «дырах» в софте

Microsoft ограничила доступ китайских компаний к системе раннего оповещения о киберугрозах в своих технологиях после расследования возможной утечки, которая могла якобы способствовать серии хакерских кибератак на программное обеспечение SharePoint. Новые правила ограничивают доступ для участников программы Microsoft Active Protections Program в странах, где компании обязаны сообщать о ИТ-уязвимостях своим правительствам, включая Китай.

Ограничить данные

Руководство Microsoft ограничило доступ китайских компаний к системе кибербезопасности, пишет Bloomberg. В пресс-службе Microsoft это подтвердили 21 августа 2025 г. и заявили также о том, что доступ будет ограничен у компаниям из стран, в которых от них требуют сообщать об ИТ-уязвимостях правительству.

Программа Microsoft Active Protections Program (MAPP) в 2025 г. предоставляет компаниям в сфере кибербезопасности из разных стран ранний доступ к данным об уязвимостях в программном обеспечении (ПО) Microsoft. Это позволяет своевременно усиливать киберзащиту клиентов Microsoft, а сотрудники по информационной безопасности (ИБ) внутри компаний-клиентов всегда в курсе последних киберугроз и способов защиты, потому что индустрия непрерывно меняется. Они должны постоянно обучаться, чтобы противостоять новым методам кибератак. Эта область требует не только технических знаний, но и понимания бизнес-процессов своей компании и умения адаптироваться к новым вызовам.

microsoft-750.jpg

Photogenica - drserg
Microsoft ограничивает китайским компаниям доступ к оповещениям о кибербезопасности и ИТ-уязвимостях в софте

С августа 2025 г. китайские компании будут получать более поздние и обобщенные уведомления об ИТ-уязвимостях и о других оповещениях о кибербезопасности одновременно с их исправлением.

Причины отказа

По информации Bloomberg, решение в Microsoft ограничить доступ китайских компаний к программе MAPP было принято вскоре после крупной кибератаки в июле 2025 г., в результате которой хакеры взломали ИТ-систему управления документами SharePoint от Microsoft. Среди пострадавших оказались государственные учреждения, включая Национальное управление ядерной безопасности США. Как писал 23 июля 2025 г. CNews, в Microsoft связали кибератаку с китайскими хакерами, но власти Китайской Народной Республики (КНР) отвергли эти обвинения.

SharePoint — это ИТ-платформа от Microsoft для организации совместной работы и управления документами. Она позволяет хранить, организовывать, совместно использовать и получать доступ к информации в организации, а также создавать сайты для совместной работы и управления контентом. По данным Microsoft, к июльской кибератаке якобы были причастны хакеры из Китая — члены связанных с правительством групп Linen Typhoon и Violet Typhoon. Кроме того, была отмечена активность хакеров еще одной связанной с Китаем группировки — Storm-2603 в отношении SharePoint.

clo24-azure-retail-023-1024_683.jpg

Microsoft
Разработчики Microsoft

Среди других жертв кибератаки — Министерство образования США, Департамент доходов штата Флорида и Генеральная ассамблея Род-Айленда. В некоторых случаях хакеры смогли получить доступ к учетным данным SharePoint, включая имена пользователей и пароли.

Халатное отношение к кибербезопасности

Занимавший должность старшего советника по кибербезопасности и борьбе с терроризмом при двух президентах США Роджер Кресси (Roger Cressey) 12 августа 2025 г. раскритиковал подход Microsoft к обеспечению безопасности своих ИТ-продуктов, писал The Register. Только за последние несколько недель Microsoft раскрыла две серьезные уязвимости безопасности, а также сообщила, что злоумышленники использовали одну из них, связанную с SharePoint. Вторая уязвимость, которой пока не воспользовались, связана с Exchange. Со слов Роджера Кресси, в Китае хорошо осведомлены о продуктах Microsoft, и в случае военных действий китайские хакеры будут атаковать критическую ИТ-инфраструктуру США, направляя усилия на решения Microsoft по двум причинам. Во-первых, продукты Microsoft присутствуют повсюду в цифровой экосистеме США. Во-вторых, они настолько уязвимы, что для китайцев это просто открытая дверь. Тем не менее, правительство продолжает тратить миллиарды долларов на продукты Microsoft. «Всякий раз, когда объявляется о крупных закупках ИТ-продуктов Microsoft правительством, в первую очередь радуется Китай, а во вторую — Россия», — отметил эксперт.

Артем Натрусов, вице-президент по ИТ «Евраза»: В металлургии выживут только предприятия с низкой себестоимостью
цифровизация

Роджер Кресси не единственный, что критикует халатность Microsoft в отношении вопросов кибербезопасности. Ранее занимавшийся в Белом доме вопросами безопасности Эй Джей Гротто (AJ Grotto), назвал проблемы компании Microsoft проблемой национальной безопасности США, отметив, что они восходят как минимум к взлому SolarWinds. Их мнение разделяет старший вице-президент CrowdStrike по операциям против злоумышленников Адам Майерс (Adam Meyers).

Сенатор Рон Уайден (Ron Wyden) заявил, что госучреждения стали зависимы от ИТ-компании, которая не только не заботится о ИБ, но и зарабатывает миллиарды долларов, продавая услуги кибербезопасности для устранения недостатков своих ИТ-продуктов. «Каждый взлом, вызванный халатностью Microsoft, приводит к увеличению государственных расходов на услуги Microsoft по в ИБ-сфере», — сообщил Уайден, отметив, что из этого порочного круга никогда не вырваться, если американское правительство не перестанет вознаграждать Microsoft за халатность все более крупными контрактами.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Кадровый электронный документооборот 2025

Китай отключили от глобального интернета. Власти тестировали новое оборудование «Великого китайского файервола»

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Смартфонами не ограничится. Госмессенджер Max встроят в каждый новый гаджет в России. Опрос

Илья Батай, ИТ-директор банка «Синара»: На рынке появляются отдельные независимые решения, но в промышленных масштабах использовать их пока страшно

Взломана база данных Генштаба Украины. Опубликованы реальные цифры украинских потерь

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: