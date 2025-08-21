Разделы

Microsoft Active Protections Program MAPP


УПОМИНАНИЯ


21.08.2025 Microsoft перекрыла китайским компаниям доступ к оповещениям о «дырах» в софте 1
20.01.2020 Positive Technologies вошла в число участников программы Microsoft Active Protections 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Microsoft Active Protections Program и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25015 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1374 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 346 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30118 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 122 1
Microsoft Bug Bounty - Microsoft Applications Bounty Program 3 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4922 1
Синицын Артем 6 1
Назаров Егор 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 152207 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52906 1
Европа Восточная 3112 1
