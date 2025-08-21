Получите все материалы CNews по ключевому слову
Microsoft Active Protections Program MAPP
УПОМИНАНИЯ
|21.08.2025
|Microsoft перекрыла китайским компаниям доступ к оповещениям о «дырах» в софте 1
|20.01.2020
|Positive Technologies вошла в число участников программы Microsoft Active Protections 1
Microsoft Active Protections Program и организации, системы, технологии, персоны:
|Синицын Артем 6 1
|Назаров Егор 8 1
