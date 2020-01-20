Positive Technologies вошла в число участников программы Microsoft Active Protections

Microsoft включила Positive Technologies в число участников программы Microsoft Active Protections Program (MAPP), цель которой — дать ведущим разработчикам решений информационной безопасности возможность оперативно получать сведения о выявляемых уязвимостях в программном обеспечении Microsoft, для которых еще не разработаны обновления безопасности.

Программа MAPP была открыта в 2008 г., в число ее участников входят мировые лидеры разработки решений в области информационной безопасности. За время существования программы в нее были приняты 64 компании. Positive Technologies стала второй российской компанией в списке партнеров MAPP.

«Мы подали заявку на вступление в программу MAPP в прошлом году, — сказал руководитель отдела по работе с технологическими партнерами Positive Technologies Егор Назаров. — После этого заявку анализировали специалисты Microsoft в России и в США. Нам необходимо было продемонстрировать, что система глубокого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery соответствует критериям программы MAPP и что у нас есть команда экспертов, создающих правила детектирования уязвимостей в сетевом трафике».

«Для включения в программу MAPP компания должна продемонстрировать наличие проработанных стандартов обеспечения внутренней безопасности, а также обмена информацией с другими участниками рынка, — сказал Артем Синицын, руководитель программ информационной безопасности Microsoft в странах Центральной и Восточной Европы. — Всем этим обладает Positive Technologies, и поэтому мы уверены, что участие компании в программе MAPP повысит уровень защищенности пользователей решений Microsoft».

Благодаря партнерству между Microsoft и Positive Technologies пользователи системы PT Network Attack Discovery будут защищены от атак с использованием вновь выявляемых уязвимостей в продуктах Microsoft на самых ранних этапах — даже если для них еще не были выпущены обновления безопасности. В рамках двухстороннего обмена по программе MAPP и в рамках программы выявления уязвимостей в продуктах и технологиях Microsoft Bug Bounty компания Positive Technologies будет направлять Microsoft информацию не только о найденных уязвимостях в ее продуктах, но и о попытках их эксплуатации в реальных атаках.