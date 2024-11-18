Система поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) отмечена в реестре российского ПО как продукт, который использует технологии искусственного интеллекта. Операторы могут создавать в PT NAD пользовательские правила профилирования для обнаружения интересующих их аномалий. Профилировать трафик можно по разным метрикам, например по количеству соединений или объему входящего трафика. С помощью ML-технологий правила обучаются на типичном трафике, и все необходимые параметры для их срабатывания определяются автоматически. Профилирование помогает выявить угрозу даже на тех узлах, которые ранее не попадали в спектр обучения модели машинного обучения.