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Positive Technologies PT NAD PT Network Attack Discovery


Система поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) отмечена в реестре российского ПО как продукт, который использует технологии искусственного интеллекта. Операторы могут создавать в PT NAD пользовательские правила профилирования для обнаружения интересующих их аномалий. Профилировать трафик можно по разным метрикам, например по количеству соединений или объему входящего трафика. С помощью ML-технологий правила обучаются на типичном трафике, и все необходимые параметры для их срабатывания определяются автоматически. Профилирование помогает выявить угрозу даже на тех узлах, которые ранее не попадали в спектр обучения модели машинного обучения.


18.11.2024 Positive Technologies помогла устранить уязвимости нулевого дня в российской ВКС-системе Vinteo

tive Technologies (PT ESC) Андрей Тюленев с помощью системы поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) выявил кибератаку на российскую компанию. Детальный анал
30.10.2024 Продукты Positive Technologies и Orion soft обеспечат полную видимость трафика в виртуальных инфраструктурах

Система поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) успешно протестирована на совместимость с платформой для
23.09.2024 PT Network Attack Discovery 12.1 может в 3 раза быстрее индексировать трафик

Positive Technologies выпустила новую версию системы поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD). Главное в релизе 12.1 — поддержка актуальной версии хра
26.06.2024 Информационно-технологический центр Республики Бурятия защищает госсектор с помощью продуктов Positive Technologies

роит результативную кибербезопасность. Первым шагом на пути к этому стало внедрение MaxPatrol SIEM, PT Network Attack Discovery (PT NAD) и MaxPatrol VM. Проект проводится при поддержке партнера
17.06.2024 «Гарда» и Positive Technologies объединяют усилия для эффективной защиты сетей

абируемую архитектуру сети и передачу копий трафика посредством оптимизации нагрузки как на систему PT Network Attack Discovery (PT NAD), так и на продуктивную сеть. При этом интеграция функцио
04.06.2024 В реестре российского ПО появилась первая система анализа трафика с искусственным интеллектом — PT NAD

Благодаря технологиям машинного обучения PT Network Attack Discovery (PT NAD) позволяет создавать пользовательские правила профилирова
Анализ сетевого трафика: что это за зверь и зачем он нужен компаниям?

афика: что это за зверь и зачем он нужен компаниям? Олег Хныков менеджер по продуктовому маркетингу PT Network Attack Discovery В 2019 г. аналитическое агентство Gartner включило решения класса
04.07.2023 PT NAD 11.1 с помощью поведенческого анализа выявляет еще шесть вредоносных активностей

новую версию системы поведенческого анализа трафика для выявления атак на периметре и внутри сети — PT Network Attack Discovery (PT NAD). В PT NAD 11.1 появились статистические и поведенческие

10.02.2023 Positive Technologies: в 93% исследованных компаний выявлена подозрительная сетевая активность

тных проектов по внедрению в российских компаниях системы поведенческого анализа сетевого трафика — PT Network Attack Discovery (PT NAD). Эта система позволяет выявлять сетевые атаки и нежелате
13.12.2022 PT Network Attack Discovery еженедельно выявляет около 3000 попыток проникновения в инфраструктуру «Генбанка»

метра и контроля внутреннего трафика систему поведенческого анализа трафика Positive Technologies — PT Network Attack Discovery (PT NAD). Критерием при выборе PT NAD среди других продуктов клас
27.10.2022 Positive Technologies представила новую версию PT Network Attack Discovery

Positive Technologies представила PT Network Attack Discovery версии 11. Главное в релизе — выявление еще большего (+20%) колич
01.08.2022 В MaxPatrol SIEM добавлены новые правила обнаружения угроз, требующих оперативного реагирования

большей точностью и меньшим количеством ложных срабатываний — благодаря интеграции c MaxPatrol VM и PT Network Attack Discovery (PT NAD). Добавленные правила детектируют атаки на Active Directo
01.06.2022 Positive Technologies представила новую версию PT Network Attack Discovery

а новую версию системы анализа сетевого трафика (NTA) для выявления атак на периметре и внутри сети PT Network Attack Discovery (PT NAD) 10.3. Среди главных отличий релиза — обнаружение медленн
20.01.2022 Softline помогла ОЭК обезопасить сеть с помощью PT Network Attack Discovery

внедрила в «Объединенной энергетической компании» (ОЭК) систему глубокого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD), которая позволит оперативно выявлять и расследовать даж
11.03.2021 Пользователи PT Network Attack Discovery смогут видеть данные обо всех выявленных угрозах в единой ленте

Positive Technologies выпустила очередную версию системы глубокого анализа трафика PT Network Attack Discovery (10.1). Она позволяет выявлять атаки с использованием новых модул
15.10.2020 «Ростелеком-Солар» и Positive Technologies сконцентрируются на анализе сетевого трафика

и «Ростелеком-Солар» запустили сервис по глубокому анализу сетевого трафика (NTA) на основе решения PT Network Attack Discovery (PT NAD). Система глубокого анализа трафика интегрирована в сущес
30.07.2020 Positive Technologies представила новую версию PT Network Attack Discovery

Positive Technologies выпустила 10 версию системы анализа трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD). Обновленная система определяет доменные учетные записи

18.02.2020 PT Network Attack Discovery научилась отображать стадию атаки по матрице ATT&CK

Positive Technologies выпустила девятую версию системы анализа трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD), которая позволит пользователям увидеть, на каком этапе

27.11.2019 Что анализ трафика может рассказать о безопасности вашей инфраструктуры

той статье расскажем, как можно использовать NTA для безопасности инфраструктуры на примере системы PT Network Attack Discovery (PT NAD). Основных сценариев использования пять: выявление атак н
14.06.2018 Positive Technologies сообщила о запуске коммерческой версии системы анализа трафика и сетевого расследования инцидентов

ения сетевой безопасности, предназначенного для анализа сетевого трафика и расследования инцидентов PT Network Attack Discovery (PT NAD). Продукт успешно прошел длительную апробацию в крупных и

Публикаций - 96, упоминаний - 141

Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 90
Cisco Systems 5114 6
Google LLC 11775 5
InnoSTage - Инностейдж 140 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 4
Microsoft Corporation 24625 4
Информзащита 756 3
Citrix Systems 812 3
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 3
Telegram Group 1983 3
Lazy Koala - Хакерская группировка 4 3
Softline - Софтлайн 2810 2
Yandex - Яндекс 7339 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 304 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Positive Technologies - PT SWARM 12 2
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 360 2
Orion soft - Орион софт - 104 2
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 2
Cloud Atlas - Клауд Атлас 13 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
Ponemon Institute 85 1
ICEFOG - Хакерская группировка 6 1
TaskMasters - Хакерская группировка 5 1
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Oracle Corporation 6688 1
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Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 2
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 69 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 97 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
ОЭК - Объединенная энергетическая компания 17 1
ОСК - Янтарь - Прибалтийский судостроительный завод 5 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Nordic Star - Borenius 2 1
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 28 1
Лукойл Калининградморнефть 6 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 104 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
Фаберлик - Faberlic 93 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 1
MODIS - Одежда 3000 57 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Boeing 1009 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank 41 1
Лаборатория ПО - Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 49 1
ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина - Парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина - Парк Гагарина 7 1
Арикапитал УК 1 1
Royal Dutch Shell - Шелл 210 1
Unsplash 763 1
Газпром ПАО 1342 1
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ЦСР - Центр стратегических разработок 137 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 1
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OpenVPN 68 3
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 64 3
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Microsoft Exchange 1714 2
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 2
Citrix Gateway 10 2
Microsoft PowerView 14 2
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Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 2
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Microsoft Office Word 776 2
Филиппов Максим 48 8
Ключников Михаил 18 4
Осипов Сергей 41 4
Баранов Денис 17 4
Пустовой Максим 30 4
Ефанов Дмитрий 5 4
Данилин Алексей 22 3
Новиков Алексей 59 3
Вишняков Алексей 11 3
Абрамов Никита 13 3
Кувшинов Денис 18 3
Чурсина Анастасия 3 3
Назаров Егор 8 2
Симис Борис 15 2
Макарова Алла 2 2
Сычев Артем 73 2
Мариничев Юрий 10 2
Леднев Алексей 3 2
Хныков Олег 4 2
Авезова Яна 16 2
Орехов Вилионор 4 2
Клепче Владимир 2 2
Григорян Александр 12 2
Синицын Артем 6 1
Савельев Михаил 42 1
Талеб Нассим Николас 1 1
Серебрянников Дмитрий 7 1
Красавина Евгения 6 1
Фефелов Владислав 13 1
Гончаров Павел 4 1
Войтенко Андрей 1 1
Максимов Юрий 26 1
Чачава Александр 101 1
Зиненко Ольга 10 1
Казанькова Наталия 4 1
Конусов Андрей 86 1
Кириллова Ксения 2 1
Путин Владимир 3171 1
Жаворонков Артем 1 1
Максютин Павел 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 61
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 5
Беларусь - Белоруссия 5638 5
Казахстан - Республика 5525 4
Германия - Федеративная Республика 12682 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 4
Индия - Bharat 5432 4
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 3
Саудовская Аравия - Королевство 583 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 3
Ближний Восток 2943 3
Америка Латинская 1812 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Европа Восточная 3075 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
Бразилия - Федеративная Республика 2361 2
Нидерланды 3517 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 402 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 590 2
Индийский океан - Персидский залив 204 2
Узбекистан - Республика 1726 2
Армения - Республика 2280 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 2
Таджикистан - Республика 859 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 2
Азия - Азиатский регион 5528 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Испания - Королевство 3706 1
Италия - Рим 206 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 382 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 36
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 25
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 19
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 9
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 7
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 6
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 6
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1158 6
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 5
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 5
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 379 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 4
Слепые зоны 109 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 4
Аудит - аудиторский услуги 2657 4
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 3
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
Рыночная капитализация - Market capitalization 520 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 3
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 402 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 2
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 413 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
Российская газета 270 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 5
Gartner - Гартнер 3556 4
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 54 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
Gartner Market Guide for Network Traffic Analysis 2 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Gartner Magic Quadrant Hyperconverged Infrastructure 2 1
CNews Fast рейтинг 46 1
CNews Мишень 166 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 128 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 52 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 97 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 245 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 152 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 537 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Positive Technologies - Positive Education 14 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 5
GITEX Technology - международная выставка 38 2
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 46 2
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 35 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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