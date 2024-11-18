Positive Technologies PT NAD PT Network Attack Discovery
Система поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) отмечена в реестре российского ПО как продукт, который использует технологии искусственного интеллекта. Операторы могут создавать в PT NAD пользовательские правила профилирования для обнаружения интересующих их аномалий. Профилировать трафик можно по разным метрикам, например по количеству соединений или объему входящего трафика. С помощью ML-технологий правила обучаются на типичном трафике, и все необходимые параметры для их срабатывания определяются автоматически. Профилирование помогает выявить угрозу даже на тех узлах, которые ранее не попадали в спектр обучения модели машинного обучения.
|18.11.2024
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Positive Technologies помогла устранить уязвимости нулевого дня в российской ВКС-системе Vinteo
tive Technologies (PT ESC) Андрей Тюленев с помощью системы поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) выявил кибератаку на российскую компанию. Детальный анал
|30.10.2024
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Продукты Positive Technologies и Orion soft обеспечат полную видимость трафика в виртуальных инфраструктурах
Система поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) успешно протестирована на совместимость с платформой для
|23.09.2024
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PT Network Attack Discovery 12.1 может в 3 раза быстрее индексировать трафик
Positive Technologies выпустила новую версию системы поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD). Главное в релизе 12.1 — поддержка актуальной версии хра
|26.06.2024
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Информационно-технологический центр Республики Бурятия защищает госсектор с помощью продуктов Positive Technologies
роит результативную кибербезопасность. Первым шагом на пути к этому стало внедрение MaxPatrol SIEM, PT Network Attack Discovery (PT NAD) и MaxPatrol VM. Проект проводится при поддержке партнера
|17.06.2024
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«Гарда» и Positive Technologies объединяют усилия для эффективной защиты сетей
абируемую архитектуру сети и передачу копий трафика посредством оптимизации нагрузки как на систему PT Network Attack Discovery (PT NAD), так и на продуктивную сеть. При этом интеграция функцио
|04.06.2024
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В реестре российского ПО появилась первая система анализа трафика с искусственным интеллектом — PT NAD
Благодаря технологиям машинного обучения PT Network Attack Discovery (PT NAD) позволяет создавать пользовательские правила профилирова
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Анализ сетевого трафика: что это за зверь и зачем он нужен компаниям?
афика: что это за зверь и зачем он нужен компаниям? Олег Хныков менеджер по продуктовому маркетингу PT Network Attack Discovery В 2019 г. аналитическое агентство Gartner включило решения класса
|04.07.2023
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PT NAD 11.1 с помощью поведенческого анализа выявляет еще шесть вредоносных активностей
новую версию системы поведенческого анализа трафика для выявления атак на периметре и внутри сети — PT Network Attack Discovery (PT NAD). В PT NAD 11.1 появились статистические и поведенческие
|10.02.2023
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Positive Technologies: в 93% исследованных компаний выявлена подозрительная сетевая активность
тных проектов по внедрению в российских компаниях системы поведенческого анализа сетевого трафика — PT Network Attack Discovery (PT NAD). Эта система позволяет выявлять сетевые атаки и нежелате
|13.12.2022
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PT Network Attack Discovery еженедельно выявляет около 3000 попыток проникновения в инфраструктуру «Генбанка»
метра и контроля внутреннего трафика систему поведенческого анализа трафика Positive Technologies — PT Network Attack Discovery (PT NAD). Критерием при выборе PT NAD среди других продуктов клас
|27.10.2022
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Positive Technologies представила новую версию PT Network Attack Discovery
Positive Technologies представила PT Network Attack Discovery версии 11. Главное в релизе — выявление еще большего (+20%) колич
|01.08.2022
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В MaxPatrol SIEM добавлены новые правила обнаружения угроз, требующих оперативного реагирования
большей точностью и меньшим количеством ложных срабатываний — благодаря интеграции c MaxPatrol VM и PT Network Attack Discovery (PT NAD). Добавленные правила детектируют атаки на Active Directo
|01.06.2022
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Positive Technologies представила новую версию PT Network Attack Discovery
а новую версию системы анализа сетевого трафика (NTA) для выявления атак на периметре и внутри сети PT Network Attack Discovery (PT NAD) 10.3. Среди главных отличий релиза — обнаружение медленн
|20.01.2022
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Softline помогла ОЭК обезопасить сеть с помощью PT Network Attack Discovery
внедрила в «Объединенной энергетической компании» (ОЭК) систему глубокого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD), которая позволит оперативно выявлять и расследовать даж
|11.03.2021
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Пользователи PT Network Attack Discovery смогут видеть данные обо всех выявленных угрозах в единой ленте
Positive Technologies выпустила очередную версию системы глубокого анализа трафика PT Network Attack Discovery (10.1). Она позволяет выявлять атаки с использованием новых модул
|15.10.2020
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«Ростелеком-Солар» и Positive Technologies сконцентрируются на анализе сетевого трафика
и «Ростелеком-Солар» запустили сервис по глубокому анализу сетевого трафика (NTA) на основе решения PT Network Attack Discovery (PT NAD). Система глубокого анализа трафика интегрирована в сущес
|30.07.2020
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Positive Technologies представила новую версию PT Network Attack Discovery
Positive Technologies выпустила 10 версию системы анализа трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD). Обновленная система определяет доменные учетные записи
|18.02.2020
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PT Network Attack Discovery научилась отображать стадию атаки по матрице ATT&CK
Positive Technologies выпустила девятую версию системы анализа трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD), которая позволит пользователям увидеть, на каком этапе
|27.11.2019
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Что анализ трафика может рассказать о безопасности вашей инфраструктуры
той статье расскажем, как можно использовать NTA для безопасности инфраструктуры на примере системы PT Network Attack Discovery (PT NAD). Основных сценариев использования пять: выявление атак н
|14.06.2018
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Positive Technologies сообщила о запуске коммерческой версии системы анализа трафика и сетевого расследования инцидентов
ения сетевой безопасности, предназначенного для анализа сетевого трафика и расследования инцидентов PT Network Attack Discovery (PT NAD). Продукт успешно прошел длительную апробацию в крупных и
Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|Филиппов Максим 48 8
|Ключников Михаил 18 4
|Осипов Сергей 41 4
|Баранов Денис 17 4
|Пустовой Максим 30 4
|Ефанов Дмитрий 5 4
|Данилин Алексей 22 3
|Новиков Алексей 59 3
|Вишняков Алексей 11 3
|Абрамов Никита 13 3
|Кувшинов Денис 18 3
|Чурсина Анастасия 3 3
|Назаров Егор 8 2
|Симис Борис 15 2
|Макарова Алла 2 2
|Сычев Артем 73 2
|Мариничев Юрий 10 2
|Леднев Алексей 3 2
|Хныков Олег 4 2
|Авезова Яна 16 2
|Орехов Вилионор 4 2
|Клепче Владимир 2 2
|Григорян Александр 12 2
|Синицын Артем 6 1
|Савельев Михаил 42 1
|Талеб Нассим Николас 1 1
|Серебрянников Дмитрий 7 1
|Красавина Евгения 6 1
|Фефелов Владислав 13 1
|Гончаров Павел 4 1
|Войтенко Андрей 1 1
|Максимов Юрий 26 1
|Чачава Александр 101 1
|Зиненко Ольга 10 1
|Казанькова Наталия 4 1
|Конусов Андрей 86 1
|Кириллова Ксения 2 1
|Путин Владимир 3171 1
|Жаворонков Артем 1 1
|Максютин Павел 1 1
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