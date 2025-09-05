Positive Technologies и К2 Cloud обеспечат мониторинг киберугроз в облачной сетевой инфраструктуре

Компания Positive Technologies и облачный провайдер К2 Cloud (входит в экосистему «К2Тех») объединяют усилия для защиты бизнеса от киберугроз. Система поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) и платформа К2 Cloud прошли тестирование на совместимость. Интеграционное решение позволит компаниям выполнять мониторинг сети в облачной инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Российский бизнес активно переносит свою ИТ-инфраструктуру в «облако». По подсчетам IDC, ежегодный темп роста составляет 25%. В связи с этим защита виртуальной инфраструктуры становится одной из приоритетных задач бизнеса. Совместное решение Positive Technologies и К2 Cloud подходит для средних и крупных предприятий со сложной ИТ-инфраструктурой. Продукты компаний входят в реестр российского ПО.

В 2025 г. команда K2 Cloud реализовала возможность зеркалирования пользовательского трафика для виртуальной инфраструктуры. Благодаря этому появилась возможность использования PT NAD для его анализа — система разворачивается в качестве виртуальной машины в облаке и осуществляет прием копии трафика от виртуальной инфраструктуры. В зависимости от масштаба ИТ-инфраструктуры возможна как многосерверная инсталляция с выделенным сенсором в облачной среде, так и архитектура с центральной консолью, когда в облаке устанавливаются независимые дочерние PT NAD All-in-One. Консоль позволяет агрегировать данные всех независимых PT NAD.

«Интеграция с «К2 Облаком» расширяет зону контроля PT NAD, который теперь анализирует трафик виртуальных машин в облачной среде. Так бизнес может обеспечить одинаковый уровень защищенности инфраструктуры вне зависимости от того, как она развернута: локально или в публичном «облаке», — сказал Владимир Клепче, главный архитектор сетевой безопасности в Positive Technologies. — Благодаря совместному решению Positive Technologies и К2 Cloud компании также могут своевременно обнаруживать киберугрозы в конвергентной инфраструктуре, объединяющей физические устройства и средства виртуализации».

«Наше партнерство и внедрение сервисов безопасности в «К2 Облаке» делают облачную инфраструктуру более прозрачной и защищенной. Теперь анализировать сетевую активность могут не только компании, которые уже работают в нашем облаке, но и те, кто до сих пор с осторожностью относился к переезду в облака по причине недостаточного уровня ИБ. Внедрение зеркалирования трафика – это важный шаг в нашей стратегии по развитию сервисов безопасности. С каждым годом инструменты киберзащиты становятся доступнее, а также расширяют возможности для контроля и мониторинга, которые раньше были доступны только в собственных инфраструктурах, а теперь и в облаке», – отметил Владислав Одинцов, техлид, Product Owner сетевых сервисов K2 Cloud.

PT NAD выявляет действия злоумышленников, помогает в проактивном поиске угроз и упрощает расследование инцидентов. Продукт является эталонным источником данных о трафике и обеспечивает его полную видимость, позволяя в режиме реального времени фиксировать атаки не только на периметре, но и внутри корпоративной сети.

К2 Cloud — облачный провайдер, обеспечивающий зеркалирование трафика наравне с крупнейшими западными компаниями. Помимо базовой функциональности, подразумевающей перенаправление трафика, на публичной платформе «К2 Облако» возможна его фильтрация по IP-адресам и направлению, что позволяет специалистам по ИБ качественнее оценивать передаваемые данные.

Positive Technologies и компании экосистемы «К2 Кибербезопасность» развивают сотрудничество. Летом 2025 г. «К2 Кибербезопасность», бизнес-партнер Positive Technologies, получила от вендора сертификат Авторизованного сервисного центра по ключевым решениям в области кибербезопасности.