Одинцов Владислав
УПОМИНАНИЯ
|09.09.2025
|Подтверждена совместимость системы анализа трафика UDV NTA с облаком K2 Cloud 1
|05.09.2025
|Positive Technologies и К2 Cloud обеспечат мониторинг киберугроз в облачной сетевой инфраструктуре 1
Одинцов Владислав и организации, системы, технологии, персоны:
|UDV group - UDV NTA - Система контроля и анализа сетевого трафика 2 1
|Amazon VPC - Amazon Virtual Private Cloud 50 1
|Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 128 1
|Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2484 1
|Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9740 1
