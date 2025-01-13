К2Тех - К2 Кибербезопасность

«К2 Кибербезопасность» — бизнес-партнер по кибербезопасности с собственным центром мониторинга событий и инцидентов ИБ. Компания помогает организациям обеспечить комплексную кибербезопасность — от проектирования систем информационной безопасности с нуля до разработки концепций защиты с последующей реализацией и технической поддержкой решений, а также круглосуточным мониторингом событий и инцидентов ИБ.