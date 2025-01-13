К2Тех К2 Кибербезопасность
«К2 Кибербезопасность» — бизнес-партнер по кибербезопасности с собственным центром мониторинга событий и инцидентов ИБ. Компания помогает организациям обеспечить комплексную кибербезопасность — от проектирования систем информационной безопасности с нуля до разработки концепций защиты с последующей реализацией и технической поддержкой решений, а также круглосуточным мониторингом событий и инцидентов ИБ.
К2Тех и организации, системы, технологии, персоны:
|Федорова Анастасия 10 5
|Заикин Андрей 30 4
|Католик Вадим 3 3
|Рахметов Руслан 56 1
|Зинкевич Сергей 55 1
|Кузнецов Павел 37 1
|Васильков Дмитрий 6 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Мельников Юрий 11 1
|Куць Василий 2 1
|Артеменкова Екатерина 1 1
|Петренко Сергей 25 1
|Катков Павел 29 1
|Дубинин Олег 1 1
|Куликов Егор 6 1
|Хайретдинов Рустэм 82 1
|Пермяков Руслан 19 1
|Бедеров Игорь 54 1
|Корчагин Игорь 5 1
|Фомина Татьяна 5 1
|Горлянский Дмитрий 3 1
|Бондюгин Андрей 1 1
|Фикс Александр 4 1
|Антонов Алексей 13 1
|Ларин Дмитрий 23 1
|Путин Владимир 3171 1
|Зельдец Игорь 22 1
|Бессараб Михаил 1 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 2
|Ведомости 996 1
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