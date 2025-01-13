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К2Тех К2 Кибербезопасность

К2Тех - К2 Кибербезопасность

«К2 Кибербезопасность» — бизнес-партнер по кибербезопасности с собственным центром мониторинга событий и инцидентов ИБ. Компания помогает организациям обеспечить комплексную кибербезопасность — от проектирования систем информационной безопасности с нуля до разработки концепций защиты с последующей реализацией и технической поддержкой решений, а также круглосуточным мониторингом событий и инцидентов ИБ.


13.01.2025 ИТ-решения и технологии 2024, которые будут актуальны и в 2025 1
26.12.2024 Российские специалисты по ИБ ходят под статьей. Им грозят 10 лет тюрьмы за выполнение своей работы. Закон уже принят 1
17.12.2024 83% российских корпораций считают SOC ответом на рост киберугроз 1
24.10.2024 «Гарда» на порядок увеличила скорость маскирования данных 1
22.10.2024 Всепроникающая безопасность: какие облачные ИБ-решения будут больше всего востребованы и почему 1
11.10.2024 Максим Завьялов -

Максим Завьялов, K2 Cloud: Даже крупной компании сложно самостоятельно провести локализацию

 1
13.08.2024 Госсектор России массово нанимает специалистов по ИБ 1
29.07.2024 Больше половины объектов критической инфраструктуры России не успеют выполнить требование по имортозамещению ИБ 1
21.05.2024 «K2 Кибербезопасность» протестировала NGFW от Positive Technologies 1
21.05.2024 Почти половина ИТ-руководителей не знают, что такое маскирование данных 1
07.05.2024 SOC «К2 Кибербезопасность» получил сертификат СУСИТ 1
25.04.2024 «К2 Кибербезопасность» помогла крупному банку определить уровень защищенности от угроз ИБ 1
10.04.2024 Импортозамещение ПО на ТЭС с импортными турбинами грозит авариями 1
22.03.2024 В России ужесточаются правила перехода на отечественные ПО и «железо» в госорганах и важнейших отраслях 1
28.02.2024 «К2 Кибербезопасность» защищает от кибератак сеть ресторанов быстрого питания 1
19.02.2024 «К2 Кибербезопасность» предупреждает один из крупных органов государственной власти о возможных кибератаках 1
23.01.2024 «Гарда» и «К2 Кибербезопасность» защитят данные российских компаний 1
27.12.2023 Почти треть российских компаний, обладающих критической информационной инфраструктурой, сталкивались с инцидентами безопасности 1
21.12.2023 Услуги Центра мониторинга кибербезопасности (SOC) и технической поддержки систем защиты информации «К2 Кибербезопасность» соответствуют требованиям стандарта по управлению информационной безопасностью 2
07.12.2023 «Крок облачные сервисы» поможет компаниям защитить свою облачную инфраструктуру 1
09.11.2023 Популярность Security Operations Center у российских компаний растет 1

Публикаций - 21, упоминаний - 22

К2Тех и организации, системы, технологии, персоны:

K2 - К2РУ - SourceCode 86 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 5
К2Тех 130 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 3
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 1
Check Point Software Technologies 760 1
Крок - Croc 1777 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
R-Vision - Р-Вижн 153 1
АйТи Бастион - IT Bastion 100 1
Sangfor Technologies 11 1
К2Тех - К2 Интеграция - 2 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
ПроСофт - ProSoft 78 1
Элара НПК имени Г. А. Ильенко - Научно-производственный комплекс - Чебоксарский приборостроительный завод 20 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
Промконтроллер ПК - Текон - Текон-Автоматика 18 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
8213 1
Oracle Corporation 6687 1
Информзащита 756 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 186 1
Global IT - Глобал АйТи 7 1
GitHub 814 1
Red Hat 1305 1
Softline - Софтлайн 2810 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 35 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Дубинин и партнеры 1 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 15
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 8
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 5
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2140 3
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 635 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 382 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 733 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Кибербезопасность - НСД - Маскирование данных - Masking data 103 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1091 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1242 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 891 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 455 1
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 189 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 1
ИКС - Гарда Маскирование 18 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 2
FreePik 980 2
ИКС - Гарда Предприятие - DLP-система 28 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 1
Amazon VPC - Amazon Virtual Private Cloud 43 1
Бифит Митигатор - Bifit Mitigator 10 1
ИКС - Гарда DBF - Гарда БД 44 1
Microsoft Windows 15656 1
ИКС - Гарда ГК - Makves DCAP - Makves Data-Centric Audit and Protection 16 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 96 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 1
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 38 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Python - высокоуровневый язык программирования 927 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 139 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 1
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center 124 1
Positive Technologies - PT Sandbox 71 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 43 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 70 1
Positive Technologies - PT Container Security 9 1
NetApp Ransomware Protection 1 1
Федорова Анастасия 10 5
Заикин Андрей 30 4
Католик Вадим 3 3
Рахметов Руслан 56 1
Зинкевич Сергей 55 1
Кузнецов Павел 37 1
Васильков Дмитрий 6 1
Шадаев Максут 1008 1
Мельников Юрий 11 1
Куць Василий 2 1
Артеменкова Екатерина 1 1
Петренко Сергей 25 1
Катков Павел 29 1
Дубинин Олег 1 1
Куликов Егор 6 1
Хайретдинов Рустэм 82 1
Пермяков Руслан 19 1
Бедеров Игорь 54 1
Корчагин Игорь 5 1
Фомина Татьяна 5 1
Горлянский Дмитрий 3 1
Бондюгин Андрей 1 1
Фикс Александр 4 1
Антонов Алексей 13 1
Ларин Дмитрий 23 1
Путин Владимир 3171 1
Зельдец Игорь 22 1
Бессараб Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 10
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 7
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 5
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Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 4
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 118 1
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ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 76 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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