«К2 Кибербезопасность» защищает от кибератак сеть ресторанов быстрого питания

«К2 Кибербезопасность» обеспечила защиту крупной сети ресторанов быстрого питания, столкнувшейся с проблемами во время локализации своей ИТ-инфраструктуры в России. Кроме того, незадолго до старта проекта компания подверглась целенаправленной кибератаке со стороны злоумышленников. Поэтому было принято решение в сжатые сроки осуществить переход на российские ИБ-решения.

На момент обращения в «К2 Кибербезопасность» заказчик имел ряд серьезных проблем в области ИБ, которые требовали быстрого решения. Головная компания клиента начала выводить активы с российского рынка, поэтому имевшиеся договоренности с зарубежными вендорами, в том числе касающиеся вопросов кибербезопасности, оказались недействительными. Из-за наложенных санкций российское подразделение компании перестало получать обновления ИТ-систем и техническую поддержку. Особенно ситуация осложнилась после направленной атаки на ИТ-инфраструктуру заказчика.

Для того, чтобы оперативно оказать помощь компании, «К2 Кибербезопасность» предоставила ей услуги своего центра мониторинга инцидентов ИБ – Security Operation Center (SOC). За две недели к системе мониторинга были подключены все основные Windows-устройства, далее в течение месяца — оставшаяся инфраструктура. Это позволило в короткие сроки и с минимальными потерями выявить точки, через которые шла атака, и отразить ее. Кроме того, в рамках проекта зарубежные средства защиты были замещены на российские аналоги, в частности на решения «Лаборатории Касперского».

Все меры, предложенные и реализованные «К2 Кибербезопасность», полностью соответствовали требованиям законодательства РФ и внутреннему комплаенсу по информационной безопасности заказчика. Теперь в компании развернута круглосуточная система мониторинга. Аналитики SOC «К2 Кибербезопасность», обладающие большим опытом в области выявления атак на ИТ-инфраструктуру клиентов, осуществляют эффективный контроль, отслеживают критичные изменения и оперативно реагируют на инциденты ИБ.

«Благодаря реализованному проекту по обеспечению безопасности своей инфраструктуры клиент смог минимизировать недопустимые события и риски для критичных бизнес-процессов, а также повысил уровень защищенности своих ИТ-активов. Кроме того, заказчик не только получил реализацию критически важного проекта под ключ, но и смог избежать крупных затрат на построение новой инфраструктуры и найма дорогостоящих экспертов в области ИБ. Бизнес сохранил устойчивость в нестабильный переходный период, а сотрудники смогли сфокусироваться на оптимизации рабочих процессов», — отметила Анастасия Федорова, директор по развитию центра мониторинга кибербезопасности «К2 Кибербезопасность».