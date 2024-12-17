Федорова Анастасия
Федорова Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|К2Тех - К2 Кибербезопасность 21 5
|K2 - К2РУ - SourceCode 86 5
|К2Тех 131 3
|Крок - Croc 1777 2
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
|InfoWatch - Инфовотч 1014 1
|Б-152 - B-152 6 1
|К2Тех - К2 Интеграция - 2 1
|Арсентьев Андрей 67 1
|Куровская Людмила 6 1
|Блинов Олег 5 1
|Перевалов Вадим 4 1
|Лагутин Максим 5 1
|Бадер Полина 1 1
|Васильков Дмитрий 6 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
|Ведомости 996 1
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