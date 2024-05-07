SOC «К2 Кибербезопасность» получил сертификат СУСИТ

Центр мониторинга кибербезопасности от «К2 Кибербезопасность» одним из первых коммерческих SOC получил сертификат Системы управления ИТ-сервисов (СУСИТ). Он подтверждает, что центр успешно прошел аудит и соответствует требованиям стандарта — ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1-2021.

Работа SOC базируется на трех главных элементах — технологиях, людях и процессах. СУСИТ является дополнительной гарантией того, что «К2 Кибербезопасность» выделила все необходимые ресурсы и выстроила контролируемую работу всех процессов, требуемых для предоставления стабильного и качественного сервиса центра мониторинга кибербезопасности. Сертификат подтверждает, что в SOC налажено управление безопасностью, активами, ресурсами, инцидентами, уязвимости, бюджетом, мощностями, релизами и другими необходимыми процессами.

«Согласно нашим исследованиям, почти половина (44%) крупных российских компаний заинтересована в подключении услуг SOC. При этом выбор надежного провайдера до сих пор вызывает большие сложности. Аудит на соответствие требованиям государственных стандартов в области системы управления ИТ-сервисами — это стандартная практика, например, для служб техподдержки. Для коммерческих SOC сертификат СУСИТ — уникальный кейс. Это в очередной раз доказывает экспертизу команды «К2 Кибербезопасность», которая выстроила эффективные процессы для предоставления высококлассных услуг», — сказала Анастасия Федорова, директор по развитию центра мониторинга кибербезопасности «К2 Кибербезопасность».

В конце прошлого года SOC «К2 Кибербезопасность» также успешно прошел проверку на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001−2021 и получил сертификат Системы менеджмента информационной безопасности (СМИБ).