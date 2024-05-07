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ISO/IEC 20000 стандарт для управления и обслуживания ИТ-сервисов СУСИТ Системы управления ИТ-сервисов
ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1-2021
СОБЫТИЯ
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|07.05.2024
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SOC «К2 Кибербезопасность» получил сертификат СУСИТ
нга кибербезопасности от «К2 Кибербезопасность» одним из первых коммерческих SOC получил сертификат Системы управления ИТ-сервисов (СУСИТ). Он подтверждает, что центр успешно прошел аудит и соо
|17.06.2016
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Услуги всех дата центров «Крок» соответствуют стандарту ISO/IEC 20000:2011
В 2016 г. аудит на соответствие мировому стандарту ISO/IEC 20000:2011 успешно прошли услуги всех дата центров «Крок». Таким образом, на протяжении 10 лет система управления ИТ-сервисами (СУСИТ) компании развивается в соответствии с передовым ме
|14.01.2016
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«Амтел-Сервис» подтвердил соответствие требованиям ISO/IEC 20000
тел-Сервис», ИТ-сервисная компании, подтвердила соответствие своих бизнес-процессов и качества предоставляемых услуг технической поддержки ИТ-систем требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1-2013 (ISO/IEC 20000-1:2011). Об этом CNews сообщили в компании «Амтел-Сервис». Как отмечается, сертификация по стандарту ИСО/МЭК 20000-1-2013 подтверждает высокий уровень менеджмента и эффективность
|14.12.2015
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«Техносерв Консалтинг» подтвердил соответствие своих ИТ-услуг требованиям стандарта ISO 20000
Компания «Техносерв Консалтинг» прошла сертификацию по международному стандарту ISO 20000. Как сообщили CNews в «Техносерв Консалтинге», документ подтверждает зрелость процессов компании и качество предоставляемых для клиентов ИТ-услуг. Сертификация «Техносерв Консалтинга»
|30.01.2015
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«Сервионика» подтвердила соответствие системы менеджмента ИТ-сервисов стандарту ISO 20000-1
Компания «Сервионика» (ГК «Ай-Теко») подтвердила соответствие системы менеджмента ИТ-сервисов стандарту ISO 20000-1, пройдя сертификацию Британского института стандартов (BSI). Стандарт ISO 20000-1 устанавливает требования к системам управления ИТ-сервисами и базируется на передовых практи
|12.12.2014
|«1С:ITIL Корп» позволит управлять ИТ в соответствии с ISO 20000:2005
|19.02.2014
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«Сервис Деск» получил сертификат соответствия требованиям ISO/IEC 20000:1-2011
сказал Александр Макаревич, заместитель директора компании «Сервис Деск». — Сертификат соответствия ISO 20000 — свидетельство того, что мы движемся в правильном направлении. Применение практик
|05.09.2013
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T-Systems получила сертификат ISO 20000-1:2011 и лицензии ФСТЭК и ФСБ
Компания T-Systems, дочернее предприятие Deutsche Telekom, сообщила об успешном прохождении аудита по управлению сервисами и получении международного сертификата соответствия стандарту ISO 20000-1:2011. Аудит проводился международным центром аудита и сертификации DQS. В этом году T-Systems также получила лицензии ФСТЭК и ФСБ, рассказали CNews в компании. Как пояснили в T-Syst
|08.11.2012
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Digital Design получила сертификаты ISO 20000 и ISO 27001
оответствует упомянутым стандартам качества, очень ценен для нас. Сертификат соответствия стандарту ISO 20000 дает нашим клиентам уверенность в высоком качестве оказываемых ИТ-сервисов, а руков
|14.02.2011
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Проект «Ай-Теко» в «Волго-Вятском банке Сбербанка России» завершился сертификацией СУИС по стандарту ISO/IEC 20000:1-2005
я «Ай-Теко» и «Волго-Вятский банк Сбербанка России» сообщила об успешном завершении проекта по приведению системы управления ИТ-сервисами (СУИС) в соответствие с требованиями международного стандарта ISO/IEC 20000:1-2005. 18 января 2011 г. банку был выдан сертификат соответствия за номером ITMS 567311. Оценку деятельности ИТ-подразделений банка провел международный орган по сертификации – к
|26.10.2010
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Проект «Ай-Теко» в «Северном банке Сбербанка России» завершился сертификацией СУИС по стандарту ISO/IEC 20000:1-2005
еверный банк Сбербанка России» и компания «Ай-Теко» сообщили об успешном завершении проекта по приведению системы управления ИТ-сервисами (СУИС) в соответствие с требованиями международного стандарта ISO/IEC 20000:1-2005. Компания BSI (British Standards Institution), международный орган по сертификации, провел оценку деятельности ИТ-подразделений «Северного банка Сбербанка России», результа
|15.02.2010
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«Национальные информационные технологии» Казахстана прошли аудит по стандарту ISO 20000
зданию Центра поддержки НИТ и приведению его деятельности в соответствие с международным стандартом ISO/IEC 20000-1:2005. Компания BSI провела сертификационный аудит деятельности Центра поддерж
|23.12.2008
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«Ай-Теко» открыла новое направление тренингов по внедрению СУИС
у управления информационными сервисами (СУИС), соответствующую требованиям международного стандарта ISO 20000. Напомним, что ранее специалисты отделения «Ай-Теко Бизнес Консалтинг» проводили тр
|22.10.2008
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«Ай-Теко» прошла аудит СУИС на соответствие стандарту ISO 20000
о уровня BSI Management Systems CIS в рамках программы в области внедрения международного стандарта ISO 20000. Услуги компании в области СУИС включают проведение тренингов и подготовку персонал
ISO/IEC 20000 и организации, системы, технологии, персоны:
|Плюснин Андрей 4 4
|Журавлев Роман 22 3
|Потоцкий Михаил 15 3
|Саввин Антон 18 3
|Баринов Игорь 11 3
|Грибов Михаил 10 3
|Муромец Юлия 28 2
|Гирко Валерий 6 2
|Агринский Николай 9 2
|Кривоносов Евгений 21 2
|Огнивцев Александр 6 2
|Пышкин Михаил 2 2
|Бобровников Борис 104 2
|Львов Владимир 17 1
|Аншина Марина 79 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Бартенева Мария 36 1
|Муравлев Александр 15 1
|Кузовкин Алексей 155 1
|Тоскин Алексей 29 1
|Дюма Александр 16 1
|Макаревич Александр 4 1
|Медведев Александр 15 1
|Даниленко Александр 1 1
|Макаров Станислав 118 1
|Мякишева Марина 84 1
|Коротков Андрей 87 1
|Ованесян Георгий 15 1
|Ларичев Юрий 16 1
|Кутузов Александр 40 1
|Славин Борис 37 1
|Федотов Николай 32 1
|Тараба Вероника 29 1
|Николаева Наталья 21 1
|Замощин Олег 11 1
|Ожаровский Александр 5 1
|Пручкина Надежда 3 1
|Scheer August-Wilhelm - Шеер Август-Вильгельм 21 1
|Иншаков Дмитрий 51 1
|Вайнберг Олег 18 1
|Открытые системы ИД 176 1
|Intelligent Enterprise 27 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11577 1
|CNews - ZOOM.CNews 1867 1
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