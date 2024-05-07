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ISO/IEC 20000 стандарт для управления и обслуживания ИТ-сервисов СУСИТ Системы управления ИТ-сервисов

ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1-2021

СОБЫТИЯ

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07.05.2024 SOC «К2 Кибербезопасность» получил сертификат СУСИТ

нга кибербезопасности от «К2 Кибербезопасность» одним из первых коммерческих SOC получил сертификат Системы управления ИТ-сервисов (СУСИТ). Он подтверждает, что центр успешно прошел аудит и соо
17.06.2016 Услуги всех дата центров «Крок» соответствуют стандарту ISO/IEC 20000:2011

В 2016 г. аудит на соответствие мировому стандарту ISO/IEC 20000:2011 успешно прошли услуги всех дата центров «Крок». Таким образом, на протяжении 10 лет система управления ИТ-сервисами (СУСИТ) компании развивается в соответствии с передовым ме
14.01.2016 «Амтел-Сервис» подтвердил соответствие требованиям ISO/IEC 20000

тел-Сервис», ИТ-сервисная компании, подтвердила соответствие своих бизнес-процессов и качества предоставляемых услуг технической поддержки ИТ-систем требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1-2013 (ISO/IEC 20000-1:2011). Об этом CNews сообщили в компании «Амтел-Сервис». Как отмечается, сертификация по стандарту ИСО/МЭК 20000-1-2013 подтверждает высокий уровень менеджмента и эффективность

14.12.2015 «Техносерв Консалтинг» подтвердил соответствие своих ИТ-услуг требованиям стандарта ISO 20000

Компания «Техносерв Консалтинг» прошла сертификацию по международному стандарту ISO 20000. Как сообщили CNews в «Техносерв Консалтинге», документ подтверждает зрелость процессов компании и качество предоставляемых для клиентов ИТ-услуг. Сертификация «Техносерв Консалтинга»
30.01.2015 «Сервионика» подтвердила соответствие системы менеджмента ИТ-сервисов стандарту ISO 20000-1

Компания «Сервионика» (ГК «Ай-Теко») подтвердила соответствие системы менеджмента ИТ-сервисов стандарту ISO 20000-1, пройдя сертификацию Британского института стандартов (BSI). Стандарт ISO 20000-1 устанавливает требования к системам управления ИТ-сервисами и базируется на передовых практи
12.12.2014 «1С:ITIL Корп» позволит управлять ИТ в соответствии с ISO 20000:2005
19.02.2014 «Сервис Деск» получил сертификат соответствия требованиям ISO/IEC 20000:1-2011

сказал Александр Макаревич, заместитель директора компании «Сервис Деск». — Сертификат соответствия ISO 20000 — свидетельство того, что мы движемся в правильном направлении. Применение практик

05.09.2013 T-Systems получила сертификат ISO 20000-1:2011 и лицензии ФСТЭК и ФСБ

Компания T-Systems, дочернее предприятие Deutsche Telekom, сообщила об успешном прохождении аудита по управлению сервисами и получении международного сертификата соответствия стандарту ISO 20000-1:2011. Аудит проводился международным центром аудита и сертификации DQS. В этом году T-Systems также получила лицензии ФСТЭК и ФСБ, рассказали CNews в компании. Как пояснили в T-Syst
08.11.2012 Digital Design получила сертификаты ISO 20000 и ISO 27001

оответствует упомянутым стандартам качества, очень ценен для нас. Сертификат соответствия стандарту ISO 20000 дает нашим клиентам уверенность в высоком качестве оказываемых ИТ-сервисов, а руков
14.02.2011 Проект «Ай-Теко» в «Волго-Вятском банке Сбербанка России» завершился сертификацией СУИС по стандарту ISO/IEC 20000:1-2005

я «Ай-Теко» и «Волго-Вятский банк Сбербанка России» сообщила об успешном завершении проекта по приведению системы управления ИТ-сервисами (СУИС) в соответствие с требованиями международного стандарта ISO/IEC 20000:1-2005. 18 января 2011 г. банку был выдан сертификат соответствия за номером ITMS 567311. Оценку деятельности ИТ-подразделений банка провел международный орган по сертификации – к
26.10.2010 Проект «Ай-Теко» в «Северном банке Сбербанка России» завершился сертификацией СУИС по стандарту ISO/IEC 20000:1-2005

еверный банк Сбербанка России» и компания «Ай-Теко» сообщили об успешном завершении проекта по приведению системы управления ИТ-сервисами (СУИС) в соответствие с требованиями международного стандарта ISO/IEC 20000:1-2005. Компания BSI (British Standards Institution), международный орган по сертификации, провел оценку деятельности ИТ-подразделений «Северного банка Сбербанка России», результа
15.02.2010 «Национальные информационные технологии» Казахстана прошли аудит по стандарту ISO 20000

зданию Центра поддержки НИТ и приведению его деятельности в соответствие с международным стандартом ISO/IEC 20000-1:2005. Компания BSI провела сертификационный аудит деятельности Центра поддерж
23.12.2008 «Ай-Теко» открыла новое направление тренингов по внедрению СУИС

у управления информационными сервисами (СУИС), соответствующую требованиям международного стандарта ISO 20000. Напомним, что ранее специалисты отделения «Ай-Теко Бизнес Консалтинг» проводили тр
22.10.2008 «Ай-Теко» прошла аудит СУИС на соответствие стандарту ISO 20000

о уровня BSI Management Systems CIS в рамках программы в области внедрения международного стандарта ISO 20000. Услуги компании в области СУИС включают проведение тренингов и подготовку персонал

Публикаций - 56, упоминаний - 64

ISO/IEC 20000 и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1143 10
Крок - Croc 1969 9
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 69 9
HP Inc. 5903 7
9636 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1763 4
Oracle Corporation 7090 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9527 4
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 4
Ivanti - ранее LANDesk 101 4
BMC Software 97 3
Cleverics - Клеверикс 41 3
SAP SE 5609 3
Softline - Софтлайн 3766 3
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 69 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
FrontRange Solutions 21 2
Arbyte - Арбайт Компьютерз 120 2
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 2
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 110 2
Softline - Инженер ТЦ 68 2
Phishman - Фишман 21 2
Ростелеком 10986 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5680 2
Cisco Systems 5374 2
Microsoft Corporation 25816 2
IBM - International Business Machines Corp 9708 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2399 2
Naumen - Наумен 756 2
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 2
1С-Рарус 986 2
Ланит - Онланта - Onlanta 135 2
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 2
Nikon 648 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 223 1
Deutsche Telekom IT Solutions RUS - T-Systems CIS - Т-Системс СиАйЭс 134 1
HP 3Com 681 1
K2 - К2РУ - SourceCode 150 1
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 1
Открытые технологии 731 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8925 6
Открытые системы ИД - OSP-Con - Агентство корпоративных коммуникаций 33 4
АльфаСтрахование СГ 398 4
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 4
Миэль ГК 38 2
Северсталь ПАО - Severstal 634 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1210 2
Газпром нефть 733 2
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 154 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
Сбер - Сбер Банк Беларусь - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 27 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-9 - Территориальная генерирующая компания №9 - ВоТГК, Волжская ТГК - Волжская территориальная генерирующая компания 33 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис - ТМС групп УК 33 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
Becar Asset Management 12 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Сибур Холдинг - НИОСТ - НИО Сибур-Томскнефтехим 22 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 51 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 32 1
АЛИДИ - ALIDI 23 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 1
Volvo Financial Services - Вольво Финанс Сервисес - ВФС Восток 6 1
WONE Hotels - Ван Хотелс - Sokos Hotels - Sokotel - Сокотель - Гостиницы сети Сокос - Vasilievsky Hotel - Васильевский Отель 13 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 728 1
Sollers - ЗМЗ - Заволжский моторный завод - 15 1
Сбер - Сбербанк Северный банк 10 1
Петербургский мельничный комбинат 3 1
ТрансЛом ГК 5 1
SsangYong Motor Company 11 1
Лаверна - Лавента - Санта Хаус - сеть гипермаркетов с товарами для дома 9 1
Dimex - Даймэкс 2 1
Кубань Агрохолдинг 5 1
Аконит НПО 18 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-5 - Территориальная генерирующая компания №5 8 1
Asia Universal Bank - АзияУниверсалБанк, АУБ - Азиатский Универсальный банк 4 1
Heinz - Хайнц 26 1
Lloyd's of London 12 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 372 20
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5742 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3664 2
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 91 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5986 1
Администрация города Казани - Мэрия Казани 22 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3331 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5711 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 587 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 295 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5452 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4964 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3445 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1305 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1525 25
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 2
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 100 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 17 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Ассоциация специалистов по сертификации 7 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 294 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54246 27
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 961 24
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 447 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36436 22
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 421 16
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12335 13
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 943 13
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2329 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35330 11
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3594 11
ISACA - COBIT - Control Objectives for Information and Related Technologies - Задачи управления для информационных и смежных технологий - Методология управления информационными технологиями 83 10
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3177 10
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1222 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12253 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12970 8
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 555 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18223 7
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1396 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33661 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24537 6
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3602 6
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 795 5
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3361 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26501 5
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3390 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12916 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16397 4
Стандартизация - Standardization 2345 4
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1023 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6733 4
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26022 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4517 4
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 953 3
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Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 634 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1804 5
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2561 4
1С:ITIL 21 3
Microsoft Windows 16943 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1695 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1848 3
Microsoft Windows 2000 8678 2
Linux OS 11586 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 2
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 200 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 2
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity ISOC 23 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 277 1
Terrasoft Creatio Service 12 1
1С-Коннект - БухгалтерФон Сервис 13 1
1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 79 1
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 128 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 16 1
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 102 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 232 1
Canon XC - серия видеокамер 3 1
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 1
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 1
Samsung Galaxy NX - гибридная беззеркальная камера со сменными объективами 56 1
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 317 1
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 167 1
Microsoft WGA - Microsoft Windows Genuine Advantage 40 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 139 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1813 1
NetWrix Active Directory 1 1
FrontRange HEAT Service Desk 3 1
Broadcom - СА Unicenter 47 1
Т1 Сервионика - Айтеко - Аналитический курьер 7 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС-коннект - ТаграС.Digital 1 1
BMC Atrium CMDB - BMC Atrium Dashboards and Analytics - Atrium Configuration Management Database 8 1
Wellink - wiSLA 35 1
HP UCMDB 8 1
Плюснин Андрей 4 4
Журавлев Роман 22 3
Потоцкий Михаил 15 3
Саввин Антон 18 3
Баринов Игорь 11 3
Грибов Михаил 10 3
Муромец Юлия 28 2
Гирко Валерий 6 2
Агринский Николай 9 2
Кривоносов Евгений 21 2
Огнивцев Александр 6 2
Пышкин Михаил 2 2
Бобровников Борис 104 2
Львов Владимир 17 1
Аншина Марина 79 1
Рудычева Наталья 95 1
Бартенева Мария 36 1
Муравлев Александр 15 1
Кузовкин Алексей 155 1
Тоскин Алексей 29 1
Дюма Александр 16 1
Макаревич Александр 4 1
Медведев Александр 15 1
Даниленко Александр 1 1
Макаров Станислав 118 1
Мякишева Марина 84 1
Коротков Андрей 87 1
Ованесян Георгий 15 1
Ларичев Юрий 16 1
Кутузов Александр 40 1
Славин Борис 37 1
Федотов Николай 32 1
Тараба Вероника 29 1
Николаева Наталья 21 1
Замощин Олег 11 1
Ожаровский Александр 5 1
Пручкина Надежда 3 1
Scheer August-Wilhelm - Шеер Август-Вильгельм 21 1
Иншаков Дмитрий 51 1
Вайнберг Олег 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 167112 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47776 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14827 8
Казахстан - Республика 6076 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13839 6
Европа 24999 4
Беларусь - Белоруссия 6316 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3352 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54881 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19615 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1715 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1524 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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