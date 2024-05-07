нга кибербезопасности от «К2 Кибербезопасность» одним из первых коммерческих SOC получил сертификат Системы управления ИТ-сервисов (СУСИТ). Он подтверждает, что центр успешно прошел аудит и соо

В 2016 г. аудит на соответствие мировому стандарту ISO/IEC 20000 :2011 успешно прошли услуги всех дата центров «Крок». Таким образом, на протяжении 10 лет система управления ИТ-сервисами (СУСИТ) компании развивается в соответствии с передовым ме

тел-Сервис», ИТ-сервисная компании, подтвердила соответствие своих бизнес-процессов и качества предоставляемых услуг технической поддержки ИТ-систем требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1-2013 ( ISO/IEC 20000 -1:2011). Об этом CNews сообщили в компании «Амтел-Сервис». Как отмечается, сертификация по стандарту ИСО/МЭК 20000-1-2013 подтверждает высокий уровень менеджмента и эффективность

Компания «Техносерв Консалтинг» прошла сертификацию по международному стандарту ISO 20000 . Как сообщили CNews в «Техносерв Консалтинге», документ подтверждает зрелость процессов компании и качество предоставляемых для клиентов ИТ-услуг. Сертификация «Техносерв Консалтинга»

сказал Александр Макаревич, заместитель директора компании «Сервис Деск». — Сертификат соответствия ISO 20000 — свидетельство того, что мы движемся в правильном направлении. Применение практик