Получите все материалы CNews по ключевому слову
Грибов Михаил
СОБЫТИЯ
Грибов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
|Ермакова Светлана 12 2
|Копысов Виталий 64 1
|Воронин Павел 182 1
|Караева Ольга 14 1
|Тараторин Александр 58 1
|Врацкий Андрей 166 1
|Шинкарев Александр 33 1
|Истомин Константин 58 1
|Сафрыгин Егор 38 1
|Дмитриев Андрей 46 1
|Степанов Андрей 30 1
|Амалицкая Маргарита 31 1
|Калайдов Марк 2 1
|Чернышев Андрей 70 1
|Куканов Антон 6 1
|Максимова Марина 11 1
|Мураховский Эдуард 38 1
|Ерошкин Павел 35 1
|Ионкин Павел 1 1
|Ефёров Алексей 44 1
|Микрюков Валерий 28 1
|Золотов Никита 1 1
|Громов Денис 1 1
|Гнатко Роман 14 1
|Корниенко Алексей 1 1
|Щепалин Олег 23 1
|Натрусов Артем 312 1
|Шадаев Максут 1154 1
|Сотин Денис 216 1
|Муравьев Владимир 35 1
|Андрианов Павел 84 1
|Галкин Николай 121 1
|Фокин Валерий 48 1
|Гимранов Ринат 125 1
|Кирьянова Александра 159 1
|Меденцев Константин 100 1
|Юганов Максим 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 157671 5
|Европа 24656 1
|Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412809, в очереди разбора - 730749.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.