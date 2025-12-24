Разделы

Грибов Михаил


СОБЫТИЯ


24.12.2025 «Инферит» и «ИТ Эксперт» объявили о партнерстве в сфере ИТ-решений 1
11.03.2024 ГК Softline становится стратегическим партнером Lasmera (ГК «ИТ Эксперт») 1
25.10.2023 Softline стала авторизованным партнером «ИТ эксперт» 1
18.09.2023 «Норбит» стала ключевым интегратором IT Expert 1
24.06.2022 Цифровая трансформация в условиях санкций: практический опыт 1
25.05.2022 IT Expert выступит на форуме CNews «Кейсы опыт лидеров» 1
09.03.2022 IT Expert завершила оценку возможностей системы ИТ-управления в СК «Альфастрахование» 1
18.01.2022 Softline и IT Expert стали партнёрами 1
24.06.2021 Российский финсектор оценил low-code by IT Expert 1
10.03.2020 IT Expert проведет оценку зрелости системы ИТ-управления «Альфастрахования» 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Грибов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 67 9
Box inc - box.com - box.net 367 6
Softline - Софтлайн 3303 3
Terrasoft - Террасофт 202 2
Google LLC 12298 1
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 86 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 110 1
SoftClub - СофтКлуб 158 1
Консом Групп НИЦ - Konsom Group - КонсОМ СКС Групп 18 1
Softline - Develonica - Девелоника 153 1
Gelarm - Геларм 38 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 104 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 308 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 37 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 115 1
МегаФон 9985 1
Amazon Inc - Amazon.com 3148 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14392 1
Meta Platforms - Facebook 4543 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 534 1
InfoWatch - Инфовотч 1093 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2257 1
SAS Institute 1038 1
Directum - Директум 1176 1
Telegram Group 2605 1
Ланит - Норбит - Norbit 408 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 390 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 208 1
Softline - Polymatica - Полиматика 191 1
SimbirSoft - СимбирСофт 104 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 178 1
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 60 1
АльфаСтрахование СГ 357 2
36,6 - аптечная сеть 92 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 87 1
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 54 1
РЖД - Российские железные дороги 2010 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8251 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3008 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 672 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
Лента - Сеть розничной торговли 2278 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 514 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 574 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 198 1
Синара ГК - Sinara Group 116 1
Сургутнефтегаз - СНГ 280 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 388 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 199 1
Комус 104 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12936 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3476 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1142 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 345 1
Роскачество - Российская система качества 41 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 8
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1628 6
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 422 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73540 5
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 846 5
ISACA - COBIT - Control Objectives for Information and Related Technologies - Задачи управления для информационных и смежных технологий - Методология управления информационными технологиями 81 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 4
ISO/IEC 20000 - стандарт для управления и обслуживания ИТ-сервисов - СУСИТ - Системы управления ИТ-сервисов 55 3
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами 675 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31873 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7641 3
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 402 2
The Open Group - TOGAF Architecture Framework - методология для систематического управления архитектурой предприятия 18 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4500 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 2
QA - Quality Assurance - QA Automation - Обеспечение качества - QAOps - Quality Assurance Operations - Методология тестирования ПО 94 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4687 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5283 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3189 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3721 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2012 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 632 1
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 426 1
EDC - Electronic Data Capture - Системы электронного сбора данных 27 1
Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта - Black Hat SEO 175 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1044 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 496 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1491 1
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 232 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1008 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
Оповещение и уведомление - Notification 5384 1
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 526 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 872 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 398 1
IT Expert - ITSM box 12 7
IT Expert - Asset box 4 3
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 111 1
Softline Digital - Софтлайн платформа 105 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 261 1
IT Expert - CPI box 1 1
ПравоТех АО - Manage.one 38 1
НСПК - СБПэй 48 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 374 1
UseTech - UseBus 31 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 106 1
Лента - Lenta.UP - Платформа для работы с поставщиками и центр инноваций 1 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1221 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 812 1
Microsoft Teams - MS Teams 621 1
Terrasoft Creatio 98 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1540 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1785 1
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 248 1
Depositphotos - фотобанк 404 1
Ермакова Светлана 12 2
Копысов Виталий 64 1
Воронин Павел 182 1
Караева Ольга 14 1
Тараторин Александр 58 1
Врацкий Андрей 166 1
Шинкарев Александр 33 1
Истомин Константин 58 1
Сафрыгин Егор 38 1
Дмитриев Андрей 46 1
Степанов Андрей 30 1
Амалицкая Маргарита 31 1
Калайдов Марк 2 1
Чернышев Андрей 70 1
Куканов Антон 6 1
Максимова Марина 11 1
Мураховский Эдуард 38 1
Ерошкин Павел 35 1
Ионкин Павел 1 1
Ефёров Алексей 44 1
Микрюков Валерий 28 1
Золотов Никита 1 1
Громов Денис 1 1
Гнатко Роман 14 1
Корниенко Алексей 1 1
Щепалин Олег 23 1
Натрусов Артем 312 1
Шадаев Максут 1154 1
Сотин Денис 216 1
Муравьев Владимир 35 1
Андрианов Павел 84 1
Галкин Николай 121 1
Фокин Валерий 48 1
Гимранов Ринат 125 1
Кирьянова Александра 159 1
Меденцев Константин 100 1
Юганов Максим 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 157671 5
Европа 24656 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5887 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15195 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6265 2
Экономический эффект 1217 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3389 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 1
Экзамены 484 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 270 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3668 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10371 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 483 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 636 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1553 1
CNews Инновация года - награда 133 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
CNews FORUM Кейсы 281 1
CNews AWARDS - награда 556 1
