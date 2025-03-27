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Гнатко Роман


27.03.2025 Norbit SRM включено в реестр отечественного ПО 1
21.08.2024 «Норбит» представила новую версию платформы Norbit SRM 1
29.05.2024 «Атлантис-Пак» повышает эффективность бизнеса с новой CRM BPMSoft версии 1.3 1
14.05.2024 Весеннее обновление Norbit SRM: дополнительные возможности для специалистов по закупкам 1
19.12.2023 «Норбит» разработала ПО для «Центральной торговой системы» 1
21.09.2023 Norbit BI – новая отечественная платформа для бизнес-аналитики 1
18.09.2023 «Норбит» стала ключевым интегратором IT Expert 1
15.03.2023 Группа компаний «Агротерра» автоматизирует закупки с помощью Norbit SRM 1
16.01.2023 «Норбит» внедрил в «Ренессанс жизнь» централизованную CRM-систему 1
06.10.2022 «Норбит» автоматизировал ключевые процессы продаж в «Атлантис-пак» 1
22.08.2022 «Норбит» и Luxms обеспечат российские компании передовыми BI-технологиями 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Гнатко Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Норбит - Norbit 373 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2176 9
8346 2
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 65 1
Luxms 84 1
Box inc - box.com - box.net 362 1
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 59 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 56 1
Ланит Омни 65 1
1С - Bidzaar - Бидзаар 7 1
Группа Агроком - Ростовский колбасный завод ТАВР - Тавровские мясные лавки - Атлантис-Пак ПКФ - Казачка - Донской осетр - 21 век Агропромышленный комплекс - Парк им. Октябрьской Революции - АксайСтройПром 8 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1656 1
Ренессанс Страхование 162 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 36 1
АгроТерра 7 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4849 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31267 9
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 776 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4803 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6924 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6749 6
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1868 6
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 812 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67546 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10418 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51672 4
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1239 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7554 3
Управляемость - Manageability 1746 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4837 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5430 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3617 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4559 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2216 2
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 348 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6723 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19999 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2928 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7239 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 408 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30128 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2185 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 750 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1074 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11326 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4071 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2104 1
Data monetization - Монетизация данных 1663 1
QA - Quality Assurance - QA Automation - Обеспечение качества 65 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1190 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 844 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28257 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2044 1
ГОСТ Р 57580 - Стандарт определяет уровни защиты информации 129 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 248 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1931 1
Ланит - Норбит - Norbit SRM - Norbit Supplier Relationship Management 5 4
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 118 2
Luxms BI 80 1
IT Expert - ITSM box 9 1
Ланит - Норбит - Norbit BI 4 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 244 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1101 1
Apache Superset 17 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 126 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 40 1
Ланит - Норбит - Norbit CDS 2 1
Парамоненко Евгений 2 2
Мольский Александр 15 1
Грибов Михаил 9 1
Тютюнник Александр 41 1
Шиляева Ирина 1 1
Бельчик Михаил 1 1
Илюхин Максим 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 146658 6
Россия - ЮФО - Ростовская область 1549 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43675 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17613 1
Россия - СФО - Новосибирск 4363 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4012 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48626 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51822 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5511 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8744 3
Атлантис 82 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2183 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14682 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5909 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29592 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7923 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1254 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24439 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7121 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2884 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5839 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1188 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2346 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13805 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4190 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2457 1
Энергетика - Energy - Energetically 5165 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1021 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1587 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1462 1
Федеральный закон 325-ФЗ 4 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 698 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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