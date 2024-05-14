Весеннее обновление Norbit SRM: дополнительные возможности для специалистов по закупкам

«Норбит» (входит в группу «Ланит») расширяет функциональность собственной платформы Norbit SRM. Пользователям стали доступны новые опции – мультивалютность, расширенная аккредитация, классификация и проверка поставщиков, а также омниканальное проведение закупок. Все это поможет компаниям из различных отраслей оптимизировать имеющиеся процессы, сократить нагрузку на специалистов и минимизировать влияние человеческого фактора.

В обновленную версию платформы добавили возможность проведения закупочных процедур со сбором предложений от участников в валюте, отличной от базовой. Поставщики могут подать предложение по электронной почте или в личном кабинете. Закупщик сравнивает их при помощи интерактивного конкурентного листа в единой валюте – система пересчитает все цены с учетом актуального курса ЦБ РФ. Если для целей оценки и сравнения предложений потребуется использовать иной курс, он меняется в конкурентном листе, а предложения поставщиков пересчитываются автоматически.

Значительные изменения предусмотрены и для работы с поставщиками, она стала более эффективной и менее трудозатратной для менеджеров по закупкам. Norbit SRM поддерживает самостоятельную регистрацию новых поставщиков и исключает дублирование записей. Система сама отправляет заполненную анкету и предоставленные документы для аккредитации на проверку, а после ее прохождения присылает поставщику необходимые опросники для присвоения той ли иной категории. Шаблоны анкет и опросников настраиваются пользователем в зависимости от потребностей. Для проверки также используется интеграция с сервисом «Контур.Фокус». Это существенно снижает возможные риски и служит подтверждением благонадежности контрагента для регулирующих органов.

Также Norbit SRM теперь обеспечивает проведение закупочных мероприятий в омниканальном формате. Партнеры могут выбирать наиболее удобный – e-mail, портал поставщиков, электронные торговые площадки B2B или Bidzaar. Система контролирует целостность информации от начала и до конца процесса, обеспечивает автоматическую двустороннюю передачу данных, документов и сообщений, хранит и обрабатывает полученные предложения. Каждый канал имеет свой набор настроек и процедур. Независимо от выбранного варианта можно сравнить и оценить полученные предложения при помощи интерактивного конкурентного листа.

Роман Гнатко, коммерческий директор «Норбит», сказал: «Norbit SRM объединяет весь контур закупок и управления взаимоотношениями с поставщиками. В ней реализуется сквозной процесс от потребности до оплаты. Решение разработано на базе low-code-платформы BPMSoft, что позволяет быстро настраивать правила и сценарии. Регулярные обновления в соответствии с меняющимися требованиями заказчиков и рыночной ситуацией обеспечивают развитие системы в темпе, необходимом бизнесу».