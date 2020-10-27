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ЭТП Электронная торговая площадка Электронные закупки



27.10.2020 АО «ТЭК-Торг» вошло в перечень операторов ЭТП для проведения открытых закупок Концерна «Алмаз-Антей»
01.09.2020 «Акрон» запустила собственную электронную торговую площадку на базе технологий Naumen
03.08.2018 «Интэллекс» разработала облачный сервис для владельцев железнодорожных вагонов
30.01.2018 За доступ к госзакупкам площадкам придется заплатить 300 миллионов
06.07.2017 «Фогсофт» запустила электронную торговую площадку для компании «Талан»
30.05.2017 ЭТП Cislink запустила функцию видеологирования всех проводимых торгов
02.05.2017 «Дом.ru» запустил электронную торговую площадку на базе платформы Naumen ЭТП
11.04.2017 Оператор SETonline запустил обновленный сайт ЭТП
30.01.2017 SETonline запустил Telegram-бота для рассылок уведомлений о событиях на ЭТП
31.05.2016 ЭТП SETonline интегрирована с Единой автоматизированной системой управления закупками Московской области
15.02.2016 «Росатом» утвердил B2B-Center в качестве площадки для проведения закупок в электронной форме
19.01.2016 «Фогсофт» внедрил ЭТП по продаже нефтепродуктов для «Оптима Группы»
09.11.2015 ЭТП VladZakupki на платформе «Naumen ЭТП» повышает эффективность торгово-закупочной деятельности заказчиков Владимирской области
23.10.2015 «Центр развития закупок Республики Татарстан» создал электронную площадку на технологиях Naumen ЭТП для торгов по 223-ФЗ
05.06.2015 ЭТП ГПБ: Как на 25% эффективнее управлять затратами
04.02.2015 В Казахстане на ЭТП товарной биржи «Каспий» началась торговля электроэнергией
05.08.2014 «Росэнергобанк» и OTC.RU запустили ЭТП «Энергопол» для предприятий ТЭК
27.06.2014 ЦСКА будет осуществлять свои торгово-закупочные процедуры на ЭТП SETonline
06.05.2014 «Фогсофт» разработал новую ЭТП для товарной биржи «Каспий»
02.12.2013 Чиновники и электронные площадки готовятся к отбору новых провайдеров госзакупок
12.09.2013 Число заказчиков на ЭТП «Газпромбанка» выросло в 10 раз
19.08.2013 Компании все чаще выбирают ЭТП для закупок ключевых категорий продукции
09.04.2013 Сотрудники ЭТП «Газпромбанка» прошли обучение работе с СЭД «Е1 Евфрат»
25.12.2012 «Фогсофт» запустила ЭТП для Северо-Восточного федерального университета
21.08.2012 Группа «Доверие» открыла собственную электронную торговую площадку
30.05.2012 «ФогСофт» внедрила на ЭТП iTender технологию трансграничной электронной подписи
17.08.2010 «Инлайн Груп» выпустила платформу для построения электронной торговой площадки
02.07.2007 Cognitive Technologies разработает ЭТП для Чувашии
19.06.2003 ТНК начала продавать нефтепродукты в интернете
29.05.2002 ТНК начнет эксплуатацию электронной площадки по торговле нефтепродуктами

Публикаций - 183, упоминаний - 203

ЭТП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

FogSoft - ФогСофт 42 23
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 10
Программный продукт ГК 3960 8
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 117 6
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 5
Oracle Corporation 6035 5
EPAM Solutions - ЭПАМ Решения - EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 365 5
Naumen - Наумен 461 4
Softline - Софтлайн 1870 4
Microsoft Corporation 22497 4
6072 4
Фабрикант ЭТП - Fabrikant - межотраслевая торговая система 41 3
Telegram Group 805 3
SAP SE 4595 3
Amazon Inc - Amazon.com 2650 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 3
Yandex - Яндекс 5015 3
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 380 2
Алтимета - Ultimeta 12 2
IBM - International Business Machines Corp 8941 2
Alibaba Group 353 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 2
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 114 2
Rambler Group - Рамблер ГК 811 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 2
Lenovo Group 2077 2
Сбер - Цифровая Платформа 526 2
Bell Integrator - Бэлл Интегратор 83 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 228 1
Элемент ГК - Elementec 1523 1
ФОРС - Центр разработки 390 1
ИнтэлЛекс - Intellex 18 1
Центел - Центральный телеграф 404 1
Yahoo - CompuServe - CompuServe Information Service, CIS 48 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
iDecide - АйДесайд 32 1
Teradata 196 1
ICG - International Communication Group 15 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 21
СПбМТСБ - ТЭК-торг 41 16
РЖД - Российские железные дороги 1458 7
Газпром ПАО 1008 7
Роснефть НК - нефтяная компания 434 6
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 34 5
Почта России ПАО 1853 4
Северсталь ПАО - Severstal 308 4
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 74 4
ГПБ - Газпромбанк 842 4
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 185 3
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 46 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 3
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 226 3
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 22 2
Мосводоканал МГУП 53 2
Талан УК 5 2
Цифровая логистика 5 2
Газпром бурение 9 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 354 2
Росводоканал 69 2
Акрон ГК - Akron Holding 26 2
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 2
ПСБ - Промсвязьбанк 682 2
Открытие ФК - Росгосстрах 266 2
Совкомбанк ПАО 171 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 2
Русагро Группа Компаний 182 2
UniCredit - ЮниКредит Банк 177 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 269 1
Башнефть ПАО АНК 118 1
Runa Capital 155 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 33 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 250 1
Сургутнефтегаз - СНГ 193 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 121 1
СМП банк - Северный морской путь 77 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 46 1
ЕС-лизинг 21 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 33
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 17
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 3
Президент Российской Федерации 3770 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 2
Федеральное казначейство России 1345 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 128 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 164 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент 146 1
World Bank Group - Всемирный банк 278 1
Москоллектор ГУП 6 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 108 1
ФРДВ - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 8 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 54 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
Верховный суд Российской Федерации 709 1
Петербургский метрополитен ГУП 73 1
Администрация Президента РФ 904 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 1
Правительство Москвы 1640 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 1
ПФР Департамент информационных технологий 134 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 31
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 25
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 17
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - Технологический суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 9
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 7
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 7
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 1590 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 1955 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 5
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 614 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 3
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 753 3
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 3
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 1072 3
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 3
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления закупками 124 3
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 2153 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 4966 2
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 7701 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 3184 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 1111 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 17
FogSoft iTender 33 13
Naumen - Сэтонлайн - SETonline ЭТП 39 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 2
Microsoft SQL Server 1416 2
Microsoft Dynamics CRM 525 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 768 2
FogSoft iTender Закупки 2 2
Цифровая логистика - ЭТП ГП - Электронная торговая площадка Грузовые перевозки 5 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 99 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 1
FogSoft iTender Казахстан 1 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 190 1
Microsoft Office Excel 818 1
Prof-IT SRM - Система автоматизации процесса управления закупками и работой с поставщиками 7 1
Microsoft Office Word 627 1
Prof-IT MES - Система управления производственными процессами 4 1
Prof-IT ASM - Система управления послепродажным обслуживанием 1 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 216 1
Qsoft amoCRM 61 1
SugarCRM 31 1
Brocade ADX 1 1
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 38 1
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 32 1
Siemens IoT MindSphere 4 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 1
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 37 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 214 1
Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live 174 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 246 1
Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud 22 1
Сбер - СберБизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 228 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 111 1
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 19 1
Apache OpenOffice 448 1
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 10 1
Сытин Дмитрий 51 13
Фогилев Михаил 13 8
Дегтярев Алексей 57 8
Емельянов Антон 60 4
Довбня Роман 6 3
Лишенков Владимир 13 3
Черногоров Андрей 63 3
Бойко Андрей 37 3
Габестро Сергей 28 2
Рудычева Наталья 89 2
Бовин Игорь 2 2
Зимонас Роман 7 2
Фахрисламова Инна 2 2
Хорунжая Светлана 2 2
Пангин Дмитрий 11 2
Юров Сергей 6 2
Сухадольский Георгий 4 1
Баранов Сергей 19 1
Евраев Михаил 228 1
Мраморов Дмитрий 29 1
Чебунин Игорь 3 1
Кузнецов Илья 6 1
Медведев Дмитрий 1604 1
Звягина Наталья 64 1
Крылов Андрей 16 1
Кузнецов Дмитрий 51 1
Еремин Андрей 11 1
Ананьин Алексей 74 1
Новиков Сергей 42 1
Васильев Сергей 39 1
Авербах Владимир 125 1
Меджитов Тимур 63 1
Паршина Татьяна 7 1
Twain Mark - Твен Марк 15 1
Ткаченко Александр 4 1
Новиков Федор 3 1
Онянов Сергей 2 1
Косилов Михаил 14 1
Лучин Александр 5 1
Кононов Виктор 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 57
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 6
Казахстан - Республика 4467 5
Украина 6212 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 4
Беларусь - Белоруссия 3525 3
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 562 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 3
Бразилия - Федеративная Республика 1945 2
Нидерланды 2197 2
Турция - Турецкая республика 1708 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 658 2
Россия - УФО - Тюменская область 838 2
Россия - ПФО - Казань 2085 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1017 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 785 1
Польша - Республика 1559 1
Румыния 592 1
Венгрия 615 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 1
Европа Восточная 2927 1
Чехия - Чешская Республика 1053 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 1
Россия - ПФО - Самарская область 939 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1352 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 339 1
Индонезия - Республика 789 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 820 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 201 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 1
Швеция - Королевство 2072 1
Россия - Сибирь 1579 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 53
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 16
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 193 13
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 12
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 10
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 9
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 7
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 214 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 4
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 194 4
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 4
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 167 3
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 3
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 21 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 3
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 2
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 0 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2472 2
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 2
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