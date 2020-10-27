Индексная книга CNews*
ЭТП Электронная торговая площадка Электронные закупки
Публикаций - 183, упоминаний - 203
ЭТП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сытин Дмитрий 51 13
|Фогилев Михаил 13 8
|Дегтярев Алексей 57 8
|Емельянов Антон 60 4
|Довбня Роман 6 3
|Лишенков Владимир 13 3
|Черногоров Андрей 63 3
|Бойко Андрей 37 3
|Габестро Сергей 28 2
|Рудычева Наталья 89 2
|Бовин Игорь 2 2
|Зимонас Роман 7 2
|Фахрисламова Инна 2 2
|Хорунжая Светлана 2 2
|Пангин Дмитрий 11 2
|Юров Сергей 6 2
|Сухадольский Георгий 4 1
|Баранов Сергей 19 1
|Евраев Михаил 228 1
|Мраморов Дмитрий 29 1
|Чебунин Игорь 3 1
|Кузнецов Илья 6 1
|Медведев Дмитрий 1604 1
|Звягина Наталья 64 1
|Крылов Андрей 16 1
|Кузнецов Дмитрий 51 1
|Еремин Андрей 11 1
|Ананьин Алексей 74 1
|Новиков Сергей 42 1
|Васильев Сергей 39 1
|Авербах Владимир 125 1
|Меджитов Тимур 63 1
|Паршина Татьяна 7 1
|Twain Mark - Твен Марк 15 1
|Ткаченко Александр 4 1
|Новиков Федор 3 1
|Онянов Сергей 2 1
|Косилов Михаил 14 1
|Лучин Александр 5 1
|Кононов Виктор 5 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
|Forbes - Форбс 591 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1207773, в очереди разбора - 903863.
Создано именных указателей - 101693.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1207773, в очереди разбора - 903863.
Создано именных указателей - 101693.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.