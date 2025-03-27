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Ланит Норбит Norbit SRM Norbit Supplier Relationship Management
На базе платформы Norbit SRM можно организовать цикл работы с договорами. Она обеспечивает сквозной и целостный поток данных, автоматически формируя карточки документа. Заполняет основные поля и детали на основании результатов выбора поставщиков, а также формирует в них реестр обязательств сторон и график платежей. При этом Norbit SRM контролирует отправку уведомлений по почте о предстоящей автопролонгации или окончании срока действия документа.
Ланит и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 118 2
|Ланит - Норбит - Norbit CDS 2 1
|Ланит Омни - Rightway - CRM программа лояльности 24 1
|Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 35 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1101 1
|Гнатко Роман 11 4
|Бельчик Михаил 1 1
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