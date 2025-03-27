На базе платформы Norbit SRM можно организовать цикл работы с договорами. Она обеспечивает сквозной и целостный поток данных, автоматически формируя карточки документа. Заполняет основные поля и детали на основании результатов выбора поставщиков, а также формирует в них реестр обязательств сторон и график платежей. При этом Norbit SRM контролирует отправку уведомлений по почте о предстоящей автопролонгации или окончании срока действия документа.