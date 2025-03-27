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Ланит Норбит Norbit SRM Norbit Supplier Relationship Management

На базе платформы Norbit SRM можно организовать  цикл работы с договорами. Она обеспечивает сквозной и целостный поток данных, автоматически формируя карточки документа. Заполняет основные поля и детали на основании результатов выбора поставщиков, а также формирует в них реестр обязательств сторон и график платежей. При этом Norbit SRM контролирует отправку уведомлений по почте о предстоящей автопролонгации или окончании срока действия документа.


27.03.2025 Norbit SRM включено в реестр отечественного ПО 1
21.08.2024 «Норбит» представила новую версию платформы Norbit SRM 1
14.05.2024 Весеннее обновление Norbit SRM: дополнительные возможности для специалистов по закупкам 1
17.04.2024 Как рынок SRM-систем реагирует на внешние вызовы 1
15.03.2023 Группа компаний «Агротерра» автоматизирует закупки с помощью Norbit SRM 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Ланит и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Норбит - Norbit 373 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2176 3
1С - Bidzaar - Бидзаар 7 2
Т1 Agora - Агора АйТи - Агора ресорсез 21 1
Айсорс - ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС 30 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 231 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1042 1
АгроТерра 7 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4849 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31267 5
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 776 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2216 4
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1239 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12678 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4071 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6749 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67546 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51672 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10418 2
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 604 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1126 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 369 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 325 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12891 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2185 1
Оповещение и уведомление - Notification 4742 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4803 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6924 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 812 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1868 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 470 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5506 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19999 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15948 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21487 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 704 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 233 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4559 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 118 2
Ланит - Норбит - Norbit CDS 2 1
Ланит Омни - Rightway - CRM программа лояльности 24 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 35 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8744 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48626 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51822 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2457 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1100 1
Аудит - аудиторский услуги 2734 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1587 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7923 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 725 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5511 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3198 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14682 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24439 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16517 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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