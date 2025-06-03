В Norbit SRM появился встроенный модуль для бизнес-аналитики

Компания «Норбит» добавила блок «Аналитика для закупок» в Norbit SRM, платформу для управления закупочной деятельностью и взаимоотношениями с поставщиками. Он создан на базе еще одного решения компании «Норбит BI» и позволяет мгновенно получать отчеты в формате дашбордов, отслеживать динамику ключевых показателей и ускорять принятие управленческих решений.

Новый BI-модуль – универсальный инструмент для визуализации данных. Ключевые метрики доступны сразу после внедрения, а шаблоны отчетов и дашборды проработаны экспертами центра компетенций SRM-решений «Норбит» с учетом реальных кейсов, лучших практик и собственных методологий.

В режиме реального времени сотрудники отдела закупок могут видеть объективную картину изменений бизнес-показателей, а также формировать отчетность сразу по нескольким аспектам закупочной деятельности: процедурам, поставщикам, заказам, договорам и затратами. В их распоряжении как готовые формы, так и кастомизированные – модуль легко адаптируется под специфику бизнеса и требования отдельных команд, при этом для настройки не требуется поддержка ИТ-отдела.

Обновленная Norbit SRM обеспечивает доступность аналитики с необходимой детализацией по объемам потребностей, конкурентности процедур, экономии, исполнению договоров, финансам и эффективности поставщиков. Встроенные уведомления предупреждают о превышении или дефиците, невыполненных заказах, напоминают о срочных задачах, экономя время и силы, ускоряя реакцию на изменения.

Синхронизация и интеграция с системами ИТ-ландшафта компании и другими источниками информации (MDM, ЭТП и т.д.) помогают оперировать едиными и достоверными данными, сокращая тем самым расхождения и ошибки. Применение open source гарантирует гибкость и масштабируемость: библиотека визуализаций регулярно обновляется, по мере роста бизнеса появляются дополнительные метрики и отчеты.

Роман Гнатко, коммерческий директор «Норбит», сказал: «Мы нацелены на максимизацию возможностей собственных решений. Вдвойне приятно, что удалось добиться этого с помощью еще одной нашей разработки. Получилось удачное комбо из инструментов, которые вместе усиливают потенциал одного из наших флагманских продуктов, справляются с первостепенными задачами клиентов и превращают данные в стратегический актив».