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«Норбит» представила новую версию платформы Norbit SRM

Компания «Норбит» представила новую версию собственной платформы Norbit SRM. Пользователям стали доступны инструменты для проведения упрощенных закупок, сбора и анализа данных о доступных аналогах и системного оформления договоров. Также появились дополнительные возможности для аналитики рыночных трендов и цен. Обновления помогут сократить трудозатраты специалистов, а также повысят качество принимаемых решений.

Norbit SRM теперь поддерживает проведение малоценных закупок в упрощенном формате. С одной стороны, это позволяет быстрее проводить сам цикл за счет автоматизации этапов и сделать процесс максимально прозрачным и регламентируемым. С другой – высвободить ресурсы команды для работы со стратегическими категориями.

Еще одна востребованная функция в летнем релизе – системная работа по поиску и согласованию аналогов. При формировании заявки на приобретение инициатор может установить дополнительные параметры товара. Далее при проведении закупки поставщики предлагают доступные альтернативы для требуемой номенклатуры. Система обрабатывает полученные данные и отображает их в конкурентном листе, из которого по итогам согласования выбирают наилучший вариант.

В Norbit SRM расширены и возможности анализа рынка, необходимые для проведения полноценной конкурсной процедуры. Специалист по закупкам может при помощи системы получить актуальные данные о ценах и сроках поставки, доступности номенклатуры у поставщиков, об имеющихся аналогах.

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На базе платформы можно организовать полноценный цикл работы с договорами. Она обеспечивает сквозной и целостный поток данных, автоматически формируя карточки документа. Заполняет основные поля и детали на основании результатов выбора поставщиков, а также формирует в них реестр обязательств сторон и график платежей. При этом Norbit SRM контролирует отправку уведомлений по почте о предстоящей автопролонгации или окончании срока действия документа.

Роман Гнатко, коммерческий директор «Норбит», сказал: «Для нас очень важно, чтобы Norbit SRM по своему функционалу была на шаг впереди запросов рынка. Мы плотно работаем с нашими клиентами и общаемся с потенциальными заказчиками, чтобы определить точки роста. Плюс внутри компании создан центр компетенций. Здесь агрегируются экспертиза и лучшие практики, которые находят отражение в дорожной карте и планомерно внедряются с каждым новым релизом».

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