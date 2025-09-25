Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ланит Норбит Norbit CDS Norbit Smart Delivery System
УПОМИНАНИЯ
|25.09.2025
|Norbit HRM включен в реестр отечественного ПО 1
|27.03.2025
|Norbit SRM включено в реестр отечественного ПО 1
|29.11.2023
|Norbit CDS – умная система управления доставкой 1
