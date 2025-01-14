Кулешов Артем
Кулешов Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|Копаев Геннадий 16 1
|Трефилов Алексей 45 1
|Холинов Андрей 18 1
|Белайчук Анатолий 31 1
|Пекин Александр 4 1
|Бычин Евгений 1 1
|Турусов Сергей 2 1
|Андреев Илья 3 1
|Бондаренко Алла 4 1
|Соколова Марина 4 1
|Грылев Алексей 3 1
|Бутыркин Вячеслав 14 1
|Салтанов Артем 3 1
|Кушников Геннадий 1 1
|Еремин Кирилл 2 1
|Прядеин Андрей 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144195 5
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
|Земля - планета Солнечной системы 10374 1
|Fortune Global 500 286 1
|Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 6 1
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