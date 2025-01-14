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Кулешов Артем



14.01.2025 «Норбит» стал партнером разработчика сервиса кадрового ЭДО HRlink 1
31.07.2024 «Норбит» стала сертифицированным партнером Doczilla Pro 1
19.06.2024 Advanced Technology переходит на «АспектПлан» 1
06.06.2024 «Норбит» выпустила планировщик задач «АспектПлан» для пользователей «Битрикс24» 1
29.11.2023 Norbit CDS – умная система управления доставкой 1
21.02.2018 Как организовать процесс цифровой трансформации бизнеса 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Кулешов Артем и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Норбит - Norbit 368 4
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 1
КСК Технологии 43 1
Comindware - Колловэар 154 1
Advanta - Адванта Консалтинг 14 1
K2 - К2РУ - SourceCode 86 1
Протон-Электротекс - Proton-Electrotex 4 1
ЦМД-Софт 42 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
ОМК ИТ - ОМК Информационные технологии 8 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
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CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1261 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 2
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1014 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 859 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 769 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 631 1
DevOps - Development и Operations 865 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1854 1
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1126 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3820 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 330 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 313 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2381 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1180 1
Оцифровка - Digitization 4540 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1078 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 492 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
Workflow - Поток работ 334 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 2
Open Space - офис открытого типа - опенспейс 56 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 193 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 312 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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