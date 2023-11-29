Norbit CDS – умная система управления доставкой

Компания «Норбит» (входит в группу «Ланит») представила собственный ИТ-продукт для управления доставкой последней мили — Norbit CDS. С помощью решения российский бизнес сможет оптимизировать логистические процессы финального этапа поставок (от склада до конечного потребителя), снизить расходы на них, а также повысить лояльность клиентов. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Norbit CDS создан на основе микросервисной архитектуры на Java, его можно развернуть локально или в облаке. В единой системе пользователь может планировать загрузку транспортных средств, маршрутизировать доставки в зависимости от вводных условий и внешних факторов. Сервис позволяет контролировать заказы в реальном времени вне зависимости от того, осуществляются ли они собственным транспортом или сторонними курьерскими компаниями. Также система помогает постоянно поддерживать связь с экспедитором и при необходимости принять меры при угрозе срыва сроков.

В отличие от многих существующих на рынке продуктов, Norbit CDS работает и в офлайн. Решение включает четыре ключевых модуля – планирование, мониторинг, администрирование и мобильное приложение. Они могут настраиваться под персональные требования специалистов, работающих в системе. Им доступен гибкий выбор моделей при планировании маршрута: ручной, комбинаторный, численный или вероятностный метод, алгоритм построения оптимальных маршрутов «Яндекс», вариант на базе свободного решения OpenStreetMaps и механизма Graphhopper.

Norbit CDS автоматически интегрируется со справочниками мастер-данных. Вся необходимая информация отображается в виде понятной инфографики. Ценообразование будет зависеть от выбранного пакета тарифных единиц (заказов).

Артем Кулешов, директор по развитию бизнеса «Норбит»: «Интерес клиентов к подобным решениям достаточно высокий и подпитывается не только стремлением к максимальной рентабельности и прозрачности логистики. Усложняющим фактором стала и непростая ситуация с восстановлением цепочек поставок. Мы решили использовать уже накопленную экспертизу команды в части заказной разработки и запустить современный тиражируемый продукт на современном стеке технологий. Учли требования рынка и сделали его масштабируемым и кастомизируемым, безопасным с точки зрения конфиденциальности и действительно конкурентным по цене».

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Компания «Норбит» (входит в группу «Ланит») специализируется на разработке и внедрении решений для автоматизации бизнеса и государственного управления. «Норбит» занимается разработкой и внедрением ERP-, CRM-, SRM-, HR- и BI-систем, мобильных и веб-приложений, систем финансового планирования и бюджетирования, а также предоставляет услуги управленческого и ИТ-консалтинга.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.