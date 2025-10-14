Разделы

«Норбит» и «Хи-Квадрат» объявили о старте сотрудничества

«Норбит» и создатель low-code-платформы Xsquare на базе PostgreSQL «Хи-Квадрат» объявили о старте сотрудничества.

Благодаря кооперации экспертных команд клиенты смогут проектировать тиражируемые отраслевые решения и системы, используя low-code платформу Xsquare в качестве технологической основы.

Xsquare — российская платформа для быстрой разработки приложений и сложных бизнес-систем с минимальными затратами на программирование, которая является оптимальной заменой решениям иностранных гигантов. Построенная на СУБД PostgreSQL, она обеспечивает высокую производительность, безопасность и масштабируемость решений, что критически важно для крупных корпоративных заказчиков и государственных структур.

Денис Шелкунов, коммерческий директор Xsquare, сказал: «Партнерство открывает новые горизонты для масштабных внедрений Xsquare. Мы уверены, что опыт «Норбит» в реализации сложных ИТ-проектов и компетенции в области цифровой трансформации ускорят переход компаний на отечественную платформу, обеспечив высокое качество сопровождения и гибкую адаптацию решений под конкретные бизнес-задачи. Вместе мы формируем новую цифровую норму, где российские инновации становятся стандартом эффективности, надежности и технологической независимости».

Артем Кулешов, директор по развитию бизнеса «Норбит», сказал: «Рынок требует решений, которые позволяют оперативно адаптироваться к новым вызовам. Совместная работа «Норбит» и «Хи-Квадрат» над продвижением платформы Xsquare предоставит широкие возможности для оперативной цифровой трансформации с измеримым экономическим эффектом не только крупному, но и среднему бизнесу».

