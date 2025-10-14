Разделы

ХИ-квадрат

«Хи-Квадрат» — производитель продуктовой линейки XSQUARE, созданной на базе платформы разработки Low-code и позволяющей создавать масштабируемые, безопасные корпоративные приложения.

УПОМИНАНИЯ


14.10.2025 «Норбит» и «Хи-Квадрат» объявили о старте сотрудничества 1
25.09.2024 «РДТЕХ» и «Хи-квадрат» начали массовое обучение ИТ-специалистов технологии импортозамещения Oracle Apex / Oracle Forms 3
08.05.2024 Что предлагают российские разработчики low-code платформ 1
12.04.2024 Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля 1
05.04.2024 Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля 1
04.04.2024 XSQUARE - LCDP подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 2
04.12.2023 XSQUARE-LCDP работает в среде Tantor 1

Публикаций - 7, упоминаний - 10

ХИ-квадрат и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6839 3
Diasoft - Диасофт 1004 3
Megaputer Intelligence - Мегапьютер Интеллидженс 14 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2357 2
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 132 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 265 2
Effective Technologies - Эффектив технолоджис 12 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 102 2
Comindware - Колловэар 170 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 331 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 260 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 248 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 231 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 150 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 133 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 464 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3082 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 65 1
IBM - International Business Machines Corp 9534 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 254 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3296 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 533 3
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 85 3
Фора Банк 65 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 318 1
Благосостояние НПФ 52 1
Почта России ПАО 2224 1
Группа Самолет 92 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 936 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1116 1
Ростех НПФ - Первый промышленный альянс НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 3 1
ВТБ Пенсионный фонд НПФ 13 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3208 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1975 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12660 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4752 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 786 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 263 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1508 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12184 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22441 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71633 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2198 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 17037 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16862 3
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1224 3
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 609 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5877 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26844 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31552 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4370 2
Сервер приложений - Application server 345 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1313 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8047 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5165 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13235 2
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 937 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6157 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6594 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2033 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12213 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2333 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 393 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 615 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2047 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 577 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3075 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11380 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7429 1
DevOps - Development и Operations 1026 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5742 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56009 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6728 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3837 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25368 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11202 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1056 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33393 1
ХИ-квадрат - XSQUARE LCDP - XSQUARE Low Code Development Platform 6 4
Oracle APEX - Oracle Application Express 62 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1457 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 831 3
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 3
Oracle Forms 16 2
Google Forms - Google Формы 65 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 181 1
Postgres Professional - Postgres Pro Shardman 21 1
Благосостояние НПФ - СУРОК ИС 1 1
Pega Platform 8 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 239 1
Linux OS 10728 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 324 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1113 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 318 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 254 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 278 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 400 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 328 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 353 1
Megaputer Intelligence - PolyAnalyst - Платформа визуальной разработки сценариев анализа данных и текстов 10 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 76 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 976 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 325 1
Microsoft Dynamics CRM 545 1
Ващенков Константин 5 5
Тульчинский Станислав 79 3
Гребеник Геннадий 43 3
Маркелов Константин 42 3
Сахаров Александр 83 3
Борисов Алексей 32 3
Порошин Тимур 30 3
Осипенко Наталья 12 3
Слученков Антон 18 3
Гольцов Дмитрий 7 3
Захаров Михаил 14 2
Новожилов Алексей 20 2
Тетенькин Евгений 10 2
Простоквашин Игорь 25 2
Эрмансон Николай 1 1
Яценко Вадим 81 1
Смирнов Алексей 250 1
Николаев Дмитрий 19 1
Андреева Ольга 7 1
Беляев Алексей 33 1
Иванова Светлана 25 1
Борзова Ольга 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 154504 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5216 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50659 4
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 487 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6143 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9948 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3730 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6165 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2969 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54324 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31375 1
Аудит - аудиторский услуги 3004 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25576 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2272 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1506 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2699 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7936 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14820 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8316 2
Gartner - Гартнер 3593 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 949 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 10 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2124 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2574 1
