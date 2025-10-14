Получите все материалы CNews по ключевому слову
ХИ-квадрат
«Хи-Квадрат» — производитель продуктовой линейки XSQUARE, созданной на базе платформы разработки Low-code и позволяющей создавать масштабируемые, безопасные корпоративные приложения.
УПОМИНАНИЯ
ХИ-квадрат и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 263 1
|Ващенков Константин 5 5
|Тульчинский Станислав 79 3
|Гребеник Геннадий 43 3
|Маркелов Константин 42 3
|Сахаров Александр 83 3
|Борисов Алексей 32 3
|Порошин Тимур 30 3
|Осипенко Наталья 12 3
|Слученков Антон 18 3
|Гольцов Дмитрий 7 3
|Захаров Михаил 14 2
|Новожилов Алексей 20 2
|Тетенькин Евгений 10 2
|Простоквашин Игорь 25 2
|Эрмансон Николай 1 1
|Яценко Вадим 81 1
|Смирнов Алексей 250 1
|Николаев Дмитрий 19 1
|Андреева Ольга 7 1
|Беляев Алексей 33 1
|Иванова Светлана 25 1
|Борзова Ольга 2 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 949 1
|РДТЕХ Учебный центр НОУ 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1392748, в очереди разбора - 733119.
Создано именных указателей - 184375.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.