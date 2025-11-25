«Хи-Квадрат» создала конвертер для быстрой миграции с Oracle APEX

Компания «Хи-Квадрат», создатель платформы для быстрой разработки приложений и сложных бизнес-систем с минимальными затратами на программирование XSQUARE, представила первый на российском рынке конвертер приложений с Oracle APEX и Oracle Forms. Инструмент способен перенести до 95% функционала автоматически и уже применяется на реальных проектах. Об этом CNews сообщили представители «Хи-Квадрат».

До конца 2025 г. конвертер предоставляется бесплатно: с 1 ноября 2025 г. он включен в образовательную программу учебных центров по платформе XSQUARE, с 1 декабря 2025 г. станет доступен через партнерскую сеть компании.

В 2024-2025 гг. вопрос миграции с Oracle APEX стал приоритетным для большинства клиентов «Хи-Квадрат». Oracle APEX поставляется в составе Oracle Database начиная с 10 версии и широко распространен в российских компаниях из разных отраслей. Многие приложения, которые построены на этой платформе, разрабатывались годами и содержат тысячи страниц с критически важной бизнес-логикой. Переписывание таких приложений с нуля занимает месяцы работы полноценной команды и требует существенных бюджетов на разработку.

Конвертер сокращает сроки миграции в десятки раз. Стандартное решение на 15-20 страниц один специалист переносит за рабочий день. Миграция системы на 230 страниц при сохранении Oracle Database и замене только пользовательского интерфейса занимает 3-5 дней.

Утилита командной строки a2x (Apex2XSQUARE) анализирует архитектуру приложения и создает готовый скрипт для развертывания в XSQUARE. Решение масштабируется от компактных приложений на десяток страниц до крупных корпоративных систем с тысячами страниц. Утилита формирует статистику по объему предстоящих работ, что упрощает планирование проекта и расчет затрат на миграцию.

Конвертер обрабатывает самые распространенные и востребованные элементы Oracle APEX: формы, отчеты, таблицы, текстовые и числовые поля, справочники значений, бизнес-процессы и проверки данных. Ручной адаптации требуют пользовательские JavaScript-скрипты, настройки безопасности и уникальные стилевые решения. При этом интерфейс после переноса остается визуально узнаваемым для конечных пользователей.

Инструмент интегрирован в платформу XSQUARE 6.0 и служит важным элементом общей стратегии компании по замещению систем на базе Oracle. Одновременно «Хи-Квадрат» развивает исследовательское направление по созданию конвертера Oracle Forms в XSQUARE и приглашает к сотрудничеству организации с практическим опытом в этой области.

«Мы рассматриваем процесс миграции как плавную трансформацию, а не резкую замену всего за один раз, поскольку в реальности крупные приложения на Oracle Forms или APEX невозможно просто взять и переписать. Конвертер – часть общего инструментария для поэтапного перехода. Тактически он дает высокую скорость разработки, стратегически – открывает возможности для полного перехода на PostgreSQL», – отметил технический директор «Хи-Квадрат» Константин Ващенков.