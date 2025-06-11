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ХИ-квадрат XSQUARE LCDP XSQUARE Low Code Development Platform
XSQUARE-LCDP — российская Postgres-ориентированная Low-сode платформа, сочетающая в себе инструменты для разработки и хостинга приложений и требующая от разработчика знания только основ СУБД PostgreSQL.
XSQUARE-LCDP функционируют не только на платформе x86-64, но и на отечественных процессорах – «Эльбурс» и «Байкал», состоит из таких продуктов, как:
- XSQUARE – PGHS – сервер приложений
- XSQUARE – RAD – среда разработки
- XSQUARE – REPORTS – сервер отчетов
- XSQUARE – DAC – Restfull API Server
Константин Ващенков, Технический директор, Хи-квадрат "Большая миграция Oracle Forms/Oracle Apex c 3000+ форм на Low Code XSQUARE" Конференция CNews "Low-Code и No-Code 2024" 18.04.2024
УПОМИНАНИЯ
ХИ-квадрат и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 1
|Ващенков Константин 5 3
|Яценко Вадим 68 1
|Гребеник Геннадий 38 1
|Маркелов Константин 41 1
|Сахаров Александр 79 1
|Захаров Михаил 14 1
|Борисов Алексей 32 1
|Новожилов Алексей 20 1
|Тетенькин Евгений 10 1
|Тульчинский Станислав 63 1
|Порошин Тимур 30 1
|Осипенко Наталья 11 1
|Слученков Антон 18 1
|Простоквашин Игорь 21 1
|Гольцов Дмитрий 7 1
|Беляев Алексей 33 1
|Иванова Светлана 23 1
|Борзова Ольга 2 1
|Эрмансон Николай 1 1
|Gartner - Гартнер 3575 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 890 1
|РДТЕХ Учебный центр НОУ 10 1
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