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ХИ-квадрат XSQUARE LCDP XSQUARE Low Code Development Platform


XSQUARE-LCDP — российская Postgres-ориентированная Low-сode платформа, сочетающая в себе инструменты для разработки и хостинга приложений и требующая от разработчика знания только основ СУБД PostgreSQL.

XSQUARE-LCDP функционируют не только на платформе x86-64, но и на отечественных процессорах – «Эльбурс» и «Байкал», состоит из таких продуктов, как:

  • XSQUARE – PGHS – сервер приложений
  • XSQUARE – RAD – среда разработки
  • XSQUARE – REPORTS – сервер отчетов
  • XSQUARE – DAC – Restfull API Server
     
 

Константин Ващенков, Технический директор, Хи-квадрат "Большая миграция Oracle Forms/Oracle Apex c 3000+ форм на Low Code XSQUARE" Конференция CNews "Low-Code и No-Code 2024" 18.04.2024

 

УПОМИНАНИЯ


11.06.2025 Mont стала официальным дистрибьютором платформы Xsquare 1
25.09.2024 «РДТЕХ» и «Хи-квадрат» начали массовое обучение ИТ-специалистов технологии импортозамещения Oracle Apex / Oracle Forms 2
08.05.2024 Что предлагают российские разработчики low-code платформ 1
04.04.2024 XSQUARE - LCDP подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 2
04.12.2023 XSQUARE-LCDP работает в среде Tantor 3

Публикаций - 5, упоминаний - 9

ХИ-квадрат и организации, системы, технологии, персоны:

ХИ-квадрат 6 4
Oracle Corporation 6763 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2102 2
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 132 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 248 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 318 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 253 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 244 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 218 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 149 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 127 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 422 1
Diasoft - Диасофт 939 1
Effective Technologies - Эффектив технолоджис 11 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 59 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 94 1
Comindware - Колловэар 162 1
Megaputer Intelligence - Мегапьютер Интеллидженс 13 1
IBM - International Business Machines Corp 9476 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 250 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3252 1
MONT - МОНТ 157 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 297 1
Благосостояние НПФ 51 1
Почта России ПАО 2167 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1077 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 481 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 80 1
Фора Банк 60 1
ВТБ Пенсионный фонд НПФ 11 1
Ростех НПФ - Первый промышленный альянс НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12107 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4433 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 780 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3138 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11779 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68509 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20928 4
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1342 4
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МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 610 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2493 1
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