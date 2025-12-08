Разделы

«РДТех» модернизирует ПО с помощью новой платформы XSQUARE 6.0

Компания-интегратор «РДТех» готова на базе новой платформы XSQUARE 6.0 решать задачи замещения корпоративных систем, построенных на инструментах Oracle Forms и Oracle Apex, более эффективно с учетом уникальных возможностей шестой версии. Low Code платформа XSQUARE 6.0 способна быстро разрабатывать сложные бизнес-системы с минимальными затратами на программирование. Об этом CNews сообщили представители «РДТех».

Новая версия платформы XSQUARE 6.0 будет официально доступна в январе 2026 г., но интеграторы в декабре приступили к тестированию решения, благодаря чему уже сегодня легко трансформировать и перенести тысячи таблиц, отчетов и систем компании в удобное пространство XSQUARE. Учебный центр «РДТех» с начала зимы начал проведение курсов по продуктам XSQUARE на базе версии XSQUARE 6.0.

«У XSQUARE 6.0 масса преимуществ. Платформа позволяет максимально ускорить разработку ПО, предоставляя инструмент для быстрого тиражирования приложений. Она понимает ранние версии БД Oracle Database на уровне ядра. XSQUARE 6.0 совместима со всеми отечественными ОС и СУБД и поддерживает горизонтальное масштабирование», — сказала куратор по направлению XSQUARE в «РДТех» Ольга Борзова.

Разработчикам и ИТ-специалистам особенно интересен новый конвертер приложений с Oracle APEX. Он сокращает сроки миграции ПО и переносит до 95% функционала автоматически и постепенно – сначала переместить на XSQUARE можно интерфейс, оставив данные в Oracle, а затем перейти к непосредственной миграции на PostgreSQL.

В платформу встроен инструмент multi-data source, позволяющий одновременно разрабатывать как для СУБД Oracle, так и под PostgreSQL, в обоих случаях процесс миграции остается гибким и безболезненным.

Николай Голов, Postgres Professional: Разрабатывая Tengri Data, мы смотрели на продукт как аналитики
Цифровизация

В дружелюбной среде разработки XRAD есть умный конструктор интерфейсов, благодаря чему программист может копировать элементы между страницами с сохранением всех параметров, также создавать сущности путем drag-and-drop («перетащи и отпусти») без написания кода и отслеживать результат в режиме реального времени.

Предыдущая версия платформы внедрена в крупных российских банках, промышленных предприятиях, операторах связи. Заказчики констатируют: XSQUARE ускоряет разработку ПО в компаниях и делает оптимальным процесс организации ИТ. Шестая версия еще больше отвечает потребностям рынка, поскольку треть функционала XSQUARE 6.0 была создана по запросам пользователей.


