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РДТЕХ Разумные деловые технологии
Компания РДТЕХ (Разумные деловые технологии) основана в 1992 году и реализует проекты, направленные на повышение эффективности и конкурентоспособности бизнеса своих заказчиков. Комплекс услуг РДТЕХ включает управленческий консалтинг, разработку и внедрение информационных систем, технологический консалтинг.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 22 дела, на cумму 69 085 970 ₽*
СОБЫТИЯ
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|25.03.2026
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В «РДТех» назначен заместитель генерального директора
Компания «РДТех» сообщила о назначении Глеба Желтова заместителем генерального директора. «Глеб сформировался как менеджер в нашей компании. Он успешно прошел сложный путь трансформации бизнеса в новой к
|08.12.2025
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«РДТех» модернизирует ПО с помощью новой платформы XSQUARE 6.0
Компания-интегратор «РДТех» готова на базе новой платформы XSQUARE 6.0 решать задачи замещения корпоративных систем, построенных на инструментах Oracle Forms и Oracle Apex, более эффективно с учетом уникальных возм
|25.11.2025
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Умные чат-боты РДТЕХ: для аукционов, логистики и закупок
ИТ-компания РДТЕХ разработала универсальные платформы, необходимые для: проведения онлайн-торгов; бесперебойной работы трекинговых систем; объективной оценки поставщиков. Три готовых решения по автоматизац
|27.06.2025
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Новая версия электронного архива документов РДТЕХ включена в Реестр отечественного ПО
ния Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России от 23 июня .2025 г. по протоколу заседания экспертного совета от 10 июня 2025 г. №420пр. Об этом CNews сообщили представители РДТЕХ. «ЭАД от РДТЕХ стал более функциональным, гибким и клиенториентированным. Продукт R-chive 2.0 отвечает всем стандартам современного электронного архива документов. Часть изменений
|04.06.2025
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Умер один из основателей РДТЕХ Игорь Куницкий
3 июня 2025 г. ушел из жизни президент по корпоративной архитектуре и развитию бизнеса РДТЕХ, один из основателей компании — Игорь Геннадьевич Куницкий. Об этом компания известила издание CNews. На момент смерти ему было 64 года. Игорь Геннадьевич Куницкий — выдающийся специалист
|23.05.2025
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Proteqta и «РДТех» договорились о сотрудничестве
Softline), разработчик системы промышленной безопасности, подписала соглашение о сотрудничестве с «РДТех» («Разумные Деловые Технологии») — компании в области оказания услуг аутсорсинга админи
|26.11.2024
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«РДТех» создала отказоустойчивый кластер СУБД PostgreSQL для компании «Ультрамар»
Компания «РДТех» создала отказоустойчивый кластер СУБД PostgreSQL для компании «Ультрамар». Система обеспечивает высокую доступность и отказоустойчивую конфигурацию СУБД PostgreSQL для ИТ-систем программ
|28.10.2024
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Гендиректор «РДТех» вошла в состав Правления АПКИТ и возглавила Совет по интеграции
На Общем собрании участников Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) генеральный директор «РДТех» Светлана Иванова вошла в новый состав Правления ассоциации. Неделей ранее, на очередном заседании Правления Светлана была утверждена в качестве Председателя Совета по интеграции. Об этом
|25.09.2024
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«РДТЕХ» и «Хи-квадрат» начали массовое обучение ИТ-специалистов технологии импортозамещения Oracle Apex / Oracle Forms
ГК «РДТЕХ» и ООО «Хи-Квадрат». Стороны представили уникальную платформу вендора XSQUARE – полноце
|05.08.2024
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ЭОС и РДТЕХ успешно реализовали проект миграции СЭД «Дело» с Oracle на Postgres Pro в АО «НИКИЭТ»
СУБД Postgres Pro. Проект реализован совместно компаниями «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) и АО «РДТЕХ». Об этом CNews сообщили представители ЭОС. «Перевод на Postgres Pro позволил открыть н
|08.04.2024
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Генеральным директором «Рдтех» избрана Светлана Иванова
Общее собрание акционеров компании «Рдтех» утвердило кандидатуру Светланы Ивановой в качестве генерального директора компании. В «Рдтех» Светлана Иванова работает с 2022 г. Опыт ее деятельности в сфере управленческого и ИТ
|05.04.2023
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Эксперт компании РДТЕХ расскажет о новых технологиях и тенденциях в роботизации на конференции CNews «Роботизация бизнес-процессов 2023»
rocess Automation (RPA) — это инновационный подход к автоматизации бизнес-процессов, который существенно упрощает и ускоряет работу компаний. Мария Сочельникова, руководитель направления RPA компании РДТЕХ, расскажет, как новые технологии и тенденции в RPA могут расширить возможности бизнеса и увеличить эффективность работы его сотрудников. «RPA имеет потенциал для использования таких техно
|22.08.2022
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РДТЕХ и Loginom Company заключили соглашение о партнерстве
Участник рынка бизнес-аналитики и цифровой трансформации компания РДТЕХ и разработчик продуктов и решений в области анализа данных Loginom Company сообщают о подписании партнерского соглашения. Компании объединили усилия для построения систем принятия решений
|04.08.2022
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«Рдтех» и BSS объявили о начале сотрудничеств
«Рдтех» и BSS объявили о начале сотрудничеств. Партнерство усилит позиции обеих компаний в новых сегментах рынка, а заказчики получат импортонезависимое решение для контактных центров. Текущая с
|05.07.2022
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РДТЕХ и ApRbot объединяют усилия для повышения эффективности документооборота заказчиков
Компания РДТЕХ, оказывающая полный цикл услуг в области цифровой трансформации и импортозамещения, заключила партнерское соглашение с ApRbot – российским разработчиком платформы для автоматического расп
|07.06.2022
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Компания РДТЕХ начала сотрудничество с Content AI
теллектуальной обработки информации, который лицензирует и создает программы для распознавания текста, потокового ввода данных и корпоративного поиска документов. Об этом CNews сообщили представители РДТЕХ. Вместе с новым партнером РДТЕХ будет помогать российским компаниям решать сложные задачи управления электронными документами. Например, с помощью продуктов Content AI промышленные
|24.01.2022
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«Шерпа роботикс» и «Рдтех» заключили партнерское соглашение
ИТ-компания «Рдтех» стала официальным партнером «Шерпа роботикс» — российского разработчика программного обеспечения для роботизации бизнес-процессов. Программные роботы Sherpa RPA — программное обеспечение
|15.07.2020
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«РДТех» и Arenadata заключили соглашение о партнерстве
«РДТех» и российский разработчик корпоративной платформы для сбора, хранения и обработки данных Arenadata заключили соглашение о партнерстве. Сотрудничество поможет «РДТех» усилить экспер
|10.06.2020
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Сергей Еремеев, «РДТЕХ» - Будущее — за удаленной работой. Мы задумались, нужен ли нам вообще офис
нкуренция, от которой в конечном счете выиграет и государство, и бизнес. CNews: Давайте поговорим про ваш учебный центр. Как меняются программы, которые вы предлагаете? Сергей Еремеев: «Учебный центр РДТЕХ» известен всем в первую очередь как один из крупнейших центров авторизованного обучения Oracle в России. Осенью 2019 года он получил награду Oracle University в номинации Partner Excellen
|28.05.2020
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«РДТех» возглавил бывший исполнительный директор
«РДТех» объявил об избрании на пост генерального директора Сергея Еремеева, ранее занимавшего
|21.04.2020
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«РДТех» предложил скидку 30% на дистанционный аутсорсинг администрирования СУБД
«РДТех», российский поставщик услуг ИТ-аутсорсинга, готов оказать помощь бизнесу и предлагает
|20.02.2020
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Павел Шмелев, РДТЕХ -
ИТ-аутсорсинг помогает бизнесу быстрее встраиваться в цифровую экономику
сорсинга на российском рынке объясняется ускоряющейся цифровизацией всех сторон бизнеса и стремлением компаний оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру за счет привлечения внешних ресурсов. Услуги РДТЕХ в сфере ИТ-консалтинга развиваются более 25 лет. Изначально мы работали только с ПО Oracle, но со временем перечень наших компетенций пополнился продуктами Microsoft, IBM, SAP и системами
|28.01.2020
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Анна Дмитракова, «РДТЕХ» -
Задачу автоматизации ПОД/ФТ необходимо решать комплексно
ыке бизнеса со всеми подразделениями по каждой задаче. Таким образом, можно сказать, что упомянутые процессы не влияют негативно на бизнес нашей компании. Уровень накопленной экспертизы специалистов «РДТЕХ» и многолетний опыт работы с бизнес-заказчиком позволяет нам быть на шаг впереди его внутренней ИТ-службы. CNews: Как долго, по вашему мнению, продержится тренд на информатизацию банков с
|06.08.2019
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СК «СиВ лайф» доверила обслуживание СУБД компании РДТЕХ
Специалисты РДТЕХ в рамках заключенного договора аутсорсинга с июля 2015 года в оперативном режиме осуществляют сопровождение СУБД и бизнес-приложений страховой компании «СиВ лайф». РДТЕХ оказывает
|15.08.2018
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«РДТЕХ» представил услугу круглосуточного мониторинга ИС заказчика
Центр технического консалтинга компании «РДТЕХ» представил новую услугу – проактивную поддержку, позволяющую проводить круглосуточный
|16.04.2018
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Умер один из основателей интегратора «Рдтех»
Скончался Станислав Клименко Российская ИТ-компания «Рдтех» сообщила о кончине на 77 году жизни Станислава Клименко — сооснователя этой организаци
|26.03.2018
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РДТЕХ оказывает услуги ИТ-аутсорсинга СК «Сбербанк страхование жизни»
спектра услуг по техническому сопровождению баз данных СК «Сбербанк страхование жизни». Специалисты РДТЕХ в круглосуточном режиме осуществляют сопровождение СУБД страховой компании «Сбербанк ст
|23.12.2016
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Решения компании «РДТех» вошли в Единый реестр отечественного ПО
ный архив документов на базе Abbyy FlexiCapture и Alfresco Community включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Об этом CNews сообщили в компании «РДТех». Так, электронный архив — это универсальное решение по оптимизации работы с клиентскими документами. Оно позволяет автоматизировать основные бизнес-процессы, связанные с созданием, веден
|29.06.2016
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Сеть гипермаркетов мебели Hoff доверила «РДТех» администрирование баз данных
Компания «РДТех» оказывает весь спектр услуг по техническому сопровождению баз данных и операционных систем серверов баз данных сети гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff. Работы проводятся в рамк
|06.06.2016
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«РДТех» построил для Татфондбанка систему анализа платежной сети
«РДТех» и Татфондбанк объявили о завершении проекта, в рамках которого внедрена система анализа платежной сети банкоматов, терминалов и эквайринга. Об этом CNews сообщили в «РДТех». Проек
|10.03.2016
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«РДТех» оказывает «Уралсибу» услуги по аутсорсингу администрирования баз данных
Компания «РДТех» оказывает весь спектр услуг по техническому сопровождению баз данных и операционных си
|09.12.2015
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«РДТех» оказывает услуги по расширенной техподдержке баз данных и ОС «Тойота Мотор»
Компания «РДТех» оказывает весь спектр услуг по техническому сопровождению баз данных и операционных си
|01.12.2015
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«РДТех» создал для Татфондбанка систему мотивационной отчетности
«РДТех» и Татфондбанк завершили проект, в рамках которого была внедрена система мотивационной отчетности, предназначенная для расчета KPI и бонусов. Об этом CNews сообщили в «РДТех». Прое
|01.10.2015
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«РДТех» и Програмбанк создали решение по построению обязательной отчетности коммерческого банка
«РДТех» и Програмбанк заключили партнерское соглашение, в рамках которого компании представят
|10.09.2015
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РДТех и Huawei договорились о сотрудничестве
Компания РДТех объявила о заключении партнерского соглашения с компанией Huawei, мировым поставщиком инфокоммуникационных решений. Ожидается, что сотрудничество позволит РДТех расширить портфель
|20.07.2015
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Учебный центр «РДТех» обучил экспертов ИТ-компаний работе с базами данных Tibero
22-24 июня 2015 г. учебный центр «РДТех» провел первое в России авторизованное обучение работе с СУБД Tibero — курс «Tibero Dat
|15.07.2015
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«РДТех» предложит своим заказчикам решения на флэш-памяти от Violin Memory
Компания «РДТех», игрок российского ИТ-рынка, объявила о заключении партнерского соглашения с компанией
|28.05.2015
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Скончался пионер использования СУБД в России, сооснователь интегратора «Рдтех»
Скончался Александр Соколов — один из основателей компании-интегратора «Рдтех», эксперт СУБД, один из пионеров в использовании технологий управления базами данных в
|12.05.2015
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РДТЕХ внедрил в Татфондбанке систему «Аналитический CRM»
Компания РДТЕХ и Татфондбанк завершили проект, в рамках которого в банке была внедрена система «Аналитический CRM». Об этом CNews сообщили в РДТЕХ. Корпоративное хранилище данных (КХД), в первую
|16.04.2015
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РДТЕХ построил для Татфондбанка систему финансового планирования
Компания РДТЕХ и Татфондбанк завершили проект, в рамках которого в банке была внедрена система финансового планирования (бюджетирования). Об этом CNews сообщили в РДТЕХ. Стратегический проект Тат
РДТЕХ и организации, системы, технологии, персоны:
|Шмелев Павел 18 18
|Иванова Светлана 27 12
|Еремеев Сергей 25 9
|Дмитракова Анна 8 8
|Сусойкин Виктор 8 8
|Волков Анатолий 10 7
|Сайгин Юрий 7 7
|Осьминин Евгений 6 6
|Назипов Дмитрий 86 5
|Макаров Станислав 118 5
|Ерохин Вячеслав 11 5
|Дибров Кирилл 5 5
|Криушин Игорь 5 5
|Куницкий Игорь 5 5
|Коптелов Андрей 134 5
|Заржецкий Александр 37 4
|Щербаков Борис 47 4
|Сытин Дмитрий 60 4
|Занин Виталий 23 4
|Андреев Максим 41 4
|Шматалюк Антон 12 4
|Гурова Наталья 13 4
|Усаковский Константин 10 4
|Розенберг Вадим 5 4
|Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 4
|Козлов Андрей 31 3
|Опенышева Светлана 64 3
|Шашаев Алексей 14 3
|Висящев Андрей 64 3
|Волков Максим 34 3
|Шеленцов Сергей 18 3
|Серова Елена 320 3
|Ухлинов Леонид 61 3
|Каменнова Мария 45 3
|Аншина Марина 79 3
|Широких Алексей 72 3
|Сапельников Сергей 109 3
|Кухарев Сергей 8 3
|Козлов Павел 21 3
|Пырков Георгий 8 3
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