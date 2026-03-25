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РДТЕХ Разумные деловые технологии

РДТЕХ - Разумные деловые технологии

Компания РДТЕХ (Разумные деловые технологии) основана в 1992 году и  реализует проекты, направленные на повышение эффективности и конкурентоспособности бизнеса своих заказчиков. Комплекс услуг РДТЕХ включает управленческий консалтинг, разработку и внедрение информационных систем, технологический консалтинг.

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в качестве ответчика (5) на сумму 10 761 575 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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25.03.2026 В «РДТех» назначен заместитель генерального директора

Компания «РДТех» сообщила о назначении Глеба Желтова заместителем генерального директора. «Глеб сформировался как менеджер в нашей компании. Он успешно прошел сложный путь трансформации бизнеса в новой к
08.12.2025 «РДТех» модернизирует ПО с помощью новой платформы XSQUARE 6.0

Компания-интегратор «РДТех» готова на базе новой платформы XSQUARE 6.0 решать задачи замещения корпоративных систем, построенных на инструментах Oracle Forms и Oracle Apex, более эффективно с учетом уникальных возм
25.11.2025 Умные чат-боты РДТЕХ: для аукционов, логистики и закупок

 ИТ-компания РДТЕХ разработала универсальные платформы, необходимые для: проведения онлайн-торгов; бесперебойной работы трекинговых систем; объективной оценки поставщиков. Три готовых решения по автоматизац
27.06.2025 Новая версия электронного архива документов РДТЕХ включена в Реестр отечественного ПО

ния Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России от 23 июня .2025 г. по протоколу заседания экспертного совета от 10 июня 2025 г. №420пр. Об этом CNews сообщили представители РДТЕХ. «ЭАД от РДТЕХ стал более функциональным, гибким и клиенториентированным. Продукт R-chive 2.0 отвечает всем стандартам современного электронного архива документов. Часть изменений

04.06.2025 Умер один из основателей РДТЕХ Игорь Куницкий

3 июня 2025 г. ушел из жизни президент по корпоративной архитектуре и развитию бизнеса РДТЕХ, один из основателей компании — Игорь Геннадьевич Куницкий. Об этом компания известила издание CNews. На момент смерти ему было 64 года. Игорь Геннадьевич Куницкий — выдающийся специалист
23.05.2025 Proteqta и «РДТех» договорились о сотрудничестве

Softline), разработчик системы промышленной безопасности, подписала соглашение о сотрудничестве с «РДТех» («Разумные Деловые Технологии») — компании в области оказания услуг аутсорсинга админи
26.11.2024 «РДТех» создала отказоустойчивый кластер СУБД PostgreSQL для компании «Ультрамар»

Компания «РДТех» создала отказоустойчивый кластер СУБД PostgreSQL для компании «Ультрамар». Система обеспечивает высокую доступность и отказоустойчивую конфигурацию СУБД PostgreSQL для ИТ-систем программ
28.10.2024 Гендиректор «РДТех» вошла в состав Правления АПКИТ и возглавила Совет по интеграции

На Общем собрании участников Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) генеральный директор «РДТех» Светлана Иванова вошла в новый состав Правления ассоциации. Неделей ранее, на очередном заседании Правления Светлана была утверждена в качестве Председателя Совета по интеграции. Об этом
25.09.2024 «РДТЕХ» и «Хи-квадрат» начали массовое обучение ИТ-специалистов технологии импортозамещения Oracle Apex / Oracle Forms

ГК «РДТЕХ» и ООО «Хи-Квадрат». Стороны представили уникальную платформу вендора XSQUARE – полноце
05.08.2024 ЭОС и РДТЕХ успешно реализовали проект миграции СЭД «Дело» с Oracle на Postgres Pro в АО «НИКИЭТ»

СУБД Postgres Pro. Проект реализован совместно компаниями «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) и АО «РДТЕХ». Об этом CNews сообщили представители ЭОС. «Перевод на Postgres Pro позволил открыть н
08.04.2024 Генеральным директором «Рдтех» избрана Светлана Иванова

Общее собрание акционеров компании «Рдтех» утвердило кандидатуру Светланы Ивановой в качестве генерального директора компании. В «Рдтех» Светлана Иванова работает с 2022 г. Опыт ее деятельности в сфере управленческого и ИТ
05.04.2023 Эксперт компании РДТЕХ расскажет о новых технологиях и тенденциях в роботизации на конференции CNews «Роботизация бизнес-процессов 2023»

rocess Automation (RPA) — это инновационный подход к автоматизации бизнес-процессов, который существенно упрощает и ускоряет работу компаний. Мария Сочельникова, руководитель направления RPA компании РДТЕХ, расскажет, как новые технологии и тенденции в RPA могут расширить возможности бизнеса и увеличить эффективность работы его сотрудников. «RPA имеет потенциал для использования таких техно
22.08.2022 РДТЕХ и Loginom Company заключили соглашение о партнерстве

Участник рынка бизнес-аналитики и цифровой трансформации компания РДТЕХ и разработчик продуктов и решений в области анализа данных Loginom Company сообщают о подписании партнерского соглашения. Компании объединили усилия для построения систем принятия решений
04.08.2022 «Рдтех» и BSS объявили о начале сотрудничеств

«Рдтех» и BSS объявили о начале сотрудничеств. Партнерство усилит позиции обеих компаний в новых сегментах рынка, а заказчики получат импортонезависимое решение для контактных центров. Текущая с
05.07.2022 РДТЕХ и ApRbot объединяют усилия для повышения эффективности документооборота заказчиков

Компания РДТЕХ, оказывающая полный цикл услуг в области цифровой трансформации и импортозамещения, заключила партнерское соглашение с ApRbot – российским разработчиком платформы для автоматического расп
07.06.2022 Компания РДТЕХ начала сотрудничество с Content AI

теллектуальной обработки информации, который лицензирует и создает программы для распознавания текста, потокового ввода данных и корпоративного поиска документов. Об этом CNews сообщили представители РДТЕХ. Вместе с новым партнером РДТЕХ будет помогать российским компаниям решать сложные задачи управления электронными документами. Например, с помощью продуктов Content AI промышленные
24.01.2022 «Шерпа роботикс» и «Рдтех» заключили партнерское соглашение

ИТ-компания «Рдтех» стала официальным партнером «Шерпа роботикс» — российского разработчика программного обеспечения для роботизации бизнес-процессов. Программные роботы Sherpa RPA — программное обеспечение
15.07.2020 «РДТех» и Arenadata заключили соглашение о партнерстве

«РДТех» и российский разработчик корпоративной платформы для сбора, хранения и обработки данных Arenadata заключили соглашение о партнерстве. Сотрудничество поможет «РДТех» усилить экспер
10.06.2020 Сергей Еремеев, «РДТЕХ» - Будущее — за удаленной работой. Мы задумались, нужен ли нам вообще офис

нкуренция, от которой в конечном счете выиграет и государство, и бизнес. CNews: Давайте поговорим про ваш учебный центр. Как меняются программы, которые вы предлагаете? Сергей Еремеев: «Учебный центр РДТЕХ» известен всем в первую очередь как один из крупнейших центров авторизованного обучения Oracle в России. Осенью 2019 года он получил награду Oracle University в номинации Partner Excellen
28.05.2020 «РДТех» возглавил бывший исполнительный директор

«РДТех» объявил об избрании на пост генерального директора Сергея Еремеева, ранее занимавшего

21.04.2020 «РДТех» предложил скидку 30% на дистанционный аутсорсинг администрирования СУБД

«РДТех», российский поставщик услуг ИТ-аутсорсинга, готов оказать помощь бизнесу и предлагает

20.02.2020 Павел Шмелев, РДТЕХ -

ИТ-аутсорсинг помогает бизнесу быстрее встраиваться в цифровую экономику

сорсинга на российском рынке объясняется ускоряющейся цифровизацией всех сторон бизнеса и стремлением компаний оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру за счет привлечения внешних ресурсов. Услуги РДТЕХ в сфере ИТ-консалтинга развиваются более 25 лет. Изначально мы работали только с ПО Oracle, но со временем перечень наших компетенций пополнился продуктами Microsoft, IBM, SAP и системами
28.01.2020 Анна Дмитракова, «РДТЕХ» -

Задачу автоматизации ПОД/ФТ необходимо решать комплексно

ыке бизнеса со всеми подразделениями по каждой задаче. Таким образом, можно сказать, что упомянутые процессы не влияют негативно на бизнес нашей компании. Уровень накопленной экспертизы специалистов «РДТЕХ» и многолетний опыт работы с бизнес-заказчиком позволяет нам быть на шаг впереди его внутренней ИТ-службы. CNews: Как долго, по вашему мнению, продержится тренд на информатизацию банков с
06.08.2019 СК «СиВ лайф» доверила обслуживание СУБД компании РДТЕХ

Специалисты РДТЕХ в рамках заключенного договора аутсорсинга с июля 2015 года в оперативном режиме осуществляют сопровождение СУБД и бизнес-приложений страховой компании «СиВ лайф». РДТЕХ оказывает

15.08.2018 «РДТЕХ» представил услугу круглосуточного мониторинга ИС заказчика

Центр технического консалтинга компании «РДТЕХ» представил новую услугу – проактивную поддержку, позволяющую проводить круглосуточный

16.04.2018 Умер один из основателей интегратора «Рдтех»

Скончался Станислав Клименко Российская ИТ-компания «Рдтех» сообщила о кончине на 77 году жизни Станислава Клименко — сооснователя этой организаци
26.03.2018 РДТЕХ оказывает услуги ИТ-аутсорсинга СК «Сбербанк страхование жизни»

спектра услуг по техническому сопровождению баз данных СК «Сбербанк страхование жизни». Специалисты РДТЕХ в круглосуточном режиме осуществляют сопровождение СУБД страховой компании «Сбербанк ст
23.12.2016 Решения компании «РДТех» вошли в Единый реестр отечественного ПО

ный архив документов на базе Abbyy FlexiCapture и Alfresco Community включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Об этом CNews сообщили в компании «РДТех». Так, электронный архив — это универсальное решение по оптимизации работы с клиентскими документами. Оно позволяет автоматизировать основные бизнес-процессы, связанные с созданием, веден
29.06.2016 Сеть гипермаркетов мебели Hoff доверила «РДТех» администрирование баз данных

Компания «РДТех» оказывает весь спектр услуг по техническому сопровождению баз данных и операционных систем серверов баз данных сети гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff. Работы проводятся в рамк
06.06.2016 «РДТех» построил для Татфондбанка систему анализа платежной сети

«РДТех» и Татфондбанк объявили о завершении проекта, в рамках которого внедрена система анализа платежной сети банкоматов, терминалов и эквайринга. Об этом CNews сообщили в «РДТех». Проек
10.03.2016 «РДТех» оказывает «Уралсибу» услуги по аутсорсингу администрирования баз данных

Компания «РДТех» оказывает весь спектр услуг по техническому сопровождению баз данных и операционных си
09.12.2015 «РДТех» оказывает услуги по расширенной техподдержке баз данных и ОС «Тойота Мотор»

Компания «РДТех» оказывает весь спектр услуг по техническому сопровождению баз данных и операционных си
01.12.2015 «РДТех» создал для Татфондбанка систему мотивационной отчетности

«РДТех» и Татфондбанк завершили проект, в рамках которого была внедрена система мотивационной отчетности, предназначенная для расчета KPI и бонусов. Об этом CNews сообщили в «РДТех». Прое
01.10.2015 «РДТех» и Програмбанк создали решение по построению обязательной отчетности коммерческого банка

«РДТех» и Програмбанк заключили партнерское соглашение, в рамках которого компании представят

10.09.2015 РДТех и Huawei договорились о сотрудничестве

Компания РДТех объявила о заключении партнерского соглашения с компанией Huawei, мировым поставщиком инфокоммуникационных решений. Ожидается, что сотрудничество позволит РДТех расширить портфель

20.07.2015 Учебный центр «РДТех» обучил экспертов ИТ-компаний работе с базами данных Tibero

22-24 июня 2015 г. учебный центр «РДТех» провел первое в России авторизованное обучение работе с СУБД Tibero — курс «Tibero Dat
15.07.2015 «РДТех» предложит своим заказчикам решения на флэш-памяти от Violin Memory

Компания «РДТех», игрок российского ИТ-рынка, объявила о заключении партнерского соглашения с компанией
28.05.2015 Скончался пионер использования СУБД в России, сооснователь интегратора «Рдтех»

Скончался Александр Соколов — один из основателей компании-интегратора «Рдтех», эксперт СУБД, один из пионеров в использовании технологий управления базами данных в

12.05.2015 РДТЕХ внедрил в Татфондбанке систему «Аналитический CRM»

Компания РДТЕХ и Татфондбанк завершили проект, в рамках которого в банке была внедрена система «Аналитический CRM». Об этом CNews сообщили в РДТЕХ. Корпоративное хранилище данных (КХД), в первую

16.04.2015 РДТЕХ построил для Татфондбанка систему финансового планирования

Компания РДТЕХ и Татфондбанк завершили проект, в рамках которого в банке была внедрена система финансового планирования (бюджетирования). Об этом CNews сообщили в РДТЕХ. Стратегический проект Тат

Публикаций - 264, упоминаний - 335

РДТЕХ и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 121
IBM - International Business Machines Corp 9699 30
Крок - Croc 1964 29
Microsoft Corporation 25775 24
SAP SE 5601 22
ФОРС - Центр разработки 703 21
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 18
Softline - Софтлайн 3743 18
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 15
9594 14
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 13
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 13
Ростелеком 10948 12
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 12
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 12
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 12
Открытые технологии 732 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 11
Компьюлинк ГК - Compulink 456 11
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 11
NVision Group - Энвижн Груп 699 10
АйТи 1519 10
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 9
Google LLC 12690 9
Diasoft - Диасофт 1144 9
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
HP Inc. 5883 8
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 8
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 8
Software AG & IDS Scheer 209 7
Информзащита 941 7
Software AG 203 7
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 7
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 7
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 135 6
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 6
ПрограмБанк 98 6
Cisco Systems 5372 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 24
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 20
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 8
Татфондбанк АИКБ 81 7
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
Газпром ПАО 1493 6
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 58 5
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 5
Альфа-Банк 1979 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 4
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 4
Проминвестбанк - Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк 22 4
Почта России ПАО 2370 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
МКБ - Московский кредитный банк 657 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 4
Ингосстрах СПАО 478 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 4
Лента - Утконос 180 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 4
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 3
СБ Банк - Судостроительный банк 59 3
Старик Хоттабыч - СХ Ритейл 28 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
BMW Group 482 3
Visa International 1993 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
Абсолют Банк 249 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 3
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 18
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 14
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 11
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
Федеральное казначейство России 1949 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 2
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 2
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 2
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 2
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 2
Союзное государство России и Белоруссии - ЕАИС Таможенного комитета Союзного государства 7 2
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 135
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 83
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 71
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 65
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 55
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 52
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 47
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 43
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 41
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 36
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 33
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 27
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 27
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 27
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 27
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 26
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 26
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 25
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 24
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 23
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 23
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 23
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 22
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 20
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 18
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 17
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 17
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 15
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 15
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 951 15
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 15
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 15
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1164 15
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 14
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 14
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 13
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 13
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 13
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 42
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 12
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 102 11
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 86 10
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 10
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 9
Microsoft Office 4170 8
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 102 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
Oracle Financial Services Software - OFSS - Oracle Financial Services Governance & Compliance Management - Oracle Financial Analytics - Oracle Financial Statement Planning - Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Service 84 7
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 7
Linux OS 11533 7
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 6
Oracle Collaboration Suite - OCS 42 6
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 131 6
Oracle Agile PLM - Oracle Agile Product Lifecycle Management - Oracle Product Value Chain - Oracle Product Hub - Oracle AutoVue Enterprise Visualization - Oracle Product Data Quality 47 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 6
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 134 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 64 5
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 5
Oracle WebCenter Suite 39 5
Oracle Database - Oracle Spatial 14 5
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 5
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 110 4
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 188 4
Oracle UCM - Oracle Universal Content Management - Oracle Web Center Content - Oracle Content Cloud 26 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
Software AG - ARIS Platform 180 4
Oracle AS - Oracle Application Server 94 4
Oracle Grid Computing - Oracle Grid Infrastructure - Oracle Grid Control 23 4
Oracle Instant Portal - Oracle Instant Client 6 4
Google Android 15244 4
Apple iOS 8583 4
Microsoft Windows 16882 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 4
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 248 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 4
Шмелев Павел 18 18
Иванова Светлана 27 12
Еремеев Сергей 25 9
Дмитракова Анна 8 8
Сусойкин Виктор 8 8
Волков Анатолий 10 7
Сайгин Юрий 7 7
Осьминин Евгений 6 6
Назипов Дмитрий 86 5
Макаров Станислав 118 5
Ерохин Вячеслав 11 5
Дибров Кирилл 5 5
Криушин Игорь 5 5
Куницкий Игорь 5 5
Коптелов Андрей 134 5
Заржецкий Александр 37 4
Щербаков Борис 47 4
Сытин Дмитрий 60 4
Занин Виталий 23 4
Андреев Максим 41 4
Шматалюк Антон 12 4
Гурова Наталья 13 4
Усаковский Константин 10 4
Розенберг Вадим 5 4
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 4
Козлов Андрей 31 3
Опенышева Светлана 64 3
Шашаев Алексей 14 3
Висящев Андрей 64 3
Волков Максим 34 3
Шеленцов Сергей 18 3
Серова Елена 320 3
Ухлинов Леонид 61 3
Каменнова Мария 45 3
Аншина Марина 79 3
Широких Алексей 72 3
Сапельников Сергей 109 3
Кухарев Сергей 8 3
Козлов Павел 21 3
Пырков Георгий 8 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 175
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 57
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 42
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 30
Европа 24964 16
Беларусь - Белоруссия 6289 10
Украина 7928 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 9
Германия - Федеративная Республика 13221 9
Казахстан - Республика 6048 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Европа Восточная 3138 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 5
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 5
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 4
Сингапур - Республика 1953 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 4
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 4
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 97 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Япония 13807 3
Армения - Республика 2449 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Китай - Тайвань 4245 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 3
Индийский океан - Персидский залив 234 2
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 362 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 221 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 115
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 77
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 55
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 43
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 41
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 36
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 36
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 35
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 28
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 26
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 25
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 22
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 22
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 17
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 16
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 16
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 13
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 12
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 12
Энергетика - Energy - Energetically 5855 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 10
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 10
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 10
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 10
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 10
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 9
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 9
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 9
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 429 8
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 8
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Bloomberg 1627 2
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Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
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Forrester Research 834 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 11
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 46 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
Южночешский университет 1 1
Росатом - Наука и инновации АО - ФЭИ ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского - Государственный научный центр Российской Федерации 19 1
NTU Singapore - Nanyang Technological University - Наньянский технологический университет 25 1
МГУ - Географический факультет 12 1
РШУ - Русская школа управления 46 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 1
КГУ им. К. Э. Циолковского ФГБОУ ВО - Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского - Калужский государственный педагогический университет 5 1
ИФТИ АНО - Институт физико-технической информатики 11 1
Oracle University 6 1
Tamkang University - Университет Тамканг 1 1
РЖД - ВНИКТИ - Всероссийский научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт подвижного состава 4 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова 14 1
Рубин НИИ 9 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 10
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 8
Oracle TechForum 25 5
Oracle OpenWorld 65 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
День молодёжи - 27 июня 1087 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 2
CeBIT 614 1
CNews Баттл 69 1
Deepfake Detection Challenge - международные соревнования по распознаванию дипфейков на видео 5 1
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 19 1
Oracle AppsForum 24 1
Docflow 148 1
GeoВласть 45 1
itSMF - IT Service Management Forum 40 1
Неогеография XXI - форум 65 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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