РДТЕХ Разумные деловые технологии
Компания РДТЕХ (Разумные деловые технологии) основана в 1992 году и реализует проекты, направленные на повышение эффективности и конкурентоспособности бизнеса своих заказчиков. Комплекс услуг РДТЕХ включает управленческий консалтинг, разработку и внедрение информационных систем, технологический консалтинг.
РДТЕХ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шмелев Павел 16 15
|Сусойкин Виктор 8 8
|Волков Анатолий 9 7
|Сайгин Юрий 7 7
|Еремеев Сергей 23 6
|Назипов Дмитрий 84 5
|Макаров Станислав 117 5
|Дмитракова Анна 5 5
|Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 4
|Розенберг Вадим 5 4
|Ерохин Вячеслав 10 4
|Коптелов Андрей 94 4
|Щербаков Борис 42 4
|Заржецкий Александр 32 4
|Шматалюк Антон 8 4
|Андреев Максим 35 4
|Шеленцов Сергей 18 3
|Серова Елена 318 3
|Сапельников Сергей 109 3
|Захаров Павел 60 3
|Усаковский Константин 7 3
|Каменнова Мария 43 3
|Болсуновский Михаил 11 3
|Сытин Дмитрий 56 3
|Опенышева Светлана 64 3
|Ладыженский Глеб 5 3
|Аншина Марина 78 3
|Козлов Павел 21 3
|Ананьин Алексей 75 2
|Шарак Андрей 43 2
|Волков Максим 29 2
|Астахов Сергей 3 2
|Носков Константин 230 2
|Висящев Андрей 64 2
|Головачев Михаил 17 2
|Федечкин Эдуард 39 2
|Леонова Оксана 9 2
|Назаров Алексей 69 2
|Будин Алексей 22 2
|Степанов Антон 57 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 285 7
|Открытые системы ИД 173 4
|ComputerWorld 146 4
|PCweek 30 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10986 3
|CNews RND - R&D.CNews 2274 3
|Прайм - Агентство экономической информации 857 1
|Forbes - Форбс 623 1
|Bloomberg 1071 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1168 1
|Bloomberg Businessweek 123 1
|CNews TV 747 1
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