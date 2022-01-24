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РДТЕХ Разумные деловые технологии

РДТЕХ - Разумные деловые технологии

Компания РДТЕХ (Разумные деловые технологии) основана в 1992 году и  реализует проекты, направленные на повышение эффективности и конкурентоспособности бизнеса своих заказчиков. Комплекс услуг РДТЕХ включает управленческий консалтинг, разработку и внедрение информационных систем, технологический консалтинг.


24.01.2022 «Шерпа роботикс» и «Рдтех» заключили партнерское соглашение
15.07.2020 «РДТех» и Arenadata заключили соглашение о партнерстве
10.06.2020 Сергей Еремеев, «РДТЕХ» - Будущее — за удаленной работой. Мы задумались, нужен ли нам вообще офис
28.05.2020 «РДТех» возглавил бывший исполнительный директор
21.04.2020 «РДТех» предложил скидку 30% на дистанционный аутсорсинг администрирования СУБД
20.02.2020 Павел Шмелев, РДТЕХ -

ИТ-аутсорсинг помогает бизнесу быстрее встраиваться в цифровую экономику
28.01.2020 Анна Дмитракова, «РДТЕХ» -

Задачу автоматизации ПОД/ФТ необходимо решать комплексно
06.08.2019 СК «СиВ лайф» доверила обслуживание СУБД компании РДТЕХ
15.08.2018 «РДТЕХ» представил услугу круглосуточного мониторинга ИС заказчика
16.04.2018 Умер один из основателей интегратора «Рдтех»
26.03.2018 РДТЕХ оказывает услуги ИТ-аутсорсинга СК «Сбербанк страхование жизни»
23.12.2016 Решения компании «РДТех» вошли в Единый реестр отечественного ПО
29.06.2016 Сеть гипермаркетов мебели Hoff доверила «РДТех» администрирование баз данных
06.06.2016 «РДТех» построил для Татфондбанка систему анализа платежной сети
10.03.2016 «РДТех» оказывает «Уралсибу» услуги по аутсорсингу администрирования баз данных
09.12.2015 «РДТех» оказывает услуги по расширенной техподдержке баз данных и ОС «Тойота Мотор»
01.12.2015 «РДТех» создал для Татфондбанка систему мотивационной отчетности
01.10.2015 «РДТех» и Програмбанк создали решение по построению обязательной отчетности коммерческого банка
10.09.2015 РДТех и Huawei договорились о сотрудничестве
20.07.2015 Учебный центр «РДТех» обучил экспертов ИТ-компаний работе с базами данных Tibero
15.07.2015 «РДТех» предложит своим заказчикам решения на флэш-памяти от Violin Memory
28.05.2015 Скончался пионер использования СУБД в России, сооснователь интегратора «Рдтех»
12.05.2015 РДТЕХ внедрил в Татфондбанке систему «Аналитический CRM»
16.04.2015 РДТЕХ построил для Татфондбанка систему финансового планирования
22.09.2014 РДТЕХ автоматизировал отчетность инвестиционного бизнеса в «Татфондбанке»
18.09.2014 РДТЕХ создал хранилище электронных образов документов для «Банка Москвы»
01.07.2014 В Иране исчез экс-менеджер интегратора РДТЕХ
22.04.2014 В РДТЕХ — новый генеральный директор
26.03.2014 Группа «Ренессанс страхование» передала администрирование баз данных на аутсорсинг в РДТЕХ
13.03.2014 Финансовая группа «Лайф» повысила производительность корпоративного хранилища данных с помощью РДТЕХ
05.03.2014 РДТЕХ в рамках проекта «Делойт» помог ENRC в разработке архитектуры бизнес-процессов
25.02.2014 United Card Service передала поддержку СУБД на аутсорсинг в РДТЕХ
13.02.2014 РДТЕХ построил для «Татфондбанка» хранилище данных и систему управленческой отчётности
25.09.2013 «НОТА-Банк» внедрил хранилище данных вместе с РДТЕХ
23.04.2013 РДТЕХ разработал процесс трансфертного ценообразования для «Газпромтранса»
14.03.2013 РДТЕХ предложила услугу аутсорсинга администрирования баз данных
27.02.2013 РДТЕХ построил систему управленческой отчётности в «Проминвестбанке»
19.02.2013 РДТЕХ помогла «Иркутской Энергосбытовой компании» подготовиться к аудиту СМК
23.01.2013 РДТЕХ создаёт систему «Электронное досье клиента» для ВТБ
19.12.2012 «МРСК Центра» оптимизирует систему менеджмента качества с помощью РДТЕХ

Публикаций - 228, упоминаний - 286

РДТЕХ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 6271 96
Крок - Croc 1683 27
IBM - International Business Machines Corp 9169 26
ФОРС - Центр разработки 551 20
Microsoft Corporation 23399 16
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 16
SAP SE 4835 16
Softline - Софтлайн 2034 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7997 12
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Data Prime - Дата Прайм 231 12
Корус Консалтинг ГК 1062 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9996 11
ITG - INLINE Technologies Group 152 10
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 431 10
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 945 10
Программный продукт ГК 58 9
NVision Group - Энвижн Груп 667 9
Компьюлинк ГК - Compulink 418 9
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 629 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1748 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1525 8
Открытые технологии 669 8
Google LLC 10871 8
Diasoft - Диасофт 590 7
6934 7
Software AG & IDS Scheer 199 7
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 299 7
Oracle - Sun Microsystems 2206 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 944 7
АйТи 1278 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9327 7
Сател 74 6
EPAM Solutions - ЭПАМ Решения - EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 392 6
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 499 6
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 285 5
Huawei 3461 5
SAS Institute 906 5
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 276 5
HP Inc. 5500 5
Информзащита 678 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5699 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2335 18
X5 Group 804 7
Татфондбанк АИКБ 80 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 839 7
Газпром ПАО 1144 5
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 478 5
Альфа-Банк 1580 5
РЖД - Российские железные дороги 1598 5
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 704 4
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 307 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 557 4
ГПБ - Газпромбанк 927 4
FICO 47 4
Credit Suisse - Кредит Свисс 166 4
UBS AG 299 4
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 61 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 388 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1764 3
Лайф ФГ - Финансовая группа 155 3
BMW Group 409 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1001 3
ВТБ - ВТБ24 660 3
Бинбанк 193 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1799 3
СБ Банк - Судостроительный банк 57 3
Societe Generale - Росбанк АКБ 502 3
Ингосстрах СПАО 329 3
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование 58 2
Открытие ФК - Росгосстрах 291 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 439 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 224 2
АльфаСтрахование СГ 267 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 145 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 323 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 316 2
Транснефть 270 2
Дикси - Сеть магазинов 126 2
РСХБ - Россельхозбанк 281 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 301 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17693 28
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3629 16
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 820 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8920 8
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 247 8
Таможня - Таможенная служба 1023 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1627 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10305 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2364 4
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 514 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1026 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 3
Федеральное казначейство России 1541 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 719 3
Правительство Москвы 1969 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 3
ФНС РФ ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 114 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 2
Администрация Президента РФ 976 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 72 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 677 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 697 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1366 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1579 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2420 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2487 2
Правительство Ульяновской области 31 1
ВНИИЗЖ ФГБУ - Федеральный центр охраны здоровья животных 7 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 101 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 309 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 139 1
ОИВ РФ - Органы исполнительной власти 23 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 131 1
Совета министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 26 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 1
Минэнерго РФ - Департамент государственной энергетической политики и энергоэффективности Министерства энергетики РФ 12 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 2
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 16 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 240 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 37 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52584 67
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 8985 59
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8077 49
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11455 44
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3358 31
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5081 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9408 20
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12798 19
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Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 446 10
Oracle СУБД 588 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3990 9
Oracle E-Business Suite - OEBS 546 9
Oracle Fusion Middleware 204 8
Microsoft Windows 2000 12614 7
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 337 6
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 55 6
Microsoft Office 3406 6
Oracle Collaboration Suite - OCS 32 5
Oracle Hyperion Planning 118 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 730 5
Linux OS 8158 5
Oracle Identity Management - Oracle Identity Manager 47 5
ФТС РФ ЕАИС - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - ФТС РФ ЦОД 73 5
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 805 4
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 199 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4340 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1965 4
Oracle Retail 58 4
Software AG - ARIS Platform 175 4
Oracle Siebel CRM 226 4
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 293 4
Abbyy FlexiCapture 142 3
Tonbeller Siron 3 3
Google Android 12438 3
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 54 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1218 3
TmaxSoft Tibero 42 3
Software AG webMethods HIP - Hybrid Integration Platform 100 3
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 150 3
Alfresco 131 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 983 3
Rakuten Viber 524 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 889 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2493 2
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company 246 2
Apple - App Store 2566 2
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 190 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 534 2
Шмелев Павел 16 15
Сусойкин Виктор 8 8
Волков Анатолий 9 7
Сайгин Юрий 7 7
Еремеев Сергей 23 6
Назипов Дмитрий 84 5
Макаров Станислав 117 5
Дмитракова Анна 5 5
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 4
Розенберг Вадим 5 4
Ерохин Вячеслав 10 4
Коптелов Андрей 94 4
Щербаков Борис 42 4
Заржецкий Александр 32 4
Шматалюк Антон 8 4
Андреев Максим 35 4
Шеленцов Сергей 18 3
Серова Елена 318 3
Сапельников Сергей 109 3
Захаров Павел 60 3
Усаковский Константин 7 3
Каменнова Мария 43 3
Болсуновский Михаил 11 3
Сытин Дмитрий 56 3
Опенышева Светлана 64 3
Ладыженский Глеб 5 3
Аншина Марина 78 3
Козлов Павел 21 3
Ананьин Алексей 75 2
Шарак Андрей 43 2
Волков Максим 29 2
Астахов Сергей 3 2
Носков Константин 230 2
Висящев Андрей 64 2
Головачев Михаил 17 2
Федечкин Эдуард 39 2
Леонова Оксана 9 2
Назаров Алексей 69 2
Будин Алексей 22 2
Степанов Антон 57 2
Россия - РФ - Российская федерация 121552 127
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39025 53
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13081 44
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49978 28
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16989 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14738 9
Беларусь - Белоруссия 4170 8
Украина 7216 8
Германия - Федеративная Республика 11762 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 995 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14932 6
Европа Восточная 2989 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6083 5
Европа 21240 5
Земля - планета Солнечной системы 9677 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2280 5
Казахстан - Республика 4752 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3286 4
Россия - ПФО - Казань 2334 4
Сингапур - Республика 1619 4
США - Калифорния - Сан-Франциско 1384 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 997 4
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 92 3
Япония 12848 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12779 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1144 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1763 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 863 3
Китай - Тайвань 3662 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1278 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 543 2
Россия - СФО - Иркутская область 910 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1141 2
Африка - Африканский регион 3257 2
Россия - СФО - Новосибирск 3666 2
Швеция - Королевство 3449 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2546 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3421 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2305 2
Азия - Азиатский регион 4635 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10563 47
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10022 30
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2660 22
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4585 20
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4870 19
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14889 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3085 10
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3622 10
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4189 9
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