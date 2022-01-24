Компания РДТЕХ (Разумные деловые технологии) основана в 1992 году и реализует проекты, направленные на повышение эффективности и конкурентоспособности бизнеса своих заказчиков. Комплекс услуг РДТЕХ включает управленческий консалтинг, разработку и внедрение информационных систем, технологический консалтинг.