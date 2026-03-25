В «РДТех» назначен заместитель генерального директора Компания «РДТех» сообщила о назначении Глеба Желтова заместителем генерального директора. «Глеб сформировался как менеджер в нашей компании. Он успешно прошел сложный путь трансформации бизнеса в новой к

«РДТех» модернизирует ПО с помощью новой платформы XSQUARE 6.0 Компания-интегратор «РДТех» готова на базе новой платформы XSQUARE 6.0 решать задачи замещения корпоративных систем, построенных на инструментах Oracle Forms и Oracle Apex, более эффективно с учетом уникальных возм

Умные чат-боты РДТЕХ: для аукционов, логистики и закупок ИТ-компания РДТЕХ разработала универсальные платформы, необходимые для: проведения онлайн-торгов; бесперебойной работы трекинговых систем; объективной оценки поставщиков. Три готовых решения по автоматизац

Новая версия электронного архива документов РДТЕХ включена в Реестр отечественного ПО ния Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России от 23 июня .2025 г. по протоколу заседания экспертного совета от 10 июня 2025 г. №420пр. Об этом CNews сообщили представители РДТЕХ. «ЭАД от РДТЕХ стал более функциональным, гибким и клиенториентированным. Продукт R-chive 2.0 отвечает всем стандартам современного электронного архива документов. Часть изменений

Умер один из основателей РДТЕХ Игорь Куницкий 3 июня 2025 г. ушел из жизни президент по корпоративной архитектуре и развитию бизнеса РДТЕХ, один из основателей компании — Игорь Геннадьевич Куницкий. Об этом компания известила издание CNews. На момент смерти ему было 64 года. Игорь Геннадьевич Куницкий — выдающийся специалист

Proteqta и «РДТех» договорились о сотрудничестве Softline), разработчик системы промышленной безопасности, подписала соглашение о сотрудничестве с «РДТех» («Разумные Деловые Технологии») — компании в области оказания услуг аутсорсинга админи

«РДТех» создала отказоустойчивый кластер СУБД PostgreSQL для компании «Ультрамар» Компания «РДТех» создала отказоустойчивый кластер СУБД PostgreSQL для компании «Ультрамар». Система обеспечивает высокую доступность и отказоустойчивую конфигурацию СУБД PostgreSQL для ИТ-систем программ

Гендиректор «РДТех» вошла в состав Правления АПКИТ и возглавила Совет по интеграции На Общем собрании участников Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) генеральный директор «РДТех» Светлана Иванова вошла в новый состав Правления ассоциации. Неделей ранее, на очередном заседании Правления Светлана была утверждена в качестве Председателя Совета по интеграции. Об этом

«РДТЕХ» и «Хи-квадрат» начали массовое обучение ИТ-специалистов технологии импортозамещения Oracle Apex / Oracle Forms ГК «РДТЕХ» и ООО «Хи-Квадрат». Стороны представили уникальную платформу вендора XSQUARE – полноце

ЭОС и РДТЕХ успешно реализовали проект миграции СЭД «Дело» с Oracle на Postgres Pro в АО «НИКИЭТ» СУБД Postgres Pro. Проект реализован совместно компаниями «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) и АО «РДТЕХ». Об этом CNews сообщили представители ЭОС. «Перевод на Postgres Pro позволил открыть н

Генеральным директором «Рдтех» избрана Светлана Иванова Общее собрание акционеров компании «Рдтех» утвердило кандидатуру Светланы Ивановой в качестве генерального директора компании. В «Рдтех» Светлана Иванова работает с 2022 г. Опыт ее деятельности в сфере управленческого и ИТ

Эксперт компании РДТЕХ расскажет о новых технологиях и тенденциях в роботизации на конференции CNews «Роботизация бизнес-процессов 2023» rocess Automation (RPA) — это инновационный подход к автоматизации бизнес-процессов, который существенно упрощает и ускоряет работу компаний. Мария Сочельникова, руководитель направления RPA компании РДТЕХ, расскажет, как новые технологии и тенденции в RPA могут расширить возможности бизнеса и увеличить эффективность работы его сотрудников. «RPA имеет потенциал для использования таких техно

РДТЕХ и Loginom Company заключили соглашение о партнерстве Участник рынка бизнес-аналитики и цифровой трансформации компания РДТЕХ и разработчик продуктов и решений в области анализа данных Loginom Company сообщают о подписании партнерского соглашения. Компании объединили усилия для построения систем принятия решений

«Рдтех» и BSS объявили о начале сотрудничеств «Рдтех» и BSS объявили о начале сотрудничеств. Партнерство усилит позиции обеих компаний в новых сегментах рынка, а заказчики получат импортонезависимое решение для контактных центров. Текущая с

РДТЕХ и ApRbot объединяют усилия для повышения эффективности документооборота заказчиков Компания РДТЕХ, оказывающая полный цикл услуг в области цифровой трансформации и импортозамещения, заключила партнерское соглашение с ApRbot – российским разработчиком платформы для автоматического расп

Компания РДТЕХ начала сотрудничество с Content AI теллектуальной обработки информации, который лицензирует и создает программы для распознавания текста, потокового ввода данных и корпоративного поиска документов. Об этом CNews сообщили представители РДТЕХ. Вместе с новым партнером РДТЕХ будет помогать российским компаниям решать сложные задачи управления электронными документами. Например, с помощью продуктов Content AI промышленные

«Шерпа роботикс» и «Рдтех» заключили партнерское соглашение ИТ-компания «Рдтех» стала официальным партнером «Шерпа роботикс» — российского разработчика программного обеспечения для роботизации бизнес-процессов. Программные роботы Sherpa RPA — программное обеспечение

«РДТех» и Arenadata заключили соглашение о партнерстве «РДТех» и российский разработчик корпоративной платформы для сбора, хранения и обработки данных Arenadata заключили соглашение о партнерстве. Сотрудничество поможет «РДТех» усилить экспер

Сергей Еремеев, «РДТЕХ» - Будущее — за удаленной работой. Мы задумались, нужен ли нам вообще офис нкуренция, от которой в конечном счете выиграет и государство, и бизнес. CNews: Давайте поговорим про ваш учебный центр. Как меняются программы, которые вы предлагаете? Сергей Еремеев: «Учебный центр РДТЕХ» известен всем в первую очередь как один из крупнейших центров авторизованного обучения Oracle в России. Осенью 2019 года он получил награду Oracle University в номинации Partner Excellen

«РДТех» возглавил бывший исполнительный директор «РДТех» объявил об избрании на пост генерального директора Сергея Еремеева, ранее занимавшего

«РДТех» предложил скидку 30% на дистанционный аутсорсинг администрирования СУБД «РДТех», российский поставщик услуг ИТ-аутсорсинга, готов оказать помощь бизнесу и предлагает

Павел Шмелев, РДТЕХ - ИТ-аутсорсинг помогает бизнесу быстрее встраиваться в цифровую экономику сорсинга на российском рынке объясняется ускоряющейся цифровизацией всех сторон бизнеса и стремлением компаний оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру за счет привлечения внешних ресурсов. Услуги РДТЕХ в сфере ИТ-консалтинга развиваются более 25 лет. Изначально мы работали только с ПО Oracle, но со временем перечень наших компетенций пополнился продуктами Microsoft, IBM, SAP и системами

Анна Дмитракова, «РДТЕХ» - Задачу автоматизации ПОД/ФТ необходимо решать комплексно

ыке бизнеса со всеми подразделениями по каждой задаче. Таким образом, можно сказать, что упомянутые процессы не влияют негативно на бизнес нашей компании. Уровень накопленной экспертизы специалистов «РДТЕХ» и многолетний опыт работы с бизнес-заказчиком позволяет нам быть на шаг впереди его внутренней ИТ-службы. CNews: Как долго, по вашему мнению, продержится тренд на информатизацию банков с

СК «СиВ лайф» доверила обслуживание СУБД компании РДТЕХ Специалисты РДТЕХ в рамках заключенного договора аутсорсинга с июля 2015 года в оперативном режиме осуществляют сопровождение СУБД и бизнес-приложений страховой компании «СиВ лайф». РДТЕХ оказывает

«РДТЕХ» представил услугу круглосуточного мониторинга ИС заказчика Центр технического консалтинга компании «РДТЕХ» представил новую услугу – проактивную поддержку, позволяющую проводить круглосуточный

Умер один из основателей интегратора «Рдтех» Скончался Станислав Клименко Российская ИТ-компания «Рдтех» сообщила о кончине на 77 году жизни Станислава Клименко — сооснователя этой организаци

РДТЕХ оказывает услуги ИТ-аутсорсинга СК «Сбербанк страхование жизни» спектра услуг по техническому сопровождению баз данных СК «Сбербанк страхование жизни». Специалисты РДТЕХ в круглосуточном режиме осуществляют сопровождение СУБД страховой компании «Сбербанк ст

Решения компании «РДТех» вошли в Единый реестр отечественного ПО ный архив документов на базе Abbyy FlexiCapture и Alfresco Community включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Об этом CNews сообщили в компании «РДТех». Так, электронный архив — это универсальное решение по оптимизации работы с клиентскими документами. Оно позволяет автоматизировать основные бизнес-процессы, связанные с созданием, веден

Сеть гипермаркетов мебели Hoff доверила «РДТех» администрирование баз данных Компания «РДТех» оказывает весь спектр услуг по техническому сопровождению баз данных и операционных систем серверов баз данных сети гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff. Работы проводятся в рамк

«РДТех» построил для Татфондбанка систему анализа платежной сети «РДТех» и Татфондбанк объявили о завершении проекта, в рамках которого внедрена система анализа платежной сети банкоматов, терминалов и эквайринга. Об этом CNews сообщили в «РДТех». Проек

«РДТех» оказывает «Уралсибу» услуги по аутсорсингу администрирования баз данных Компания «РДТех» оказывает весь спектр услуг по техническому сопровождению баз данных и операционных си

«РДТех» оказывает услуги по расширенной техподдержке баз данных и ОС «Тойота Мотор» Компания «РДТех» оказывает весь спектр услуг по техническому сопровождению баз данных и операционных си

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«РДТех» и Програмбанк создали решение по построению обязательной отчетности коммерческого банка «РДТех» и Програмбанк заключили партнерское соглашение, в рамках которого компании представят

РДТех и Huawei договорились о сотрудничестве Компания РДТех объявила о заключении партнерского соглашения с компанией Huawei, мировым поставщиком инфокоммуникационных решений. Ожидается, что сотрудничество позволит РДТех расширить портфель

Учебный центр «РДТех» обучил экспертов ИТ-компаний работе с базами данных Tibero 22-24 июня 2015 г. учебный центр «РДТех» провел первое в России авторизованное обучение работе с СУБД Tibero — курс «Tibero Dat

«РДТех» предложит своим заказчикам решения на флэш-памяти от Violin Memory Компания «РДТех», игрок российского ИТ-рынка, объявила о заключении партнерского соглашения с компанией

Скончался пионер использования СУБД в России, сооснователь интегратора «Рдтех» Скончался Александр Соколов — один из основателей компании-интегратора «Рдтех», эксперт СУБД, один из пионеров в использовании технологий управления базами данных в

РДТЕХ внедрил в Татфондбанке систему «Аналитический CRM» Компания РДТЕХ и Татфондбанк завершили проект, в рамках которого в банке была внедрена система «Аналитический CRM». Об этом CNews сообщили в РДТЕХ. Корпоративное хранилище данных (КХД), в первую