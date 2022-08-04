«Рдтех» и BSS объявили о начале сотрудничеств

«Рдтех» и BSS объявили о начале сотрудничеств. Партнерство усилит позиции обеих компаний в новых сегментах рынка, а заказчики получат импортонезависимое решение для контактных центров.

Текущая ситуация на рынке систем обслуживания клиентов в контакт-центрах диктует новые условия: после ухода значительной части иностранных поставщиков заказчикам нужны не менее качественные отечественные аналоги. Требования к системам высокие – многофункциональность, комплексное решение бизнес-задач и возможность встроиться в существующий ИТ-ландшафт.

Для этих задач подойдут решения, построенные на полном технологическом стеке, который является основой продуктов компании BSS. Совместно с «Рдтех», российским системным интегратором, компания будет продвигать собственные речевые сервисы на базе омниканальной диалоговой платформы Digital2Speech. А «Рдтех», в свою очередь, сможет предложить заказчикам наиболее полное решение для развития бесшовного клиентского опыта в отечественных контакт-центрах.

Специалисты «Рдтех» уже прошли обучение в BSS. Далее компании планируют сертифицировать технических специалистов и проводить совместные вебинары для заказчиков.

Директор по развитию партнерских продаж BSS Елена Гужновская считает, что в сегодняшних реалиях очень важно максимально донести до заказчиков информацию о существовании отечественных решений, ничем не уступающих и даже превосходящих зарубежные аналоги.

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«Наша речевая платформа и решения на ее базе используют лучшие мировые и отечественных технологии и опыт. Наша команда RnD постоянно работает над улучшением сервисов, отслеживая самые современные глобальные тенденции. Мы уверенно можем сказать, что наши речевые решения – достойная замена систем лучших зарубежных вендоров, например, NICE и Omilia», – сказала Гужновская.

«Сотрудничество с BSS позволяет нам расширить линейку предложений «Рдтех» для банков, страховых и розничных компаний в рамках цифровой трансформации их бизнеса. Внедрение зарекомендовавших себя отечественных систем речевой аналитики будет способствовать росту уровня удовлетворенности клиентов наших заказчиков, повышая их конкурентоспособность и качество оказываемых ими услуг», – отметил генеральный директор «Рдтех» Сергей Еремеев.