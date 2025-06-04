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Умер один из основателей РДТЕХ Игорь Куницкий

Ушел из жизни один из основателей компании РДТЕХ Игорь Куницкий.

3 июня 2025 г. ушел из жизни президент по корпоративной архитектуре и развитию бизнеса РДТЕХ, один из основателей компании — Игорь Геннадьевич Куницкий. Об этом компания известила издание CNews. На момент смерти ему было 64 года.

Игорь Геннадьевич Куницкий — выдающийся специалист, талантливый руководитель, человек с ярким, независимым мышлением, говорят его коллеги. Он отвергал шаблоны, смело воплощал новаторские идеи и заложил в основу компании принципы, которые остаются ее стержнем: профессионализм, качество, инновации и — главное — создал бизнес с человеческим лицом. Для него всегда были важны репутация компании и доверие клиентов.

До создания РДТЕХ Игорь Куницкий работал в Институте физики высоких энергий, где проявил себя как перспективный ученый. С момента основания РДТЕХ он занимал ключевые позиции: заместитель генерального директора, генеральный директор, председатель Совета директоров, а затем — президент по корпоративной архитектуре и развитию бизнеса. Но, независимо от должности, он оставался наставником и лидером, чье стратегическое видение определяло путь РДТЕХ.

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Умер Игорь Куницкий, президент по корпоративной архитектуре и развитию бизнеса РДТЕХ

Для Игоря Геннадьевича компания была не просто проектом — делом жизни. Он часто повторял, что РДТЕХ должен стать наследием его основателей и сохранять высокие стандарты, которые они заложили. Сегодня, чтя его память, коллектив РДТЕХ обещает продолжать идти вперед, следуя этим принципам.

Игорь Куницкий навсегда останется в памяти сотрудников РДТЕХ как мудрый руководитель, вдохновляющий коллега и человек большой души.

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