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Куницкий Игорь


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 Умер один из основателей РДТЕХ Игорь Куницкий 1
08.04.2024 Генеральным директором «Рдтех» избрана Светлана Иванова 1
22.04.2014 В РДТЕХ — новый генеральный директор 1
15.05.2012 РДТЕХ расширил экспертизу в сфере управленческого и ИТ-консалтинга 1
14.04.2009 Число партнерских практик по бизнес-приложениям Oracle в СНГ превысило 100 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Куницкий Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

РДТЕХ - Разумные деловые технологии 249 4
SAP SE 5334 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2219 1
IBM - International Business Machines Corp 9473 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1653 1
Oracle Corporation 6761 1
Крок - Croc 1785 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1154 1
Software AG 198 1
ФОРС - Центр разработки 652 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 514 1
АйТи 1383 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1338 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 595 1
BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 87 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1472 1
Software AG & IDS Scheer 199 1
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 67 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7616 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 276 1
Газпром ПАО 1368 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 90 1
Абсолют Банк 235 1
ВНИИСТ-Нефтегазпроект - Инжиниринговая нефтегазовая компания Всесоюзный научно-исследовательский институт по строительству и эксплуатации трубопроводов, объектов ТЭК 4 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4976 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1988 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 358 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31959 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68300 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4898 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6880 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 821 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1774 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11759 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10687 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3304 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 297 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 566 1
TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом - Системы диспетчеризации транспорта 70 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7079 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7564 1
PI - Process Intelligence - комбинация технологий управления бизнес-процессами (BPM) и бизнес-аналитики (BI) 43 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 484 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1990 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 509 1
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 196 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20819 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53034 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 923 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1764 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 376 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 425 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 771 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 1
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud - Oracle Hyperion Workforce Planning - Oracle Hyperion Perfo 66 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 268 1
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 130 1
Oracle Demantra Demand Management - Oracle Demantra Demand Planning - Oracle Demantra Real Time Sales and Operations Planning 16 1
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 62 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 246 1
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 237 1
Oracle TM - Oracle Transportation Management - Oracle FM - Oracle Fleet Management 24 1
Oracle SNO - Oracle Strategic Network Optimization 4 1
Software AG - ARIS PPM - ARIS Process Performance Manager 20 1
Oracle Utilities 38 1
Oracle AIA - Oracle Application Integration Architecture - Oracle PIP - Oracle Process Integration Pack 17 1
Oracle Agile PLM - Oracle Agile Product Lifecycle Management - Oracle Product Value Chain - Oracle Product Hub - Oracle AutoVue Enterprise Visualization - Oracle Product Data Quality 42 1
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Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1099 1
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1273 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1671 1
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ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3241 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 478 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52695 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14156 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3207 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7388 1
Энергетика - Energy - Energetically 5242 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2815 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 326 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2266 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24822 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6115 1
Sputnik 58 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1001 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 551 1
Oracle AppsForum 24 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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