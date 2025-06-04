Получите все материалы CNews по ключевому слову
Куницкий Игорь
УПОМИНАНИЯ
|04.06.2025
|Умер один из основателей РДТЕХ Игорь Куницкий 1
|08.04.2024
|Генеральным директором «Рдтех» избрана Светлана Иванова 1
|22.04.2014
|В РДТЕХ — новый генеральный директор 1
|15.05.2012
|РДТЕХ расширил экспертизу в сфере управленческого и ИТ-консалтинга 1
|14.04.2009
|Число партнерских практик по бизнес-приложениям Oracle в СНГ превысило 100 1
Куницкий Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4976 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1988 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 358 1
|Волков Анатолий 10 1
|Одинцов Александр 3 1
|Ананьин Алексей 84 1
|Никитин Евгений 14 1
|Андреев Максим 39 1
|Красовский Александр 29 1
|Небесный Илья 6 1
|Крылович Андрей 4 1
|Иванова Светлана 22 1
|Подорванов Илья 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149343 3
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14257 2
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1001 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 551 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363842, в очереди разбора - 752695.
Создано именных указателей - 176193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.