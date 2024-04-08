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Генеральным директором «Рдтех» избрана Светлана Иванова

Общее собрание акционеров компании «Рдтех» утвердило кандидатуру Светланы Ивановой в качестве генерального директора компании.

В «Рдтех» Светлана Иванова работает с 2022 г. Опыт ее деятельности в сфере управленческого и ИТ-консалтинга более 20 лет. Светлана занимала руководящие должности в крупных консалтинговых компаниях и группах в России и за рубежом.

В качестве куратора реализовала ряд проектов, в том числе по трансформации бизнеса. В частности, проект создания системы управления инвестициями «Газпрома» на базе SAP; проект локализации специализированной ERP-системы для среднего и малого бизнеса SageX3, включая разработку решения по автоматизации российского бухгалтерского и налогового учета в ядре системы; проект разработки информационной системы формирования консолидированной управленческой отчетности в холдинге – легенде отечественной звукозаписи «Фирма Мелодия», созданной на базе упомянутой локализации SageX3.

Под руководством Светланы Ивановой реализованы первые в России проекты по оказанию цифровых банковских услуг и продвижению в интернете – в банке «Интеза» (КМБ-Банк) и Абсолют-банке, а также инициативы по локализации специализированных EDI-решений для поставщиков автокомпонентов ведущих мировых автопроизводителей (Renault, Nissan, Peugeot), проекты по созданию и поддержке отказоустойчивой инфраструктуры с использованием импортонезависимых технологий в интересах компаний группы «Росатом», группы «Сбер», крупных розничных сетей.

Светлана Иванова является лидером исследовательского направления «Монитор технологий».

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Импортонезависимость

«Основная цель «Рдтех» – обеспечить развитие бизнеса компании опережающими темпами, его страновую и продуктовую диверсификацию. Наши компетенции, технологический стек и продуктовый портфель компании востребованы как в России, так и на рынках стран БРИКС и СНГ», – сказала Светлана Иванова.

«Светлана Иванова зарекомендовала себя как профессионал, умеющий видеть суть проблем и предлагающий системный подход в решении бизнес-задач. Коллеги по достоинству оценили широкий кругозор, большой управленческий опыт Светланы, а главное – способность ставить долгосрочные и ориентированные на результат цели. Уверен, что под ее руководством компания достигнет новых высот и всегда будет видеть путеводную звезду», – отметил президент по корпоративной архитектуре и развитию бизнеса «Рдтех» Игорь Куницкий.

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