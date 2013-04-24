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Oracle Fusion Middleware Oracle FMW Oracle Analytics for Fusion Applications Oracle Fusion Succession Planning Oracle Fusion Tap



24.04.2013 Интернет-банк «Альфа-Клик» переведен на платформу Oracle Fusion Middleware
28.09.2011 «Сибур Холдинг» внедрил систему взаимодействия с контрагентами на базе Oracle Fusion Middleware 11g
25.09.2009 Oracle представила в России новое поколение Oracle Fusion Middleware 11g
14.09.2009 Oracle представит Oracle Fusion Middleware 11g в Москве
02.09.2009 Российская премьера Oracle Fusion Middleware 11g: 23 сентября в Москве
09.07.2009 Oracle выпустил первые продукты класса Oracle Identity Management 11g
07.07.2009 Вышел Oracle WebLogic Suite 11g
01.07.2009 Большой релиз: Вышла Oracle Fusion Middleware 11g
27.03.2009 Oracle Enterprise Manager 10g Release 5 расширяет поддержку Oracle Fusion Middleware
07.11.2008 Oracle интегрировал продукты BEA в Oracle Fusion Middleware
18.09.2008 Анонсирован выпуск Oracle WebLogic Server 10g R3
04.09.2008 «Национальная логистическая компания» внедрила интеграционную платформу на базе Oracle Fusion Middleware
15.11.2007 Oracle демонстрирует функциональность Oracle Fusion Middleware 11g
27.10.2006 Oracle начала поставки Oracle SOA Suite 10g Release 3
21.09.2006 Россия: Oracle пересмотрел партнерскую политику
31.08.2005 Владимир Алексеев назначен руководителем направления Oracle Fusion Middleware

Публикаций - 204, упоминаний - 221

Oracle Fusion Middleware упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 6323 198
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Data Prime - Дата Прайм 237 25
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 436 19
Oracle Siebel Systems 502 19
ФОРС - Центр разработки 557 14
IBM - International Business Machines Corp 9202 13
Microsoft Corporation 23540 9
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 228 9
Крок - Croc 1713 9
SAP SE 4889 8
Ситроникс - Sitronics 1074 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9507 6
Teradata 200 6
Открытые технологии 677 5
ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 539 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1537 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 959 5
1С-ИжТиСи 6351 4
Oracle - Sun Microsystems 2207 4
Oracle Europe 4 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8072 4
7035 4
Intel Corporation 11682 4
Oracle - BEA Systems 162 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 955 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1807 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1567 3
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 159 3
GMCS 346 2
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 67 2
Корус Консалтинг ГК 1073 2
ОТР ГК 200 2
Softline - Софтлайн 2101 2
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 546 2
HP - Hewlett-Packard 3600 2
Capgemini Consulting 118 2
HP Inc. 5526 2
Fujitsu 2043 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1354 2
Google LLC 10977 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2406 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 330 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6650 3
ВТБ - ВТБ24 660 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5853 3
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 52 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2839 2
FICO 47 2
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 83 2
Славнефть НГК 49 2
Воронежсинтезкаучук АО 17 2
Лента - Сеть розничной торговли 1707 2
Северсталь ПАО - Severstal 369 2
Societe Generale - Росбанк АКБ 509 2
Альфа-Банк 1604 2
РЖД - Российские железные дороги 1626 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 54 2
Славнефть - Мегионнефтегаз 10 1
Latham & Watkins 8 1
Студия Артемия Лебедева 91 1
Гранит 48 1
Nokian Tyres 15 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 1
Subaru - Субару Мотор 49 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 281 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 155 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 92 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 90 1
Спортмастер - Sportmaster 149 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 358 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 196 1
Евросеть 1401 1
LinkedIn 584 1
Русагро Группа Компаний 199 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 141 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 162 1
Алроса АК 136 1
JD.com - Jingdong Mall 83 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 285 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1552 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3719 3
Правительство Москвы 1998 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18021 3
Ростехинвентаризация Федеральное БТИ ФГУП 24 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2414 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2881 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 174 1
Правительство Казахстана - Министерство финансов Казахстана - Министерство государственных доходов Казахстана 17 1
Правительство Москвы - Городской центр жилищных субсидий 19 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - МосгорБТИ ГБУ - Московское городское бюро технической инвентаризации 19 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1019 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1180 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 824 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2404 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10409 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1665 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 943 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 499 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 659 1
Федеральное казначейство России 1552 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3066 1
WS-Federation - Web Services Federation 4 1
Eclipse Foundation 25 1
TIA - Telecommunications Industry Association 86 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53584 98
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79424 76
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9152 61
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25877 51
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17369 42
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 558 41
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17317 41
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26066 40
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3427 39
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8009 36
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1370 29
Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 173 27
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22040 25
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9548 22
Масштабируемость - Scalability 2736 22
Бизнес-приложение - Business Application - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 869 20
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5210 20
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9091 20
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5471 18
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8467 17
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11418 17
Виртуализация - Virtualization 4820 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13129 15
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13604 14
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8167 14
Сервер приложений - Application server 297 13
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 453 13
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8312 13
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5910 12
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5137 12
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 1702 12
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4332 11
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8275 11
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19277 10
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 642 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8169 10
XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1284 10
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 8985 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39237 10
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 410 10
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 449 63
Oracle Java - язык программирования 2774 51
Oracle E-Business Suite - OEBS 547 43
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 191 42
Oeacle SOA Suite - Oracle SOA Cloud 50 29
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl 106 29
Oracle Siebel CRM - Oracle Siebel Customer Relationship Management 236 27
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 971 26
Oracle Identity Management - Oracle Identity Manager 47 23
Oracle Applications 68 20
Linux OS 8297 19
Oracle Database Server 91 19
Oracle JDeveloper 35 19
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company 246 18
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 150 18
Oracle Exalogic 73 17
Oracle Coherence 19 17
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 55 16
Orecle Exadata Database Machine 98 16
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 111 15
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 276 15
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager - Oracle VM Templates - Oracle VM blade cluster 109 15
Oracle PeopleSoft 382 14
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 155 13
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 94 12
Microsoft Windows 14479 11
Oracle AS - Oracle Application Server 93 11
Intel x86 - архитектура процессора 1609 11
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 211 11
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 54 9
Oracle Hyperion Planning 118 9
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud 206 8
Oracle GoldenGate 21 8
Oracle Hyperion 224 8
Oracle Fusion Cloud Applications - Oracle Fusion ERP Cloud - Oracle Fusion SaaS 34 8
Oracle TimesTen In-Memory Database 28 8
Oracle Data Integration - ODI - Oracle Data Integration Platform Cloud - ODIPC - Sunopsis 42 8
Oracle ADF - Oracle Application Development Framework 16 8
Oracle Retail 58 7
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 523 7
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 11
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 295 7
Kurian Thomas - Куриан Томас 45 6
MacMillan Andy - МакМиллан Энди 5 5
Щербаков Борис 44 4
Лановенко Валерий 46 4
Русанов Сергей 48 4
Розенберг Вадим 5 4
Орловская Мария 13 3
Захаров Павел 60 3
Дмитриев Владимир 33 2
Новиков Константин 18 2
Демидов Михаил 133 2
Pawlik Greg - Павлик Грег 4 2
Hurd Mark - Херд Марк 95 2
Галаган Алексей 5 2
Урбанский Владимир 22 2
Джаноян Георгий 2 2
Григоров Михаил 4 1
Штенцов Максим 1 1
Шурмина Нина 5 1
Лебедев Артемий 95 1
Плюхин Александр 2 1
Горянский Павел 19 1
Гнездилов Андрей 17 1
Львов Владимир 15 1
Кручинин Денис 5 1
Харин Константин 5 1
Грязнов Дмитрий 7 1
Пеший Андрей 5 1
Андреев Максим 35 1
Adelberg Brad - Адельберг Брэд 3 1
Крылович Андрей 4 1
Hildenbrand Robert - Хильденбранд Роберт 2 1
Яворский Юрий 1 1
Булгаков Кирилл 50 1
McNealy Scott - Макнили Скот 46 1
Sullivan Godfrey - Салливан Годфри 3 1
Филимошин Роман 1 1
Суханова Гульшат 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 123440 56
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13196 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39492 24
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 12
Европа 21334 12
США - Калифорния - Сан-Франциско 1385 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50260 9
Украина 7292 6
Европа Восточная 3002 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15046 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17164 3
Ближний Восток 2653 3
Африка - Африканский регион 3277 3
Германия - Федеративная Республика 12023 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2382 3
Казахстан - Республика 4862 3
Беларусь - Белоруссия 4299 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 870 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15142 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1145 2
Россия - СФО - Новосибирск 3730 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1431 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6328 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2333 2
Украина - Киев 942 1
Америка 2155 1
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 381 1
Турция - Стамбул 141 1
Турция - Турецкая республика 2079 1
ДНР - Донецк 155 1
Мировой океан - World Ocean 487 1
Беларусь - Минск 562 1
Латвия - Латвийская Республика 793 1
Германия - Бавария - Мюнхен 469 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1435 1
Ирландия - Дублин 159 1
Чехия - Чешская Республика 1278 1
Россия - Сибирь 2015 1
Азия - Азиатский регион 4669 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 643 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42178 48
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10750 33
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СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 379 1
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MIT Sloan School Школа менеджмента 4 1
Oracle OpenWorld 65 13
Oracle TechForum 25 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2083 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 621 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
Oracle AppsForum 23 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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