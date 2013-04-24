Индексная книга CNews*
Oracle Fusion Middleware Oracle FMW Oracle Analytics for Fusion Applications Oracle Fusion Succession Planning Oracle Fusion Tap
Публикаций - 204, упоминаний - 221
Oracle Fusion Middleware упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|WS-Federation - Web Services Federation 4 1
|Eclipse Foundation 25 1
|TIA - Telecommunications Industry Association 86 1
|Открытые системы ИД 173 4
|ComputerWorld 146 4
|PCweek 30 4
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1249 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 1
|ZDnet 596 1
|ThreatPost 9 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1220798, в очереди разбора - 878736.
Создано именных указателей - 111900.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1220798, в очереди разбора - 878736.
Создано именных указателей - 111900.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.