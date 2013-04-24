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Oracle Fusion Middleware Oracle FMW Oracle Analytics for Fusion Applications Oracle Fusion Succession Planning Oracle Fusion Tap

СОБЫТИЯ

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24.04.2013 Интернет-банк «Альфа-Клик» переведен на платформу Oracle Fusion Middleware

анк «Альфа-Клик» на новую технологическую платформу, построенную на передовых связующих технологиях Oracle Fusion Middleware. Благодаря инновационным возможностям повышена скорость работы интер
04.10.2012 Oracle выпускает Oracle Fusion Tap для iPad

Корпорация Oracle объявила о выпуске приложения Oracle Fusion Tap, которое разработано для iPad и существенно повышает эффективность мобильных специалистов. Oracle Fusion Tap выделяется среди облачных корпоративных приложений и сервис
28.08.2012 Oracle обновила средства разработки Enterprise Pack for Eclipse

le ADF) — основанной на стандартах стратегической среды разработки для Oracle Fusion Applications и Oracle Fusion Middleware, а также усовершенствования для разработки защищенных веб-сервисов.

28.09.2011 «Сибур Холдинг» внедрил систему взаимодействия с контрагентами на базе Oracle Fusion Middleware 11g

дство компании приняло решение о разработке и внедрении портала B2B. Проект реализован на платформе Oracle Fusion Middleware 11g компанией РДТЕХ. В результате реализации проекта были решены зад
08.07.2011 Oracle анонсировала Oracle Entitlements Server 11g

tlements Server 11g. Сервер Oracle Entitlements Server 11g, одна из ключевых составляющих комплекса Oracle Fusion Middleware 11g, предоставляет компонентам приложений, связующего программного о
27.08.2010 Новая версия Oracle Enterprise Pack for Eclipse 11g ускоряет разработку Java-приложений

Oracle Enterprise Pack for Eclipse 11g, в которой расширена поддержка других компонентов комплекса Oracle Fusion Middleware, включая функции администрирования Oracle WebLogic Server, а также O
25.09.2009 Oracle представила в России новое поколение Oracle Fusion Middleware 11g

Корпорация Oracle представила в России новое поколение семейства Oracle Fusion Middleware 11g, объединяющее передовые программные продукты связующего слоя. По
14.09.2009 Oracle представит Oracle Fusion Middleware 11g в Москве

Корпорация Oracle объявила о предстоящей российской премьере Oracle Fusion Middleware 11g - нового поколения связующего программного обеспечения корпораци
02.09.2009 Российская премьера Oracle Fusion Middleware 11g: 23 сентября в Москве

Корпорация Oracle объявила о предстоящей российской премьере Oracle Fusion Middleware 11g – нового поколения связующего программного обеспечения корпораци
09.07.2009 Oracle выпустил первые продукты класса Oracle Identity Management 11g

Корпорация Oracle, в рамках мирового анонса Oracle Fusion Middleware 11g, объявила о начале продаж первых компонент семейства Oracle Iden
07.07.2009 Вышел Oracle WebLogic Suite 11g

bLogic Suite 11g, входящего в состав семейства связующего программного обеспечения нового поколения Oracle Fusion Middleware 11g и включающего высокопроизводительный сервер приложений Oracle We
01.07.2009 Большой релиз: Вышла Oracle Fusion Middleware 11g

Корпорация Oracle сегодня (1 июля) официально представила Oracle Fusion Middleware 11g . Это единая платформа ПО промежуточного слоя (иначе говоря, про
27.03.2009 Oracle Enterprise Manager 10g Release 5 расширяет поддержку Oracle Fusion Middleware

Корпорация Oracle предлагает новые модернизированные пакеты средств управления для семейства Oracle Fusion Middleware в составе решения Oracle Enterprise Manager 10g Release 5 (10gR5). К
05.02.2009 Вышла новая версия платформы для распределенной обработки транзакций Oracle Tuxedo

тки транзакций Oracle Tuxedo, которая предоставляет расширенную интеграцию с компонентами семейства Oracle Fusion Middleware, оптимизированную поддержку стандартов и более эффективное развертыв
26.12.2008 «Ланит» помогает ItellaNLC строить инфраструктуру на базе SOA

нит» и логистической компании ItellaNLC почти за год работы построили SOA-решение на базе платформы Oracle Fusion Middleware, позволяющее эффективно обслуживать существующих и оперативно подклю
07.11.2008 Oracle интегрировал продукты BEA в Oracle Fusion Middleware

вило стратегию развития связующего программного обеспечения, основанную на синергии продуктов BEA и Oracle Fusion Middleware и защите инвестиций клиентов обеих компаний. Отметим, что программно
18.09.2008 Анонсирован выпуск Oracle WebLogic Server 10g R3

Корпорация Oracle, реализуя свою стратегию развития семейства Oracle Fusion Middleware и планы по интеграции продуктов BEA, выпустила сервер приложений Ora
04.09.2008 «Национальная логистическая компания» внедрила интеграционную платформу на базе Oracle Fusion Middleware

ым лицам информации, необходимой для организации операционных процессов. В качестве исполнителя проекта была выбрана компания «Ай-Теко», а в качестве программного решения – продукты Oracle из линейки Oracle Fusion Middleware (Oracle Enterprise Service Bus, Oracle BPEL Process Manager), полностью отвечающие требованиям заказчика по функциональности и надежности и обеспечивающие поддержку рас
15.11.2007 Oracle демонстрирует функциональность Oracle Fusion Middleware 11g

сегодня представила планируемую функциональность своей платформы приложений следующего поколения - Oracle Fusion Middleware 11g. В ней средства сервис-ориентированной архитектуры (SOA), Grid-т
10.04.2007 Oracle купил Tangosol

, телекоммуникации, транспортные перевозки и логистика. Объединение решения Tangosol с технологиями Oracle Fusion Middleware, Oracle TimesTen и Oracle Database позволит сформировать интегрирова
04.12.2006 "Борлас" получает третий статус центра компетенции Oracle

учила статус центра компетенции Oracle по управлению идентификационными данными и правами доступа – Oracle Fusion Middleware: Information Security (Identity & Access Management). Таким образом,
27.10.2006 Oracle начала поставки Oracle SOA Suite 10g Release 3

тодологических принципах этого программного пакета. Oracle SOA Suite 10g Release 3, входящее состав Oracle Fusion Middleware (семейство основанных на стандартах связующих программных продуктов,
21.09.2006 Россия: Oracle пересмотрел партнерскую политику

корпорации могут получить статус Центра компетенции Oracle по шести технологическим направлениям: «Oracle Fusion Middleware: Integration», «Oracle Fusion Middleware: Information Securit
22.06.2006 Oracle представила новое BI-решение

в, этот комплекс, вместе с другими программными компонентами Oracle Applications, Oracle Database и Oracle Fusion Middleware, формирует общекорпоративную платформу для бизнес-анализа, которую м
14.12.2005 ПО PeopleSoft совместили с Fusion Middleware 10g R2

Oracle сообщила об успешной сертификации продуктов приобретенной ею PeopleSoft на совместимость с Fusion Middleware 10g Release 2 — набором промежуточных программ для создания сервис-ори
31.08.2005 Владимир Алексеев назначен руководителем направления Oracle Fusion Middleware

ило о назначении Владимира Алексеева руководителем направления связующего программного обеспечения (Oracle Fusion Middleware). Рынок связующего ПО в России был объявлен ключевым приоритетом 200

Публикаций - 238, упоминаний - 340

Oracle Fusion Middleware и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 229
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 30
SAP SE 5601 23
Oracle Siebel Systems 519 22
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 22
IBM - International Business Machines Corp 9699 21
Microsoft Corporation 25775 16
ФОРС - Центр разработки 703 14
Крок - Croc 1964 10
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Oracle EMEA 20 7
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 6
9594 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 6
SAP CIS - САП СНГ 868 6
Teradata - Терадата 225 6
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 6
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 6
Google LLC 12690 5
Tuxedo Computers 16 5
Открытые технологии 732 5
Oracle - Portal Software 57 5
Intel Corporation 12811 5
Oracle Europe 4 4
ОТР ГК - ОТР 2000 227 4
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 4
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 3
Oracle - BEA Systems 162 3
HP Inc. 5883 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Fujitsu 2105 3
Red Hat 1378 3
Yahoo! 3726 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 3
Capgemini Consulting 131 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 72 3
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 58 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 3
ВТБ - ВТБ24 671 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Воронежсинтезкаучук АО 17 2
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 59 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 2
КуйбышевАзот 20 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Альфа-Банк 1979 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 2
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 2
Superjob - Суперджоб 858 2
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
Subaru - Субару Мотор 52 1
Пробизнесбанк АКБ 135 1
Гранит 57 1
Latham & Watkins 8 1
Synlait Milk 1 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Ikon Tyres - Nokian Tyres 21 1
Сургутнефтегаз - СНГБ - Сургутнефтегазбанк - Нефтегазбанк 22 1
ВНИИСТ-Нефтегазпроект - Инжиниринговая нефтегазовая компания Всесоюзный научно-исследовательский институт по строительству и эксплуатации трубопроводов, объектов ТЭК 4 1
РосЕвроГрупп - Национальная Логистическая Компания - НЛК 7 1
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 39 1
ИБП России - Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России 12 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Федеральное казначейство России 1949 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Ростехинвентаризация Федеральное БТИ ФГУП 25 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
Правительство Москвы - ДГИ Москва - МосгорБТИ ГБУ - Московское городское бюро технической инвентаризации 20 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
Совет Министров Республики Беларусь - ГТК РБ - Государственный таможенный комитет Республики Беларусь 13 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Правительство Москвы - Городской центр жилищных субсидий 20 1
Правительство Казахстана - Министерство финансов Казахстана - Министерство государственных доходов Казахстана 21 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 38 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
OpenJDK Community 11 1
Eclipse Foundation 26 1
WS-Federation - Web Services Federation 6 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 80
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 69
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 58
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 55
Middleware - AIM - Application Infrastructure and Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 195 53
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 49
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 46
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 45
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 43
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 32
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 32
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 30
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 27
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 27
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 24
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 23
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 21
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 18
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 17
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 16
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 15
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 15
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 15
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 14
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 14
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 13
Сервер приложений - Application server 357 13
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 668 13
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 13
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 12
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1709 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 12
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 12
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 831 11
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 11
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 11
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 11
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 10
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 87
Oracle Java - язык программирования 3469 57
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 51
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 145 44
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 215 44
Oeacle SOA Suite - Oracle SOA Cloud 60 36
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 102 30
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 29
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 28
Oracle PeopleSoft 426 27
Oracle Fusion ERP 68 27
Oracle JDeveloper 44 26
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 188 25
Linux OS 11533 23
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 239 23
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 23
Oracle Applications 90 22
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 21
Oracle WebCenter Suite 39 21
Oracle Exalogic 73 18
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 131 18
Oracle Coherence - Oracle Tangosol Coherence Data Grid 20 18
Oracle ADF - Oracle Application Development Framework - Oracle TopLink ADF - Oracle TopLink Application Development Framework 31 18
Oracle Hyperion 259 16
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager - Oracle VM Templates - Oracle VM blade cluster 129 16
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux - Oracle Autonomous Linux Oracle Unbreakable Linux - Oracle Unbreakable Enterprise Kernel - Oracle Public Yum Server 177 16
Oracle ECM - Oracle Enterprise Content Management Suite 24 15
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 228 14
Microsoft Windows 16882 14
Oracle Agile PLM - Oracle Agile Product Lifecycle Management - Oracle Product Value Chain - Oracle Product Hub - Oracle AutoVue Enterprise Visualization - Oracle Product Data Quality 47 13
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java - Oracle Java SDK 168 13
Intel x86 - архитектура процессора 2151 12
Oracle AS - Oracle Application Server 94 11
Microsoft Office 4170 11
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 11
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 223 11
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud - Oracle Hyperion Workforce Planning - Oracle Hyperion Perfo 78 11
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 86 11
Oracle Fusion Cloud Applications - Oracle Fusion ERP Cloud - Oracle Fusion SaaS 38 10
Oracle Java EE EJB - Enterprise JavaBeans 89 10
Rizvi Hasan - Ризви Хасан 18 16
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 12
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 12
Kurian Thomas - Куриан Томас 46 9
Новиков Константин 24 7
Щербаков Борис 47 5
Лановенко Валерий 46 5
MacMillan Andy - МакМиллан Энди 5 5
Розенберг Вадим 5 4
Xiong Frank - Сюн Фрэнк 6 4
Jasuja Amit - Джасуйа Амит 7 4
Русанов Сергей 48 4
Орловская Мария 13 3
Галаган Алексей 5 3
Fowler John - Фаулер Джон 22 3
Sarwal Richard - Сарвал Ричард 8 3
Rodwick Paul - Родвик Пол 12 3
Захаров Павел 60 3
Урбанский Владимир 36 2
Дмитриев Владимир 38 2
Pawlik Greg - Павлик Грег 4 2
Phillips Charles - Филипс Чарльз 42 2
Шепелявый Дмитрий 53 2
Демидов Михаил 134 2
Харин Константин 6 2
McNealy Scott - Макнили Скот 49 2
Джаноян Георгий 2 2
Messinger Adam - Месинджер Адам 4 2
Alasti Ali - Аласти Али 4 2
Farrell Ted - Фаррел Тед 8 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Hurd Mark - Херд Марк 97 2
Ананьин Алексей 90 2
Кулешов Алексей 32 2
Слиньков Дмитрий 16 1
Назипов Дмитрий 86 1
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Беларусь - Белоруссия 6289 6
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