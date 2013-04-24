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СОБЫТИЯ
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|24.04.2013
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Интернет-банк «Альфа-Клик» переведен на платформу Oracle Fusion Middleware
анк «Альфа-Клик» на новую технологическую платформу, построенную на передовых связующих технологиях Oracle Fusion Middleware. Благодаря инновационным возможностям повышена скорость работы интер
|04.10.2012
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Oracle выпускает Oracle Fusion Tap для iPad
Корпорация Oracle объявила о выпуске приложения Oracle Fusion Tap, которое разработано для iPad и существенно повышает эффективность мобильных специалистов. Oracle Fusion Tap выделяется среди облачных корпоративных приложений и сервис
|28.08.2012
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Oracle обновила средства разработки Enterprise Pack for Eclipse
le ADF) — основанной на стандартах стратегической среды разработки для Oracle Fusion Applications и Oracle Fusion Middleware, а также усовершенствования для разработки защищенных веб-сервисов.
|28.09.2011
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«Сибур Холдинг» внедрил систему взаимодействия с контрагентами на базе Oracle Fusion Middleware 11g
дство компании приняло решение о разработке и внедрении портала B2B. Проект реализован на платформе Oracle Fusion Middleware 11g компанией РДТЕХ. В результате реализации проекта были решены зад
|08.07.2011
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Oracle анонсировала Oracle Entitlements Server 11g
tlements Server 11g. Сервер Oracle Entitlements Server 11g, одна из ключевых составляющих комплекса Oracle Fusion Middleware 11g, предоставляет компонентам приложений, связующего программного о
|27.08.2010
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Новая версия Oracle Enterprise Pack for Eclipse 11g ускоряет разработку Java-приложений
Oracle Enterprise Pack for Eclipse 11g, в которой расширена поддержка других компонентов комплекса Oracle Fusion Middleware, включая функции администрирования Oracle WebLogic Server, а также O
|25.09.2009
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Oracle представила в России новое поколение Oracle Fusion Middleware 11g
Корпорация Oracle представила в России новое поколение семейства Oracle Fusion Middleware 11g, объединяющее передовые программные продукты связующего слоя. По
|14.09.2009
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Oracle представит Oracle Fusion Middleware 11g в Москве
Корпорация Oracle объявила о предстоящей российской премьере Oracle Fusion Middleware 11g - нового поколения связующего программного обеспечения корпораци
|02.09.2009
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Российская премьера Oracle Fusion Middleware 11g: 23 сентября в Москве
Корпорация Oracle объявила о предстоящей российской премьере Oracle Fusion Middleware 11g – нового поколения связующего программного обеспечения корпораци
|09.07.2009
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Oracle выпустил первые продукты класса Oracle Identity Management 11g
Корпорация Oracle, в рамках мирового анонса Oracle Fusion Middleware 11g, объявила о начале продаж первых компонент семейства Oracle Iden
|07.07.2009
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Вышел Oracle WebLogic Suite 11g
bLogic Suite 11g, входящего в состав семейства связующего программного обеспечения нового поколения Oracle Fusion Middleware 11g и включающего высокопроизводительный сервер приложений Oracle We
|01.07.2009
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Большой релиз: Вышла Oracle Fusion Middleware 11g
Корпорация Oracle сегодня (1 июля) официально представила Oracle Fusion Middleware 11g . Это единая платформа ПО промежуточного слоя (иначе говоря, про
|27.03.2009
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Oracle Enterprise Manager 10g Release 5 расширяет поддержку Oracle Fusion Middleware
Корпорация Oracle предлагает новые модернизированные пакеты средств управления для семейства Oracle Fusion Middleware в составе решения Oracle Enterprise Manager 10g Release 5 (10gR5). К
|05.02.2009
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Вышла новая версия платформы для распределенной обработки транзакций Oracle Tuxedo
тки транзакций Oracle Tuxedo, которая предоставляет расширенную интеграцию с компонентами семейства Oracle Fusion Middleware, оптимизированную поддержку стандартов и более эффективное развертыв
|26.12.2008
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«Ланит» помогает ItellaNLC строить инфраструктуру на базе SOA
нит» и логистической компании ItellaNLC почти за год работы построили SOA-решение на базе платформы Oracle Fusion Middleware, позволяющее эффективно обслуживать существующих и оперативно подклю
|07.11.2008
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Oracle интегрировал продукты BEA в Oracle Fusion Middleware
вило стратегию развития связующего программного обеспечения, основанную на синергии продуктов BEA и Oracle Fusion Middleware и защите инвестиций клиентов обеих компаний. Отметим, что программно
|18.09.2008
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Анонсирован выпуск Oracle WebLogic Server 10g R3
Корпорация Oracle, реализуя свою стратегию развития семейства Oracle Fusion Middleware и планы по интеграции продуктов BEA, выпустила сервер приложений Ora
|04.09.2008
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«Национальная логистическая компания» внедрила интеграционную платформу на базе Oracle Fusion Middleware
ым лицам информации, необходимой для организации операционных процессов. В качестве исполнителя проекта была выбрана компания «Ай-Теко», а в качестве программного решения – продукты Oracle из линейки Oracle Fusion Middleware (Oracle Enterprise Service Bus, Oracle BPEL Process Manager), полностью отвечающие требованиям заказчика по функциональности и надежности и обеспечивающие поддержку рас
|15.11.2007
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Oracle демонстрирует функциональность Oracle Fusion Middleware 11g
сегодня представила планируемую функциональность своей платформы приложений следующего поколения - Oracle Fusion Middleware 11g. В ней средства сервис-ориентированной архитектуры (SOA), Grid-т
|10.04.2007
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Oracle купил Tangosol
, телекоммуникации, транспортные перевозки и логистика. Объединение решения Tangosol с технологиями Oracle Fusion Middleware, Oracle TimesTen и Oracle Database позволит сформировать интегрирова
|04.12.2006
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"Борлас" получает третий статус центра компетенции Oracle
учила статус центра компетенции Oracle по управлению идентификационными данными и правами доступа – Oracle Fusion Middleware: Information Security (Identity & Access Management). Таким образом,
|27.10.2006
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Oracle начала поставки Oracle SOA Suite 10g Release 3
тодологических принципах этого программного пакета. Oracle SOA Suite 10g Release 3, входящее состав Oracle Fusion Middleware (семейство основанных на стандартах связующих программных продуктов,
|21.09.2006
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Россия: Oracle пересмотрел партнерскую политику
корпорации могут получить статус Центра компетенции Oracle по шести технологическим направлениям: «Oracle Fusion Middleware: Integration», «Oracle Fusion Middleware: Information Securit
|22.06.2006
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Oracle представила новое BI-решение
в, этот комплекс, вместе с другими программными компонентами Oracle Applications, Oracle Database и Oracle Fusion Middleware, формирует общекорпоративную платформу для бизнес-анализа, которую м
|14.12.2005
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ПО PeopleSoft совместили с Fusion Middleware 10g R2
Oracle сообщила об успешной сертификации продуктов приобретенной ею PeopleSoft на совместимость с Fusion Middleware 10g Release 2 — набором промежуточных программ для создания сервис-ори
|31.08.2005
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Владимир Алексеев назначен руководителем направления Oracle Fusion Middleware
ило о назначении Владимира Алексеева руководителем направления связующего программного обеспечения (Oracle Fusion Middleware). Рынок связующего ПО в России был объявлен ключевым приоритетом 200
Oracle Fusion Middleware и организации, системы, технологии, персоны:
|Открытые системы ИД 176 6
|ComputerWorld 144 4
|PCweek 30 4
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
|Sputnik 59 1
|ThreatPost 9 1
|Silicon 494 1
|Vnunet 224 1
|Dow Jones - Factiva 7 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
|ZDnet 663 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
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