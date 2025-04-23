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Индексная книга (каталог) CNews*
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Добровинский Александр



23.04.2025 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
23.08.2024 CNews — самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России 1
17.06.2024 Успейте зарегистрироваться для участия на CNews FORUM Кейсы 2024. Остался один день 1
13.06.2024 Остается неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
11.06.2024 Лидеры в области развития цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.06.2024 Хедлайнеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
04.06.2024 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
31.05.2024 Лидеры в области цифровизации торговли выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
29.05.2024 Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы 1
23.05.2024 Лидеры цифровизации в госсекторе выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
20.05.2024 Остается месяц до главного ИТ-события лета: CNews Forum Кейсы 2023 при поддержке Минцифры 1
15.05.2024 Лидеры финансового сектора выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
08.05.2024 Хедлайнеры импортозамещения выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.05.2024 Лидеры в области цифровизации кадров выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
25.04.2024 Лидеры в обеспечении информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
23.04.2024 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
11.04.2024 Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1
10.04.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
Импортозамещение: итоги и планы 1
10.07.2023 Цифровизация в условиях санкций: опыт финансовых организаций 1
07.07.2023 Каким будет суверенный Рунет и «Гостех» 1
07.07.2023 ИТ радикально меняет бизнес-процессы в ритейле: разбираем кейсы 1
07.07.2023 О чем говорили участники CNews FORUM Кейсы 2023 1
07.07.2023 Как выбрать и использовать low-code инструменты 1
07.07.2023 От 1С-автоматизации к модели Digital Transformation-as-a-Service 1
06.07.2023 Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям 1
07.07.2023 Какие цифровые решения приносят самый большой экономический эффект 1
28.06.2023 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2023» и «Импортозамещение года 2023» 1
26.06.2023 «Убийца» MS Active Directory, созданный разработчиками Astra Linux, собрал заказов более чем на миллиард 1
21.06.2023 Проект «Шереметьево хэндлинг» и холдинга «Т1» отмечен премией CNews «Импортозамещение года 2023» 1
20.06.2023 Минцифры: Банкам и крупным компаниям придется выделить ИТ-«дочек», чтобы сохранить льготы 1
20.06.2023 Глава Минцифры объяснил, что такое системно значимые ИТ-компании. Власти побудят их скооперироваться 1
23.03.2023 Мария Глазырина, Александр Добровинский, Алексей Стоянов -

В «Шереметьево Хэндлинг» запустили ERP-систему на базе 1С

 1
23.03.2023 В «Шереметьево хэндлинг» запустили единую систему управления предприятием 1
05.11.2019 Oracle рассказала об итогах 25-летней деятельности в России 1
06.07.2011 Разработчик 3D-модели «Сколково» привлек 4 млн евро инвестиций от эстонских металлургов 1

Публикаций - 36, упоминаний - 36

Добровинский Александр и организации, системы, технологии, персоны:

8400 33
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 294 32
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 522 30
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2009 30
Корус Консалтинг ГК 1242 29
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 124 29
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 44 29
Ред Софт - Red Soft 772 29
Neoflex - Неофлекс 224 29
БИС - ITQuick - Айтиквик 49 29
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 127 15
Microsoft Corporation 24793 5
Yandex - Яндекс 7620 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13067 3
SAP SE 5320 3
IBM - International Business Machines Corp 9464 3
Oracle Corporation 6750 2
Telegram Group 2146 2
Cisco Systems 5145 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 316 2
Red Hat 1322 2
Т1 Иннотех - Дататех 96 2
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 2
Т1 Сервионика - Servionica 260 2
Т1 Иннотех 181 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 211 2
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 309 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 54 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2943 1
МегаФон 9165 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8847 1
Oracle Siebel Systems 508 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 286 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 251 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 53 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3235 1
i-Free Just AI 33 1
Шереметьево Хэндлинг 38 33
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 30
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 76 29
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 521 29
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 199 29
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 467 29
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1671 29
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 136 29
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 473 29
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 365 29
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 74 29
Силовые машины 114 25
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7518 18
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 17
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 126 16
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 64 16
Лента - Сеть розничной торговли 2127 16
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 240 16
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 51 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 954 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2471 15
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 91 15
Восток-Сервис ГК 53 15
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 15
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 17 15
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 15
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
Газпром бурение 30 15
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 146 15
Агроэко ГК 26 15
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 21 15
Sokolov - Лакса Трейдинг 67 13
Почта России ПАО 2148 6
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 446 5
ГПБ - Газпромбанк 1103 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1058 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 2
Газпром ПАО 1359 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1099 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11940 29
Федеральное казначейство России 1803 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3010 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5044 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3396 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2950 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3098 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3191 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 319 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 343 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3025 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4317 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 144 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 738 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 135 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 179 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68170 35
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20323 33
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52165 32
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31549 32
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 952 29
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4248 29
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1829 29
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 905 29
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1683 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28603 23
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8247 21
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4477 19
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12264 18
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 352 18
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2977 16
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2227 16
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1358 15
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1702 15
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5402 14
Скрининг 163 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25846 12
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1338 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14494 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21653 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6805 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12755 9
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4037 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11643 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30329 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16050 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10522 8
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1281 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20980 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4841 7
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1238 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24619 6
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2567 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5248 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6257 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5595 5
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 198 30
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 97 29
БИС - ITQuick - Jumse 40 29
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 658 8
Linux OS 10161 6
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 93 4
Microsoft Windows 15846 4
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 588 3
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 375 3
1С:ERP Управление предприятием 584 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1358 3
Microsoft Teams - MS Teams 563 3
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 178 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1098 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5381 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 259 2
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 207 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1024 2
Microsoft Office 3795 2
Oracle Java - язык программирования 3123 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1165 2
2Test Профишкаф 1 2
ВТБ API Платформа 9 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 213 1
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 51 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 214 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 244 1
Oracle Commerce 16 1
Oracle Hyperion 237 1
Oracle Management Cloud 17 1
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 29 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 212 1
Oracle Cloud Free Tier 8 1
Oracle Engineered Systems 43 1
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 237 1
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 52 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1450 1
Oracle Exadata Cloud at Customer - Oracle ExaCC - Oracle Exadata Cloud@Customer - Oracle Exadata Cloud Infrastructure - Oracle Exadata Cloud Service 35 1
Oracle GoldenGate 21 1
Булгаков Кирилл 109 31
Тятюшев Максим 106 30
Евдокимов Игорь 51 29
Ульянов Николай 116 29
Шадаев Максут 1035 29
Натрусов Артем 285 29
Ульянычев Матвей 37 29
Сивцев Илья 145 29
Рустамов Рустам 428 29
Леонов Алексей 80 29
фон Розен Александр 33 29
Сельдемиров Александр 45 29
Карпов Роман 63 29
Спирин Антон 66 26
Гуренков Михаил 31 23
Александров Александр 73 22
Семенов Александр 152 17
Стоянов Алексей 42 16
Григоренко Вадим 41 16
Легостаева Светлана 91 15
Уткин Владислав 21 15
Тугалева Наталья 16 15
Челидзе Джимшер 33 15
Демидов Сергей 127 15
Попушой Александр 16 15
Старостин Георгий 24 15
Мельникова Алиса 95 15
Кудашев Михаил 31 15
Будник Иван 19 15
Замаруев Владимир 41 15
Киселев Сергей 64 15
Кусеров Олег 19 15
Кисленко Михаил 15 15
Чурсин Дмитрий 62 13
Бурилов Андрей 106 13
Климов Андрей 74 13
Сергеева Наталья 40 13
Сазонов Максим 30 13
Гаврилов Евгений 44 13
Лукавенко Олег 36 13
Россия - РФ - Российская федерация 147708 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43910 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52466 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14221 3
Европа 21883 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17717 2
Франция - Французская Республика 7890 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14266 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7660 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1785 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1418 1
Испания - Каталония - Барселона 744 1
Чехия - Прага 198 1
Испания - Королевство 3732 1
Украина 7654 1
Индонезия - Республика 972 1
Мировой океан - World Ocean 511 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17345 1
Индия - Bharat 5518 1
Узбекистан - Республика 1765 1
Таджикистан - Республика 877 1
Кипр - Республика 567 1
Азия - Азиатский регион 5596 1
Земля - планета Солнечной системы 10445 1
Германия - Федеративная Республика 12761 1
Россия - СЗФО - Псковская область 641 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 924 1
Беларусь - Белоруссия 5792 1
Иран - Исламская Республика Иран 1097 1
Европа Восточная 3109 1
Россия - ДФО - Магаданская область 433 1
Казахстан - Республика 5615 1
США - Вирджиния - Виргиния 271 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 524 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2994 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тамань - Таманский полуостров 27 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5875 33
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24582 32
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11151 29
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6235 29
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4948 29
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1706 29
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19037 29
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52197 28
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29829 20
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 903 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48889 16
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8917 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5551 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13954 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 5942 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3320 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1319 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2420 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16609 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2188 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2488 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10062 3
Энергетика - Energy - Energetically 5198 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2487 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3536 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7865 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5727 3
Английский язык 6720 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1977 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7108 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6135 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2921 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1258 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5191 2
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8175 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6516 2
Импортозамещение - параллельный импорт 509 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 771 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11081 2
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TAdviser - Центр выбора технологий 405 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 112 1
Vc.ru - Виси.ру 37 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 28 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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