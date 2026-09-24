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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 201801
ИКТ 15657
Организации 11860
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Мероприятия 894

Кисленко Михаил

СОБЫТИЯ


24.09.2026 Российские лидеры в сфере цифровизации промышленности выступят на CNews FORUM 2026 1
17.06.2024 Успейте зарегистрироваться для участия на CNews FORUM Кейсы 2024. Остался один день 1
13.06.2024 Остается неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
11.06.2024 Лидеры в области развития цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.06.2024 Хедлайнеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
04.06.2024 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
31.05.2024 Лидеры в области цифровизации торговли выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
29.05.2024 Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы 1
23.05.2024 Лидеры цифровизации в госсекторе выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
20.05.2024 Остается месяц до главного ИТ-события лета: CNews Forum Кейсы 2023 при поддержке Минцифры 1
15.05.2024 Лидеры финансового сектора выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
08.05.2024 Хедлайнеры импортозамещения выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.05.2024 Лидеры в области цифровизации кадров выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
25.04.2024 Лидеры в обеспечении информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
23.04.2024 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
10.04.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Кисленко Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

9686 15
Ред Софт - Red Soft 1260 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3165 15
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1501 15
Neoflex - Неофлекс 263 15
Biocad - Биокад 101 15
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 152 15
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 831 15
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 528 15
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 180 15
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 15
БИС - ITQuick - Айтиквик 60 15
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 104 15
РСХБ Интех - RSHB Intech 91 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9002 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3160 15
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 437 15
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 552 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2989 15
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 196 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1908 15
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 535 15
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1955 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1753 15
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 561 15
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 640 15
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 366 15
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 211 15
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 150 15
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 15
Восток-Сервис ГК 57 15
Агроэко ГК 45 15
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 147 15
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 17 15
Газпром бурение 62 15
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 15
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 15
Силовые машины 166 15
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 15
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 15
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 15
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 15
Шереметьево Хэндлинг 51 15
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 21 15
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
Sokolov - Лакса Трейдинг 87 13
Почта России ПАО 2389 5
ВТБ - Почта Банк 515 1
ГПБ - Газпромбанк 1287 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1163 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1958 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 632 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 45 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13844 15
Федеральное казначейство России 1953 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4003 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3718 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 145 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26763 16
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4930 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35695 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54630 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36672 15
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1607 15
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4658 15
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9408 15
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13776 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26273 15
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения - онлайн-образование 2315 15
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1974 15
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4444 15
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2828 15
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 - Always-On Enterprise - Continuous Security - обеспечение непрерывной информационной безопасности бизнес-процессов 2588 15
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1081 15
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2044 15
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1132 15
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 631 15
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1501 12
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6313 8
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1949 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 306 15
Axiom JDK СЗИ 181 15
БИС - ITQuick - Jumse 52 15
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 978 6
Рустамов Рустам 551 15
Демидов Сергей 129 15
Натрусов Артем 318 15
Шадаев Максут 1224 15
Сотин Денис 216 15
Сергеев Сергей 179 15
Колесов Александр 63 15
Семенов Александр 168 15
Федоров Алексей 143 15
Мельникова Алиса 100 15
Леонов Алексей 96 15
Гузовский Денис 79 15
Катамадзе Анна 133 15
Чурсин Дмитрий 90 15
Уткин Владислав 49 15
Добровинский Александр 49 15
Бурилов Андрей 118 15
Климов Андрей 88 15
Ульянов Николай 177 15
Меркулов Сергей 48 15
Киселев Сергей 70 15
Сивцев Илья 176 15
Евдокимов Игорь 61 15
Легостаева Светлана 96 15
Александров Александр 86 15
Булгаков Кирилл 133 15
Спирин Антон 88 15
Стоянов Алексей 56 15
Кусеров Олег 22 15
Луганцев Александр 51 15
Лобанов Максим 49 15
Гаврилов Евгений 55 15
Карпов Роман 82 15
Маркова Светлана 43 15
Ульянычев Матвей 47 15
Тятюшев Максим 224 15
Григоренко Вадим 61 15
Долгов Александр 45 15
Сергеева Наталья 50 15
Сазонов Максим 41 15
Россия - РФ - Российская федерация 168005 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47982 15
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3373 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5808 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6669 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12416 15
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1439 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21960 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27585 15
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2158 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58311 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34195 15
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6731 15
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6214 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3811 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5040 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 110 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3185 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53978 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 285 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 470 15
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 60 15
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1289 16
CNews FORUM Кейсы 316 15
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474744, в очереди разбора - 724607.
Создано именных указателей - 201801.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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