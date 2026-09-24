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Кисленко Михаил
СОБЫТИЯ
Публикаций - 16, упоминаний - 16
Кисленко Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 145 1
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 1
|Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 306 15
|Axiom JDK СЗИ 181 15
|БИС - ITQuick - Jumse 52 15
|Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 978 6
|Рустамов Рустам 551 15
|Демидов Сергей 129 15
|Натрусов Артем 318 15
|Шадаев Максут 1224 15
|Сотин Денис 216 15
|Сергеев Сергей 179 15
|Колесов Александр 63 15
|Семенов Александр 168 15
|Федоров Алексей 143 15
|Мельникова Алиса 100 15
|Леонов Алексей 96 15
|Гузовский Денис 79 15
|Катамадзе Анна 133 15
|Чурсин Дмитрий 90 15
|Уткин Владислав 49 15
|Добровинский Александр 49 15
|Бурилов Андрей 118 15
|Климов Андрей 88 15
|Ульянов Николай 177 15
|Меркулов Сергей 48 15
|Киселев Сергей 70 15
|Сивцев Илья 176 15
|Евдокимов Игорь 61 15
|Легостаева Светлана 96 15
|Александров Александр 86 15
|Булгаков Кирилл 133 15
|Спирин Антон 88 15
|Стоянов Алексей 56 15
|Кусеров Олег 22 15
|Луганцев Александр 51 15
|Лобанов Максим 49 15
|Гаврилов Евгений 55 15
|Карпов Роман 82 15
|Маркова Светлана 43 15
|Ульянычев Матвей 47 15
|Тятюшев Максим 224 15
|Григоренко Вадим 61 15
|Долгов Александр 45 15
|Сергеева Наталья 50 15
|Сазонов Максим 41 15
|Россия - РФ - Российская федерация 168005 16
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47982 15
|Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3373 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474744, в очереди разбора - 724607.
Создано именных указателей - 201801.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474744, в очереди разбора - 724607.
Создано именных указателей - 201801.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.