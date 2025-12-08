Разделы

Чурсин Дмитрий


Публикаций - 81, упоминаний - 84

Чурсин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

8983 67
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 647 56
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 46
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 396 43
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 154 41
Корус Консалтинг ГК 1334 41
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 55 40
Ред Софт - Red Soft 995 40
Neoflex - Неофлекс 244 36
БИС - ITQuick - Айтиквик 59 29
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 63 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 17
Газинформсервис - ГИС 410 16
Т1 Иннотех 198 16
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 39 16
ММК Информсервис 53 16
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1144 16
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 16
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 196 16
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 136 15
Microsoft Corporation 25236 14
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 105 13
РСХБ Интех - RSHB Intech 79 12
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 490 12
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 273 10
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 118 9
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 7
Oracle Corporation 6867 7
Yandex - Яндекс 8434 7
SAP SE 5426 5
IBM - International Business Machines Corp 9551 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 5
Google LLC 12255 3
Ростелеком 10306 3
Ramax - Рамакс 121 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 3
Intel Corporation 12541 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 62
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 56
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 55
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 49
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 153 45
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 41
Силовые машины 142 40
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 40
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 401 40
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 38
Лента - Сеть розничной торговли 2267 34
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 90 29
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 89 29
Шереметьево Хэндлинг 48 29
Агроэко ГК 42 26
РЖД - Российские железные дороги 2001 20
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 19
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 175 19
Почта России ПАО 2245 18
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 18
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 260 17
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 17
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 69 16
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 16
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 136 16
Восток-Сервис ГК 57 15
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 115 15
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 17 15
Газпром бурение 47 15
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 15
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 57 15
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 21 15
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 15
Sokolov - Лакса Трейдинг 80 14
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 197 13
Синара Банк - ДелоБанк 66 11
О2О - Performance Group - Здоровая Еда 23 11
ИЗТТ - Ижевский завод тепловой техники 22 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 65
Федеральное казначейство России 1879 29
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 364 17
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 5
МИК - Московский инновационный кластер 166 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 3
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 44 2
Мосгортранс ГУП 127 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 707 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 253 1
Петербургский метрополитен ГУП 144 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 226 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 19 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 390 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 178 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 365 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 115 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 391 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 244 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 70
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 69
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 64
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 56
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4453 56
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 50
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1043 42
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1008 41
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2031 41
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 41
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4688 37
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 35
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2465 33
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 32
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1850 30
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 452 29
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 25
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 24
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 23
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 23
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1599 23
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3693 21
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 21
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 20
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 20
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2241 19
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 19
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1372 18
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 18
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3056 18
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3099 17
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 335 16
Робототехника - Роботы-питомцы - Robotic pet - Собакоробот - Робособака - Робот-собака - Киберсобака - Robotic dogs 36 16
DTaaS - Digital Transformation as a Service - цифровая трансформация как сервис 32 16
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1831 16
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1412 15
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1472 15
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 13
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 13
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 260 41
Axiom JDK СЗИ 132 40
БИС - ITQuick - Jumse 50 40
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 17
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 218 16
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 16
Айсорс - Isource Inspector 23 16
Mango Cloud Systems - Mango Office 242 16
НКТ - Р7-Офис 478 16
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 11
Linux OS 10896 9
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 43 8
Microsoft Windows 16327 8
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 831 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 861 4
Microsoft Office 3952 4
Microsoft Teams - MS Teams 618 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 3
Google Android 14679 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 921 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1526 3
2Test Профишкаф 1 2
Apache Airflow 61 2
Microsoft Windows 2000 8662 2
ВТБ Бизнес 48 2
Армада - РБК Лизинг 16 2
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 2
FanRuan - FineBI 26 2
ВТБ API Платформа 12 2
Secret Technologies - Secret Cloud Enterprise, SCE - Secret Cloud DRM 21 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 78 2
Новые облачные технологии - МойОфис 891 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 559 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 2
Microsoft Azure 1460 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 616 2
Александров Александр 85 56
Тятюшев Максим 160 56
Натрусов Артем 312 56
Шадаев Максут 1146 56
Булгаков Кирилл 131 40
Рустамов Рустам 513 40
Сивцев Илья 164 35
Спирин Антон 87 34
Сазонов Максим 40 33
Гуренков Михаил 41 33
Леонов Алексей 96 33
Евдокимов Игорь 61 32
Сергеев Сергей 161 32
Ульянов Николай 162 30
Карпов Роман 75 29
Ульянычев Матвей 47 29
Сельдемиров Александр 55 29
фон Розен Александр 43 29
Сотин Денис 216 29
Меркулов Сергей 48 19
Свинцов Андрей 50 17
Кубарев Алексей 56 17
Семенов Александр 164 17
Богданов Андрей 44 16
Меденцев Константин 100 16
Трофимов Дмитрий 43 16
Теплицкий Дмитрий 88 16
Слесаренко Марина 23 16
Пустарнаков Роман 51 16
Шойтов Александр 99 16
Верисов Михаил 25 16
Харитонов Дмитрий 71 16
Бабкин Николай 24 16
Королёв Дмитрий 35 16
Ильина Наталья 18 16
Тихонова Божена 16 16
Чаркин Владимир 16 16
Порошин Тимур 30 16
Шаев Виталий 59 16
Григоренко Вадим 52 16
Россия - РФ - Российская федерация 156831 79
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 6
Европа 24634 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 4
Украина 7793 4
Германия - Федеративная Республика 12936 4
Великобритания - Лондон 2407 3
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1049 3
Франция - Французская Республика 7975 3
Турция - Турецкая республика 2486 3
Беларусь - Белоруссия 6023 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 998 2
США - Нью-Йорк 3151 2
Германия - Берлин 729 2
Швеция - Стокгольм 404 2
Азия - Азиатский регион 5748 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 2
Египет - Арабская Республика 1045 2
Земля - планета Солнечной системы 10658 2
Индия - Bharat 5697 2
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 110 1
США - Вирджиния - Виргиния 275 1
Эстония - Таллин - Ревель 84 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 144 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 379 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 901 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 128 1
Франция - Страсбург 49 1
Португалия - Лиссабон 41 1
Индонезия - Джакарта 51 1
Москва - Новая Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 34 1
Сербия - Белград 61 1
Франция - Марсель 56 1
Украина - Запорожская область 118 1
Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 68 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 63
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 59
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 59
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 55
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 47
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 47
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 42
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1952 41
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 41
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 38
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 21
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 477 19
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1142 18
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 17
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 17
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1290 16
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 16
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 14
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 13
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 8
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 7
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2872 7
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 5
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2803 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 5
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 790 5
Импортозамещение - параллельный импорт 567 5
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2381 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2954 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3660 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 4
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2593 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 4
TAdviser - Центр выбора технологий 425 2
ComNews - Медиа-бизнес 135 1
Vc.ru - Виси.ру 39 1
VK - Mail.ru Hi-tech 47 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
Ведомости 1233 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 17
CNews Инновация года - награда 133 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 8
IDC - International Data Corporation 4943 4
Gartner - Гартнер 3608 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 3
НМГ - Медиалогия 34 1
S&P 500 562 1
Ventana Research 7 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Gartner - AMR Research 48 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 248 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 1
Forrester Wave 45 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 53 15
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 15
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 4
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 63 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 70 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
Альфа-Банк - Alfa Factory 2 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 40 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 58
CNews FORUM Кейсы 280 40
CNews AWARDS - награда 549 20
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 14
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 2
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

