Чурсин Дмитрий
СОБЫТИЯ
Чурсин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Александров Александр 85 56
|Тятюшев Максим 160 56
|Натрусов Артем 312 56
|Шадаев Максут 1146 56
|Булгаков Кирилл 131 40
|Рустамов Рустам 513 40
|Сивцев Илья 164 35
|Спирин Антон 87 34
|Сазонов Максим 40 33
|Гуренков Михаил 41 33
|Леонов Алексей 96 33
|Евдокимов Игорь 61 32
|Сергеев Сергей 161 32
|Ульянов Николай 162 30
|Карпов Роман 75 29
|Ульянычев Матвей 47 29
|Сельдемиров Александр 55 29
|фон Розен Александр 43 29
|Сотин Денис 216 29
|Меркулов Сергей 48 19
|Свинцов Андрей 50 17
|Кубарев Алексей 56 17
|Семенов Александр 164 17
|Богданов Андрей 44 16
|Меденцев Константин 100 16
|Трофимов Дмитрий 43 16
|Теплицкий Дмитрий 88 16
|Слесаренко Марина 23 16
|Пустарнаков Роман 51 16
|Шойтов Александр 99 16
|Верисов Михаил 25 16
|Харитонов Дмитрий 71 16
|Бабкин Николай 24 16
|Королёв Дмитрий 35 16
|Ильина Наталья 18 16
|Тихонова Божена 16 16
|Чаркин Владимир 16 16
|Порошин Тимур 30 16
|Шаев Виталий 59 16
|Григоренко Вадим 52 16
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
